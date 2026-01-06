Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Сорняки пасуют первыми: растение, что за 14 дней превращается в изумрудный фон для всего сада

Кохия идеальный вариант для быстрого озеленения сада
Садоводство

Иногда саду срочно нужен эффект — пустая клумба, оголённая зона или участок, где "чего-то не хватает". Ждать месяцами, пока растения наберут форму, хочется не всегда. Есть однолетник, который решает эту задачу почти мгновенно и за пару недель превращается из ростка в плотный декоративный куст. 

Куст Кохии на закате
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Куст Кохии на закате

Что это за растение и почему оно так быстро растёт

Кохия веничная, известная также как "летний кипарис", — декоративно-лиственное однолетнее растение с поразительной скоростью роста. Из маленького сеянца она буквально за две недели формирует аккуратный, густой куст овальной или пирамидальной формы.

Высота взрослого растения нередко достигает 80-100 см и более. Листва у кохии тонкая, ажурная, напоминает мягкую хвою. Весной и летом она ярко-зелёная, а к осени постепенно окрашивается в багряные, розоватые и бордовые оттенки, превращая посадки в живой акцент сада и органично вписываясь в композиции для осеннего сада.

Где кохия смотрится особенно выигрышно

Благодаря форме и плотности куста кохия универсальна в ландшафтном дизайне. Её используют как:

живую сезонную изгородь;

фон для цветников и розариев;

солитерное растение на газоне;

заполнитель пустых участков.

Она легко переносит формирующую стрижку, поэтому кустам можно придавать чёткую геометрию. Именно за это кохию часто сравнивают с миниатюрными хвойниками, хотя по сути это однолетник.

Условия, при которых рост становится рекордным

Кохия неприхотлива, но для максимального эффекта ей нужны правильные стартовые условия. Растение любит солнце — в тени кусты вытягиваются и теряют плотность. Почвы предпочитает рыхлые и хорошо дренированные. Об этом сообщает NEWS.RU.

Засуху кохия переносит спокойно, но в первые недели после высадки умеренный полив помогает ускорить рост. На бедных почвах желательно добавить немного органики, чтобы растение не замедлялось в развитии, особенно если участок ориентирован на неприхотливые кустарники.

Сравнение: кохия и другие быстрорастущие однолетники

В отличие от бархатцев или космеи, кохия декоративна не за счёт цветов, а благодаря форме и листве. Она быстрее набирает объём, чем большинство однолетников, и сохраняет аккуратный вид без постоянного ухода. В сравнении с декоративной капустой кохия выигрывает по скорости роста, но уступает по устойчивости к заморозкам. 

Плюсы и минусы выращивания кохии

Этот однолетник ценят за эффектность, но у него есть свои особенности. Перед посадкой стоит их учитывать.

Преимущества:

  • очень быстрый рост;

  • декоративность с весны до осени;

  • подходит для стрижки и формирования;

  • засухоустойчивость.

Недостатки:

  • не любит затенённые участки;

  • чувствительна к переувлажнению;

  • декоративность снижается при бедной почве.

Советы по выращиванию кохии

  • В апреле посейте семена на рассаду поверхностно, слегка прижав к почве.
  • Обеспечьте хорошее освещение и умеренный полив.
  • В конце мая высадите окрепшие растения в открытый грунт.
  • Выберите солнечное место с рыхлой почвой.
  • При необходимости слегка подстригайте кусты для плотной формы.

Популярные вопросы о кохии веничной

Можно ли сеять кохию сразу в грунт?
Да, но через рассаду растение развивается быстрее и выглядит эффектнее раньше.

Подходит ли кохия для живой изгороди?
Да, это один из самых популярных вариантов сезонных зелёных бордюров.

Меняет ли кохия цвет осенью?
Да, многие растения приобретают розовые и бордовые оттенки.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад дача рассада растения
Новости Все >
Рецепт салата Новогодний с мандаринами, стейком и тыквенными семечками
Рождественский пирог с цыплёнком, рисом и грибами
Учёные выявили семейства летучих мышей с повышенным эпидемическим риском — Earth
Погрызы коры плодовых деревьев зайцами зимой приводят к гибели саженцев
Сверхмассивную черную дыру массой 50 млн Солнц обнаружили в ранней Вселенной
Гонконгский грипп в России вызывает потерю слуха и пневмонию — терапевт Чернышова
Куриный стейк Солсбери доводят до готовности в грибном соусе — Allrecipes
Впервые за долгое время цены на овощи для борща пошли вниз
Геологи РАН выявили редкоземельные минералы в древних вулканитах Северного Урала
В России прирост запасов драгметаллов опережает добычу
Сейчас читают
Драгоценные камни, за которыми охотится весь мир
Бизнес
Драгоценные камни, за которыми охотится весь мир
Использование двух тушей усиливает объем и длину ресниц
Красота и стиль
Использование двух тушей усиливает объем и длину ресниц
Сливочный крем требует охлаждённых ингредиентов
Еда и рецепты
Сливочный крем требует охлаждённых ингредиентов
Популярное
Редкие драгоценные камни: причины, почему они стоят дороже алмазов

Среди самых дорогих драгоценных камней особое место занимают крайне редкие разновидности, за которыми охотятся коллекционеры и ювелирные дома по всему миру.

Драгоценные камни, за которыми охотится весь мир
Осознанная ходьба уменьшает объем талии после 60 лет
Живот после 60 тает не от планки: простое движение, которое перезапускает метаболизм без героизма
Пучковые гибриды нового поколения: урожай такой мощный, что теплицы в буквальном смысле трещат
Комнатное растение, которое тихо ворвалось в 2026 год: цветёт месяцами и наполняет дом ароматом
Дух Анкориджа умер вместе с ударом по американскому заводу в Днепропетровске Любовь Степушова 50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х Сергей Милешкин Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин
Грядет зачистка гардеробов: новый тренд джинсов перекрывает кислород узким и укороченным моделям
"Аннушка уже разлила масло": ВКС РФ нанесли удар по американскому заводу в Днепропетровске
Долгосрочные риски для экономики Германии: что ждёт бывший локомотив Европы
Долгосрочные риски для экономики Германии: что ждёт бывший локомотив Европы
Последние материалы
Трамп мог допустить большую ошибку в расчётах на нефть Венесуэлы
Харизма и система стали основными формами власти знаков
Балетные туфли с округлым носком станут трендом 2026 — ND+
Аэрофритюрницы всё чаще заменяют микроволновки на домашних кухнях
Гонконгский грипп в России вызывает потерю слуха и пневмонию — терапевт Чернышова
Глубина Голубой дыры в Красном море достигает 130 м
Большеротый буффало прожил более 120 лет благодаря пренебрежимому старению
Конец 1980-х и начало 1990-х считают золотым веком автопрома
Куриный стейк Солсбери доводят до готовности в грибном соусе — Allrecipes
Впервые за долгое время цены на овощи для борща пошли вниз
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.