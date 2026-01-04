Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зимний сад оживает среди морозов: цветок, который бросает вызов январю и перетягивает взгляд на себя

Гамамелис цветёт зимой при отрицательных температурах — ouest-france
Садоводство

Когда сад погружается в зимнюю спячку и краски будто исчезают, одно растение неожиданно берёт на себя главную роль. Оно цветёт в мороз, источает аромат и превращает серый пейзаж в живую картину. Речь идёт о гамамелисе — кустарнике, который по праву заслуживает лучшего места в саду. Об этом сообщает ouest-france.

Гамамелис
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Гамамелис

Гамамелис — зимний парадокс сада

Гамамелис, известный также как "ведьмин орешник", — листопадный кустарник родом из Северной Америки и Восточной Азии. Его главная особенность — цветение в самый разгар зимы, когда большинство растений находятся в полном покое.
В январе и феврале на голых ветвях распускаются цветки с длинными тонкими лепестками, похожими на маленькие ленточки. Их оттенки варьируются от лимонно-жёлтого до оранжевого и насыщенно-красного, создавая сильный визуальный контраст с зимним садом.

Почему гамамелис особенно ценен зимой

Этот кустарник выбирают не только за красоту. Он сочетает в себе декоративность и удивительную выносливость.
Гамамелис способен выдерживать морозы до -20 °C, редко поражается болезнями и практически не требует сложного ухода. При этом многие сорта источают тонкий сладко-пряный аромат, который ощущается даже в холодном воздухе.
Дополнительный бонус — эффектная осенняя листва. Перед зимним цветением листья окрашиваются в жёлтые, оранжевые и красные тона, продлевая декоративный сезон почти на весь год.

Самые популярные виды и сорта гамамелиса

Существует несколько видов, каждый из которых по-своему интересен и подходит для разных садов.

  • Hamamelis mollis — китайский вид с ярко-жёлтыми цветками и выраженным ароматом. Цветёт с декабря по март.
  • Hamamelis x intermedia — гибрид китайского и японского гамамелиса. Самый распространённый вариант, отличается широкой палитрой оттенков.
  • Hamamelis virginiana — североамериканский вид, цветущий осенью, что делает его редким исключением среди декоративных кустарников.

При выборе важно учитывать размеры: некоторые сорта могут вырастать до 3-4 метров в высоту и ширину.

Как правильно посадить гамамелис

Чтобы кустарник радовал цветением долгие годы, важно изначально выбрать для него подходящее место.
Гамамелис предпочитает полутень, хотя в холодных регионах хорошо переносит и солнечные участки. Желательно защитить его от сильных ветров, которые могут повредить хрупкие зимние цветы.
Почва должна быть слабокислой, рыхлой и хорошо дренированной. При посадке рекомендуется добавить компост или вересковую землю, особенно если грунт склонен к известкованию.

Уход без лишних хлопот

Этот кустарник ценят за минимальные требования. Полив нужен умеренный: гамамелис не любит застоя воды, но плохо переносит и длительную засуху.
Обрезка практически не требуется. Весной достаточно удалить сухие или повреждённые ветви. Благодаря такому подходу растение сохраняет естественную форму и ежегодно обильно цветёт.

С чем сочетать гамамелис в зимнем саду

Гамамелис особенно эффектно смотрится в продуманных композициях.
Хорошими компаньонами считаются падуб с яркими ягодами, морозники, цветущие одновременно с ним, а также японские клёны, подчёркивающие богатство оттенков.
Такие сочетания позволяют создать сад, который остаётся декоративным даже в самые серые зимние дни.

Польза гамамелиса: не только красота

Помимо декоративной ценности, гамамелис известен своими полезными свойствами. Листья и кора растения применяются в фитотерапии и косметологии.
Он используется для успокоения кожи, поддержки кровообращения и защиты клеток от окислительного стресса. Эти качества делают его особенно ценным растением, сочетающим эстетику и практическую пользу.

Популярные вопросы о гамамелисе

Цветёт ли он каждый год?
Да, при правильной посадке и уходе.

Подходит ли для начинающих садоводов?
Да, благодаря неприхотливости.

Можно ли выращивать в холодных регионах?
Да, большинство сортов морозостойки.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
