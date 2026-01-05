Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Цветёт звёздами и растёт как на дрожжах: лиана, о которой жалеют, что не посадили раньше

Квамоклит за сезон вырастает до 5 метров на опорах
Садоводство

Кипарисовая лиана сразу привлекает внимание в саду благодаря необычному сочетанию воздушной зелени и ярких цветков. Растение быстро разрастается, образуя живые ширмы и цветущие стены, которые преображают участок уже в первый сезон. Квамоклит ценят за декоративность, простоту выращивания и универсальность использования.

Квамоклит
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Квамоклит

Что представляет собой квамоклит

Квамоклит — однолетняя вьющаяся лиана из рода ипомея, родом из Центральной и Южной Америки. За сезон её побеги способны вытягиваться на несколько метров, цепляясь за опоры и формируя плотный зелёный фон. Ажурные перистые листья напоминают папоротник или хвою, а небольшие цветки-звёздочки чаще всего окрашены в красный цвет, реже встречаются розовые и белые оттенки.

Благодаря активному росту растение используют для вертикального озеленения заборов, пергол, арок и балконов. В ландшафтном дизайне квамоклит часто сравнивают с другими вьющимися культурами, включая морозостойкие лианы, однако его главное отличие — быстрый декоративный эффект в течение одного лета.

Условия выращивания и посадка

Квамоклит предпочитает солнечные, защищённые от ветра места. Почва должна быть лёгкой, хорошо дренированной и умеренно плодородной. Семена высевают либо сразу в открытый грунт после окончания заморозков, либо заранее на рассаду.

Из-за стержневой корневой системы растение плохо переносит пересадки, поэтому садоводы часто используют торфяные стаканчики. Перед посевом семена слегка скарифицируют и замачивают в воде на сутки — это ускоряет появление всходов.

Уход за кипарисовой лианой

Основной уход сводится к регулярному поливу, подкормкам и формированию побегов. В период активного роста квамоклит нуждается в стабильной влаге, но переувлажнение может привести к загниванию корней. Подкормки комплексными удобрениями проводят раз в несколько недель.

По мере роста побеги направляют по опоре, а при необходимости прищипывают верхушки, чтобы стимулировать ветвление. Такой подход помогает избежать излишнего загущения и снижает риск грибковых заболеваний, что особенно важно для быстрорастущих лиан, включая декоративные виды вроде девичьего винограда, где важна своевременная обрезка лианы.

Размножение и устойчивость

Квамоклит размножается в основном семенами и нередко даёт самосев. Вредители поражают растение редко, но в засушливую погоду возможны тля и паутинный клещ. При правильном уходе кипарисовая лиана сохраняет декоративность с начала лета и до первых осенних холодов. Об этом сообщает Новый Очаг.

Плюсы и минусы выращивания квамоклита

Кипарисовую лиану выбирают за быстрый рост и выразительный внешний вид. Она не требует сложного ухода и подходит для начинающих садоводов. К минусам относят однолетний цикл жизни и чувствительность к пересадкам, что нужно учитывать при планировании посадок.

Как добиться пышного цветения

  1. Выберите солнечное место с лёгкой почвой.
  2. Подготовьте семена — слегка обработайте и замочите их.
  3. Используйте торфяные стаканчики или сразу высаживайте на постоянное место.
  4. Регулярно поливайте, не допуская застоя воды.
  5. Подвязывайте и направляйте побеги по опоре.

Популярные вопросы о квамоклите

Можно ли выращивать квамоклит в контейнерах?

Да, растение хорошо чувствует себя в больших горшках и подходит для балконов.

Как быстро начинает цвести кипарисовая лиана?

При посеве на рассаду первые цветы появляются уже в начале лета.

Подходит ли квамоклит для начинающих садоводов?

Да, при соблюдении базовых правил ухода растение не доставляет сложностей.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад дача цветы огород садоводство дачный участок
Новости Все >
Зимний уход за телом снижает выраженность целлюлита и сухость кожи — VWoman
Блокировка выезда с парковки влечет штраф до 3 тысяч рублей — автоюрист Воропаев
Туроператорам рекомендовано прекратить продажу туров в Венесуэлу
Программа Дальнего Востока дает землю в безвозмездное пользование — юрист Русяев
Елена Радионова оценила олимпийские шансы Гуменника и Петросян
Ученые KAIST разработали порошок для мгновенной остановки кровотечения
Брюки с низкой посадкой и ботфорты визуально укорачивают рост невысоких девушек
Сочные вареники получаются из начинки с сырым картофелем и луком
Январский посев применяют для культур с длительным периодом роста — Actualno
Рождественский кекс с сухофруктами и орехами удивит насыщенным вкусом
Сейчас читают
Каблук kitten heel закрепился как главный тренд 2026 года
Красота и стиль
Каблук kitten heel закрепился как главный тренд 2026 года
Приседания плие смещают нагрузку на ягодицы и внутреннее бедро
Новости спорта
Приседания плие смещают нагрузку на ягодицы и внутреннее бедро
Пучковые огурцы формируют до 10 завязей в одном узле
Садоводство, цветоводство
Пучковые огурцы формируют до 10 завязей в одном узле
Популярное
Грядочный карлик, который кормит как гигант: этот томат станет главным открытием сезона

Миниатюрный томатный куст способен дать урожай, который обычно ждут от крупных сортов. Неожиданная особенность делает его настоящей находкой для садоводов.

Низкорослый томат "Золотой Алатау" не требует пасынкования
Новый крой делает узкие джинсы более комфортными — Marianne
Тренд, который модницы презирали десять лет, возвращается — и теперь делает ноги вдвое стройнее
Крем, который превращает любой торт в премиум: всего одна деталь делает текстуру шелковой
Зимний сад оживает среди морозов: цветок, который бросает вызов январю и перетягивает взгляд на себя
Дух Анкориджа умер вместе с ударом по американскому заводу в Днепропетровске Любовь Степушова 50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х Сергей Милешкин Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин
Пучковые гибриды нового поколения: урожай такой мощный, что теплицы в буквальном смысле трещат
Вся сила в сочетании: лайфхак, который создаёт эффект накладных ресниц без салона и лишних усилий
Живот после 60 тает не от планки: простое движение, которое перезапускает метаболизм без героизма
Живот после 60 тает не от планки: простое движение, которое перезапускает метаболизм без героизма
Последние материалы
Зимний уход за телом снижает выраженность целлюлита и сухость кожи — VWoman
Штормы стали причиной гибели птерозавров — палеонтолог Рэб Смит
Цвет гортензий изменяется при регулярном уходе за корнями — садовод Герасименко
Чашушули готовят из говядины с луком и томатами
Любовный кризис проявляется через напряжённое общение
Блокировка выезда с парковки влечет штраф до 3 тысяч рублей — автоюрист Воропаев
Туроператорам рекомендовано прекратить продажу туров в Венесуэлу
Программа Дальнего Востока дает землю в безвозмездное пользование — юрист Русяев
Елена Радионова оценила олимпийские шансы Гуменника и Петросян
Ученые KAIST разработали порошок для мгновенной остановки кровотечения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.