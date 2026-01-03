Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Этот этап нельзя ускорить без риска: вегетация имеет свою цену для каждого растения

Растения запускают рост и цветение в период вегетации
Садоводство

Весной растения словно просыпаются и начинают активно расти, набирать силу и готовиться к цветению. Этот отрезок жизни определяет будущий урожай и общее состояние культуры. Понимание процессов помогает садоводам вовремя ухаживать за посадками и избегать типичных ошибок.

Картошка
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Картошка

Что такое вегетация и почему она так важна

Вегетацией называют период активной жизнедеятельности растения — от начала роста до завершения плодоношения. У однолетних культур он охватывает почти всю жизнь, а у многолетников повторяется ежегодно. В это время формируются листья, побеги, цветы и плоды, поэтому любые ошибки в уходе особенно заметны.

Каждая культура проходит вегетацию поэтапно: от прорастания семян до созревания. Знание этих фаз позволяет точно выбирать сроки посадки, полива и подкормок, а также планировать защиту от вредителей.

Опрыскивание растений в период роста

Во время активного развития растения особенно уязвимы к болезням и насекомым. Опрыскивание помогает защитить посадки, но требует точного соблюдения сроков. Чаще всего обработки проводят до распускания почек или после цветения, чтобы не навредить завязям и опылителям.

Для овощных культур важно учитывать сорт и стадию развития. Например, подготовка клубней и ранний уход за картофелем напрямую влияют на дальнейший рост и урожайность, поэтому многие огородники уделяют внимание такому этапу, как подготовка клубней картофеля.

Подкормки во время вегетации

Питательные вещества играют ключевую роль в росте растений. Весной чаще используют азотные удобрения для наращивания зелёной массы, летом — фосфор и калий для цветения и плодоношения. Осенью подкормки помогают растениям подготовиться к периоду покоя.

Важно не переусердствовать: избыток удобрений может привести к активному росту листьев в ущерб плодам или снизить устойчивость к холодам.

Вегетация у разных культур

У яблонь активный рост начинается с сокодвижения и продолжается до листопада. Картофель проходит вегетацию быстрее — от посадки до уборки урожая обычно проходит около трёх месяцев. Клубника же может плодоносить несколько раз за сезон, особенно ремонтантные сорта. Для повышения урожайности важно учитывать не только сроки цветения, но и правильное размещение растений на грядке, включая соседей для клубники.

Вегетация однолетних и многолетних растений

Однолетние культуры завершают цикл за один сезон, поэтому требуют точного соблюдения сроков посева и ухода. Многолетники развиваются медленнее, но при правильной агротехнике дают стабильный урожай из года в год. Разница также заметна в потребностях к подкормкам и обрезке.

Плюсы и минусы активного периода роста

Активная вегетация позволяет растениям быстро набирать массу и формировать плоды. При этом она делает их чувствительными к погодным колебаниям и ошибкам ухода. Грамотный подход помогает использовать преимущества периода и снизить риски. Об этом сообщает РБК.

Советы по уходу в период вегетации

  1. Следите за погодой и адаптируйте полив.
  2. Подкармливайте растения с учётом фазы роста.
  3. Проводите обработки только в рекомендованные сроки.

Популярные вопросы о вегетации растений

Когда начинается вегетация?

Чаще всего весной, при установлении устойчивого тепла и достаточной влажности.

Можно ли ускорить рост растений?

Да, с помощью теплиц, правильных подкормок и защиты от стрессов.

Почему важно знать фазы вегетации?

Это помогает выбрать оптимальное время для ухода и получить более высокий урожай.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад урожай огород растения удобрения садоводство
Новости Все >
Туристы устали от толп в Токио и Киото, едут в Канадзаву — Business Insider
Упражнения стоя активируют мышцы и ускоряют пульс — тренеры по фитнесу Формат тренир
Обрезка декабриста весной увеличивает количество бутонов зимой — Actualno
Тако со свинным фаршем и ананасом готовят за 30 минут — Allrecipes
Плавная работа педалью газа снижает износ двигателя — Kvdcars
Детокс-диеты не ускоряют очищение организма после праздников — врач-эндокринолог
В Петербурге открыли крупнейший каток мира у Финского залива — городские афиши
Зеркала и фольга повышают освещённость комнатных растений зимой — Actualno
Прямоточный выхлоп снижает сопротивление выпуску газов — Jalopnik
Учёные не обнаружили Osedax на глубине 5 км в каньоне Баркли — Earth
Сейчас читают
Скидки на загородную недвижимость достигают 50%
Недвижимость
Скидки на загородную недвижимость достигают 50%
Бушлат возвращается в моду 2026 года как главное зимнее пальто — Vogue
Красота и стиль
Бушлат возвращается в моду 2026 года как главное зимнее пальто — Vogue
Положение головы при мытье волос влияет на объем и качество промывания — iGlanc
Красота и стиль
Положение головы при мытье волос влияет на объем и качество промывания — iGlanc
Популярное
Каблуки, которые взорвут моду 2026 года: формы, заставляющие любой образ выглядеть дороже и ярче

Тренды обуви на каблуке в 2026 году обещают неожиданные решения: одни формы возвращаются, другие удивляют новыми силуэтами — мода готовит яркие перемены.

Каблук kitten heel закрепился как главный тренд 2026 года
Старые АКБ часто используют как резервный источник
Старый аккумулятор вдруг стал ценнее скидки: почему водители больше не спешат отдавать его в магазин
Томатный завод у вас на грядке: сорта, которые штампуют урожай ведрами даже в плохое лето
Время пошло наперекос: Земля нарушила правило, которое работало миллиарды лет, и это только начало
Иммунные клетки сбрасывают гликокаликс при воспалении — Science Signaling Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
США нанесли удары по Венесуэле, сирийский сценарий России не нужен
Белые кухни уходят в прошлое: цветные фасады в 2026 году меняют интерьер до неузнаваемости
Оставили включённой — и попали на ремонт: зимняя функция авто, которая ломается за секунды
Оставили включённой — и попали на ремонт: зимняя функция авто, которая ломается за секунды
Последние материалы
Бег сжигает больше калорий, чем секс у мужчин и женщин — Telegraph
Принцип ондоля лег в основу современных тёплых полов
Воздушным знакам требуется снизить скорость решений
Упражнения стоя активируют мышцы и ускоряют пульс — тренеры по фитнесу Формат тренир
Обрезка декабриста весной увеличивает количество бутонов зимой — Actualno
Тако со свинным фаршем и ананасом готовят за 30 минут — Allrecipes
Плавная работа педалью газа снижает износ двигателя — Kvdcars
Детокс-диеты не ускоряют очищение организма после праздников — врач-эндокринолог
Кремовые румяна придают коже зимой мягкое тепло — InStyle
В Петербурге открыли крупнейший каток мира у Финского залива — городские афиши
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.