Ольга Сакиулова

Цветы не зацветут вовремя, если опоздать всего на неделю: тайминг рассады решает судьбу всего сада

Посев однолетних цветов на рассаду начинают в январе–феврале
Садоводство

Яркие клумбы и цветники начинаются задолго до лета — ещё зимой и ранней весной. Именно в это время закладывается успех будущего цветения, и решающую роль здесь играют сроки посева. Ошибка всего в пару недель может стоить пышных бутонов или вовсе оставить сад без красок. 

Рассада цветов
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Рассада цветов

Почему сроки посева имеют решающее значение

Каждое цветочное растение развивается в своём ритме. Если посеять семена слишком рано, рассада вытянется, станет слабой и будет хуже переносить пересадку. Особенно это заметно зимой при недостатке света, даже если используется качественный грунт и регулярный полив.

Поздний посев тоже опасен. В этом случае растения могут не успеть зацвести вовремя или покажут себя лишь к концу сезона. Именно поэтому при планировании важно учитывать период от всходов до цветения, который у разных культур колеблется от 6–8 до 18–20 недель.

Главный ориентир — предполагаемая дата высадки в открытый грунт. В средней полосе России теплолюбивые цветы обычно высаживают во второй половине мая, и от этого срока делают обратный отсчёт.

Когда сеять однолетние цветы на рассаду

Однолетники ценят за продолжительное и обильное цветение. Многие из них в условиях средней полосы выращивают исключительно через рассаду.

В январе–феврале высевают культуры с самым длинным периодом развития. К ним относятся бегония вечноцветущая и эустома. Их семена мелкие, развиваются медленно и требуют раннего старта и обязательной досветки фитолампами. В конце января — начале февраля сеют и гвоздику Шабо.

Февраль подходит для петунии, лобелии, бальзамина, гелиотропа и сальвии сверкающей. Эти растения успевают сформировать крепкую рассаду к маю.

Март — самый активный месяц. В первой половине месяца сеют львиный зев, вербену, продолжают посев петунии и лобелии. Во второй половине марта очередь более быстрых культур: агератума, алиссума, целозии и однолетней астры. Об этом сообщает Огород.ru.

В апреле высевают бархатцы, циннии, однолетние георгины, космею, настурцию и амарант. Их рассада растёт быстро, и слишком ранний посев может привести к перерастанию.

Особенности посева двулетников

Двулетние цветы развиваются по иной схеме. В первый год они формируют розетку листьев, а цветут на второй сезон. Классические представители — колокольчик средний, наперстянка и лунария.

Есть и условные двулетники — многолетники, которые теряют декоративность после второго года. Это виола Виттрока, маргаритка, турецкая гвоздика, мальва и незабудка.

Чаще всего такие растения сеют летом или в начале осени. Но при посеве на рассаду зимой или ранней весной можно добиться цветения уже в первый год.

В феврале сеют виолу и энотеру двулетнюю. В марте высевают большинство культур:

  1. Мальва — начало марта.

  2. Наперстянка — первая половина месяца.

  3. Лунария — весь март.

  4. Маргаритка — середина и конец месяца.

  5. Турецкая гвоздика — конец марта — начало апреля.

В начале апреля подходит время для вечерницы матроны.

Сравнение: однолетники и двулетники

Однолетники дают быстрый результат и цветут в тот же сезон, но требуют ежегодного посева. Двулетники развиваются дольше, зато часто отличаются большей устойчивостью и ранним весенним цветением на следующий год.

Выбор между ними зависит от целей: для мгновенного эффекта подойдут однолетники, для стабильных цветников — двулетники.

Популярные вопросы о сроках посева цветов

Можно ли сеять цветы зимой без подсветки?
Да, но только культуры с коротким периодом развития и при наличии южного окна.

Что делать, если рассада вытянулась?
Снизить температуру, увеличить освещение и провести пикировку.

Все ли цветы подходят для рассадного способа?
Нет, некоторые культуры проще и надёжнее сеять сразу в грунт.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы дача цветы рассада садоводство
