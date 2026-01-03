Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Вкус, который не подделать: 10 сортов, дающих настоящую русскую малину с легендарным ароматом

Сорт малины "Метеор" рано созревает и переносит заморозки
Садоводство

Малина — редкий случай, когда вкус, аромат и польза сходятся в одной ягоде. Выбор сорта здесь решает всё: от зимостойкости и урожайности до того самого "бабушкиного" вкуса. При сотне вариантов легко растеряться, поэтому разумнее опираться на проверенные классические решения.

Малина в каплях росы
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Малина в каплях росы

Почему традиционная малина до сих пор вне конкуренции

Несмотря на популярность ремонтантных сортов, обычная малина, дающая один урожай за сезон, не сдаёт позиций. Причина проста: она менее требовательна к уходу и лучше приспособлена к разным климатическим условиям.

Такие кусты легче размножаются корневой порослью, чаще отличаются высокой зимостойкостью и дают более ароматные, мягкие ягоды. Для регионов с суровыми зимами или нестабильным летом это нередко решающий фактор.

Польза малины: не только вкус

Малина ценится не только за сладость. В ягодах содержатся органические кислоты, сахара, пектины, дубильные вещества и комплекс витаминов. Благодаря этому плоды используют как жаропонижающее, противовоспалительное и общеукрепляющее средство.

Эти свойства известны с древности, хотя отдельные приписываемые малине "чудесные" эффекты сегодня считаются мифами. Тем не менее польза ягоды подтверждена временем и практикой.

Красная, жёлтая и чёрная: в чём разница

Классическая красная малина обладает ярким ароматом и считается самой "лечебной".
Жёлтая — мягче по вкусу, с минимальной кислотой и почти без антоцианов, поэтому подходит для диетического питания.
Чёрная малина отличается плотной мякотью и лёгкими ежевичными нотами, а также содержит P-активные вещества. Об этом сообщает БОТАНИЧКА.

Посадка нескольких разновидностей позволяет не только разнообразить вкус, но и продлить сбор урожая.

Лучшие сорта традиционной малины

Среди классических сортов есть настоящие "рабочие лошадки", проверенные десятилетиями.

  • "Бальзам" ценят за зимостойкость и стабильность. Ягоды плотные, ароматные, хорошо хранятся.
  • "Барнаульская" подходит для засушливых регионов, отличается сильным ароматом, но плохо переносит транспортировку.
  • "Беглянка" — ранний жёлтоплодный сорт с нежной сладкой мякотью, требующий регулярного полива.
  • "Кумберленд чёрная" известна устойчивостью и хорошей лёжкостью ягод с ежевичным вкусом.
  • "Жёлтый гигант" даёт крупные, сладкие плоды и отличается растянутым плодоношением.
  • "Латам" — универсальный сорт для Европейской части России с классическим вкусом.
  • "Гусар" славится высокой урожайностью и крупными ягодами десертного назначения.
  • "Лячка" даёт ароматные плоды с выраженной кислинкой и устойчивостью к заболеваниям.
  • "Уголёк" — чёрноплодная форма с плотными ягодами, которые долго держатся на ветках.
  • "Метеор" — ранний сорт с минимальным количеством шипов и сладкими ягодами.

Сравнение: традиционная и ремонтантная малина

Ремонтантная малина даёт два урожая, но требует более тщательного ухода и часто уступает во вкусе. Традиционная проще в выращивании, лучше переносит морозы и даёт насыщенный аромат. Для большинства дачников именно она остаётся базовым выбором.

Советы по выбору малины

  1. Учитывайте климат региона и зимостойкость сорта.

  2. Выбирайте районированные варианты с устойчивостью к болезням.

  3. Комбинируйте сорта разного срока созревания и окраски плодов.

Популярные вопросы о сортах малины

Какой сорт самый сладкий?
Чаще всего садоводы выделяют "Жёлтый гигант" и "Гусар".

Можно ли выращивать один сорт на всём участке?
Можно, но лучше посадить 2-3 для стабильного урожая.

Что проще в уходе: обычная или ремонтантная малина?
Обычная, особенно для начинающих.

