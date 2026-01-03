Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Снег, солнце и сырость — идеальный шторм: шаги, которые спасут хвойные от зимнего краха

Хвойные растения укрывают дышащим спанбондом
Садоводство

Хвойные деревья часто становятся главным украшением участка зимой, но именно в этот период они сильнее всего рискуют пострадать. Морозы, яркое солнце и нестабильная погода способны испортить даже здоровые растения. Чтобы хвоя не пожелтела и не осыпалась к весне, важно правильно подготовить посадки к холодам. 

Ель в мешковине на снегу
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Ель в мешковине на снегу

Какие хвойные нуждаются в защите в первую очередь

Не все хвойные одинаково устойчивы к зимним нагрузкам. В зоне риска оказываются молодые растения в первый год после посадки, а также туи почти всех разновидностей в возрасте до 5-7 лет. Повышенного внимания требуют пихты, тсуги, кипарисовики и канадские ели, особенно если они растут на открытых, солнечных местах.

Укрытие помогает не только от сильных морозов, но и от солнечных ожогов, которые чаще всего возникают в конце зимы. Без защиты хвоя подмерзает, ветви ломаются под тяжестью снега, а весной растения теряют декоративность.

Подготовка хвойных к зиме начинается осенью

Грамотная зимовка закладывается задолго до первых морозов. В сентябре-октябре хвойные культуры подкармливают осенними удобрениями с высоким содержанием калия и фосфора. Калий помогает побегам вызреть, а фосфор укрепляет корневую систему.

Важно исключить азот, так как он стимулирует рост новых побегов, которые неизбежно пострадают зимой. Для подкормок используют суперфосфат, монофосфат калия, борофоску или сернокислый калий, строго соблюдая инструкции и завершая внесение удобрений за месяц до морозов.

Полив и профилактика болезней

Осенью хвойным необходим влагозарядный полив. Взрослым деревьям требуется 50-80 литров воды, молодым — около 30-40 литров. Даже зимой хвоя продолжает испарять влагу, а корни в промёрзшей почве не могут её восполнять.

Дополнительно растения обрабатывают медьсодержащими препаратами или системными фунгицидами, такими как Абига-Пик или Ракурс. Обработку проводят в сухую погоду в середине осени.

Когда и как укрывать хвойные

Укрытие устанавливают только после стабилизации температуры на уровне около -5 °C. Раннее укрытие мешает закаливанию растений и может привести к выпреванию.

Перед укрытием важно защитить крону от снега. Шаровидные и колонновидные формы аккуратно связывают мягкой тканью или синтетическим шнуром. Для крупных растений используют конусные каркасы из досок или брусков.

Защита от солнца и мороза

Для защиты от солнечных ожогов подходят мешковина, хлопчатобумажная ткань, тонкий спанбонд или притеняющая сетка. Материал должен пропускать воздух и свет, чтобы поддерживался фотосинтез.

Ткань не должна касаться хвои, иначе возрастает риск намокания и обледенения. Для компактных хвойных удобно использовать овощные ящики, накрытые мешковиной. Также применяют специальные спреи-экраны, которые снижают воздействие ультрафиолета и инфракрасного излучения.

Как избежать выпревания хвои

В тёплые и влажные зимы укрытие может навредить. Под ним скапливается конденсат, ухудшается вентиляция, что создаёт условия для грибковых заболеваний. Хвоя желтеет, буреет, покрывается налётом и плесенью. Об этом сообщает Огород.ru.

Чтобы этого избежать, нельзя использовать полиэтиленовую плёнку и плотные тёмные материалы. Укрытие должно "дышать", а при длительных оттепелях его временно приоткрывают. Весной защиту снимают только после полного оттаивания почвы, чтобы корни смогли снабжать растение влагой.

Советы по защите хвойных

  1. Подкормите растения осенними удобрениями без азота.

  2. Проведите влагозарядный полив и профилактическую обработку.

  3. Устанавливайте укрытие только при устойчивых морозах и обеспечьте вентиляцию.

Популярные вопросы о защите хвойных

Нужно ли укрывать взрослые хвойные деревья?
Обычно нет, если это районированные и зимостойкие сорта.

Чем опасно зимнее солнце?
Оно вызывает иссушение хвои, когда корни ещё не работают.

Когда снимать укрытие весной?
После полного оттаивания почвы и восстановления работы корней.

