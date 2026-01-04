Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Огород перестанет быть скучным: 7 культур, которые взрывают урожай там, где обычные уже сдались

Мангольд даёт урожай листьев с мая до заморозков
Садоводство

Большинство дачников из года в год сажают одни и те же овощи, опасаясь экспериментов. Однако умеренный климат средней полосы позволяет выращивать гораздо больше культур, чем принято считать. Некоторые из них не только экзотичны на вид, но и удивительно урожайны.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
С чего начать эксперименты в огороде

Осваивать новые культуры лучше без фанатизма. Для первого опыта достаточно 5-10 растений одного вида, чтобы оценить их поведение и урожайность.

Важно заранее изучить особенности агротехники. У необычных овощей могут отличаться сроки посадки, требования к почве, освещению и поливу. Не менее важно выбирать районированные сорта и семена, адаптированные к российским условиям — их проще найти у отечественных производителей и опытных коллекционеров.

Мангольд — декоративный и долговечный

Мангольд часто называют листовой свёклой, хотя это самостоятельная культура. Он ценится за нежные листья и мясистые черешки, которые можно срезать многократно.

Растение холодостойкое и декоративное: сорта с красными, жёлтыми или серебристыми черешками украшают грядки до заморозков. При хорошем уходе листья собирают с конца весны до осени. В кулинарии мангольд используют для супов, салатов и тушёных блюд.

Дайкон — крупный и нежный корнеплод

Японская редька отличается мягким вкусом и отсутствием резкой горечи. При правильной агротехнике корнеплоды вырастают очень крупными и хорошо хранятся.

Дайкон предпочитает рыхлую плодородную почву с нейтральной кислотностью. Чтобы избежать стрелкования, его высевают во второй половине лета. Урожайность может достигать 5-10 кг с квадратного метра, что делает культуру выгодной даже на небольшом участке.

Момордика — экзотика с пользой

Момордика — лиана с резными листьями и необычными плодами, напоминающими пупырчатые огурцы. В условиях средней полосы её выращивают через рассаду и размещают в теплицах или у южных стен.

Растение плодовитое и декоративное. Незрелые плоды подходят для жарки, тушения и маринования. Кроме того, момордику ценят за её полезные свойства, благодаря которым она давно используется в восточной кухне. Об этом сообщает Огород.ru.

Вигна — фасоль с длинными стручками

Вигна отличается очень длинными и нежными стручками, которые остаются безволокнистыми даже при значительной длине. Во время цветения растение выглядит эффектно и может служить украшением огорода.

Культура теплолюбивая, поэтому её высевают в хорошо прогретую почву или выращивают через рассаду. Вигна нуждается в опоре и плодоносит до осени. Стручки подходят для жарки, тушения, заморозки и консервирования.

Артишок — деликатес с грядки

Артишок — многолетнее растение, которое в средней полосе чаще выращивают как однолетник. В пищу используют нераскрывшиеся цветочные корзинки.

Культура требует солнечного места, плодородной почвы и регулярного полива. С одного растения можно собрать до десятка крупных соцветий. Артишоки варят, запекают и добавляют в салаты и соусы.

Физалис овощной — неприхотливый родственник томата

Овощной физалис отличается устойчивостью к болезням и холодам. Его плоды скрыты в характерных "фонариках" и хорошо дозариваются после сбора.

Растение выращивают через рассаду, как томаты. Даже в неблагоприятное лето физалис даёт стабильный урожай — до 2-3 кг с куста. Плоды используют для маринования, соусов и варенья.

Батат — сладкий картофель для средней полосы

Батат постепенно перестаёт быть экзотикой. Существуют ранние сорта, которые успевают сформировать урожай даже в условиях короткого лета.

Выращивают его через рассаду, получая ростки из клубней. Батат любит тепло, солнце и лёгкую почву. Клубни используют для запекания, пюре и жарки, а вкус напоминает смесь картофеля и тыквы.

Популярные вопросы о необычных овощах

Подходят ли эти культуры для начинающих?
Да, многие из них не сложнее традиционных овощей при правильном подходе.

Можно ли выращивать их в теплице?
Часть культур, таких как момордика и вигна, особенно хорошо чувствуют себя в тепличных условиях.

Стоит ли выделять под них большую площадь?
Для начала достаточно небольшой грядки или нескольких растений.

