Анна Маляева

Мороз тут ни при чём: настоящая причина гибели эскаллонии зимой скрыта от большинства садоводов

Ледяной ветер повреждает эскаллонию сильнее морозов
Зимой эскаллония может выглядеть выносливой, но резкий ветер способен нанести ей серьёзный урон. Даже при умеренных морозах вечнозелёный кустарник теряет влагу и ослабевает, если не защищён от холода. Садоводы из регионов с суровым климатом советуют заранее подготовить растения к зимнему сезону.

Защита растения
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Защита растения

Почему эскаллония плохо переносит зиму

Эскаллония происходит из Южной Америки и относится к умеренно морозостойким кустарникам. В мягком климате она способна зимовать без укрытия, но в холодных регионах основную угрозу для неё представляют не столько низкие температуры, сколько сухие ледяные ветры.

Потоки холодного воздуха вытягивают влагу из листьев, из-за чего они буреют, подсыхают и осыпаются. В запущенных случаях страдают побеги и целые ветви, что отражается на декоративности и общем состоянии растения весной.

Где защита особенно необходима

В регионах с мягкой зимой эскаллония после укоренения переносит холод спокойно. В более прохладных зонах кустарнику требуется дополнительная защита, а в условиях сурового климата его нередко выращивают в контейнерах, чтобы убирать на зиму в укрытое место.

Особенно уязвимы молодые посадки и кусты с неглубокой корневой системой, которые ещё не успели адаптироваться к местным условиям.

Три надёжных способа защитить эскаллонию зимой

Защита от ветра

Для посадки эскаллонии лучше выбирать участки у стен, заборов или живых изгородей. Такое расположение снижает воздействие холодных воздушных потоков. Если куст уже растёт на открытом месте, его можно защитить временным экраном из мешковины или плотной ткани, натянутой между колышками.

Подобные приёмы используют и для других садовых культур, поскольку ветер часто оказывается опаснее мороза, о чём напоминают специалисты, разбирая ошибки в уходе за хвойными зимой.

Мульчирование почвы

Толстый слой мульчи вокруг основания куста помогает удерживать тепло и защищает корни от перепадов температур. Органическая мульча — компост, кора или листовой перегной — дополнительно улучшает структуру почвы.

Оптимальная толщина слоя составляет 5-10 см. Такая защита особенно важна в регионах с частыми оттепелями, когда корни могут страдать от чередования замерзания и оттаивания.

Укрытие от сильных морозов

При угрозе экстремально низких температур кусты рекомендуется укрывать агроволокном или мешковиной. Материал свободно оборачивают вокруг растения, не прижимая к побегам, чтобы сохранить доступ воздуха.

Днём, при повышении температуры, укрытие желательно снимать, чтобы избежать выпревания. Об этом сообщает Ogorod.

Как зимует эскаллония в контейнере

Контейнерные растения промерзают быстрее, чем кусты в открытом грунте. Поэтому горшки с эскаллонией на зиму либо переносят в защищённое помещение, либо дополнительно утепляют. Один из эффективных способов — частичное заглубление контейнеров в почву, что помогает стабилизировать температуру корней, как это делают при зимовке контейнерных растений.

Плюсы и минусы зимней защиты

Зимняя подготовка эскаллонии требует времени, но даёт заметный результат. Кустарник легче переносит холод, сохраняет листву и быстрее восстанавливается весной. При этом важно соблюдать баланс, чтобы защита не навредила растению при оттепелях.

Советы по подготовке

  1. Оцените климат и степень открытости участка.
  2. Защитите куст от ветра.
  3. Замульчируйте приствольный круг.
  4. Подготовьте укрывной материал заранее.
  5. Контролируйте состояние растения в течение зимы.

Популярные вопросы о зимовке эскаллонии

Нужно ли укрывать взрослый куст?

В мягком климате — нет, в холодных регионах защита желательна.

Что опаснее для эскаллонии — мороз или ветер?

Чаще всего именно холодный и сухой ветер.

Можно ли оставлять эскаллонию в горшке на улице?

Только при хорошем утеплении и защите от ветра.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Разбавленный водой уксус разрушает жировой налёт на кухонных шкафах — The Spruce
Разбавленный водой уксус разрушает жировой налёт на кухонных шкафах — The Spruce
Международная экспедиция начала исследования антарктического ледника Туэйтса
Международная экспедиция начала исследования антарктического ледника Туэйтса
Прищепка помогает закрепить корм для птиц зимой без гвоздей — Le Journal des Seniors
Прищепка помогает закрепить корм для птиц зимой без гвоздей — Le Journal des Seniors
