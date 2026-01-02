Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Соседи перестанут проходить мимо: этот цветочный акцент работает как магнит и меняет весь сад

Целозия образует бархатные соцветия насыщенных оттенков
Садоводство

Иногда достаточно одного растения, чтобы участок начали обсуждать соседи. Яркий цветок с необычной формой соцветий мгновенно притягивает взгляды и делает клумбу центром внимания. Именно таким эффектом обладает целозия — модный однолетник с экзотическим характером.

Целозия гребенчатая
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Целозия гребенчатая

Почему целозия вызывает восторг

Целозию гребенчатую часто называют "петушиным гребешком" — и это сравнение полностью оправдано. Её соцветия плотные, бархатистые, с волнистой поверхностью, напоминающей фантастический гребень. Окраска варьируется от насыщенно-малиновой и пурпурной до ярко-жёлтой и огненно-оранжевой, благодаря чему растение выглядит эффектно даже в одиночной посадке.

Этот однолетник используют как акцент в цветниках, рабатках и контейнерных композициях. Целозия гармонично смотрится рядом с декоративными злаками, петуниями и бархатцами, подчёркивая их и одновременно выделяясь на фоне более привычных культур.

Условия для пышного цветения

Целозия относится к неприхотливым растениям, но для максимального эффекта ей нужно солнце. В тени соцветия становятся мельче и теряют насыщенность окраски. Почву она предпочитает лёгкую, рыхлую и хорошо дренированную — застой воды может привести к проблемам с корнями.

Полив требуется умеренный, особенно в жаркие периоды. Избыток влаги нежелателен, как и слишком частые подкормки. При правильном уходе целозия цветёт с середины лета и сохраняет декоративность до первых заморозков.

Перистая целозия — альтернатива для экзотических композиций

Если хочется ещё больше оригинальности, стоит обратить внимание на целозию серебристую перистую. Её соцветия напоминают пушистые метёлки или языки пламени. Они создают ощущение движения и лёгкости, особенно при групповых посадках. Об этом сообщает NEWS.RU.

Перистая форма так же хорошо подходит для клумб и вазонов, а в срезке используется для сухих букетов. Даже после высыхания соцветия сохраняют форму и цвет.

Сравнение: целозия и другие яркие однолетники

В отличие от петуний и бегоний, целозия выигрывает за счёт необычной формы соцветий. Бархатцы ярки, но привычны, тогда как целозия выглядит экзотично и сразу выделяется. По продолжительности цветения она не уступает популярным однолетникам, а по визуальному эффекту часто превосходит их.

Советы по выращиванию целозии

  1. Выберите солнечное место без застоя воды.

  2. Посадите рассаду в прогретую почву.

  3. Поливайте умеренно, по мере подсыхания грунта.

  4. Подкормите 1-2 раза за сезон.

  5. Удаляйте повреждённые соцветия для поддержания декоративности.

  6. Используйте контейнеры для акцентных композиций.

Популярные вопросы о целозии

Подходит ли целозия для начинающих?

Да, при соблюдении простых условий растение не доставляет сложностей.

Можно ли выращивать целозию в горшках?

Да, она отлично чувствует себя в контейнерах и вазонах.

Сколько цветёт целозия?

С середины лета и до первых осенних заморозков.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы дача цветы садоводство
Новости Все >
Перегрев колеса при движении указывает на зажатый суппорт — Engineer Fix
ULFIT, Vivace и липолитики применяют для коррекции живота без операции — Marie Claire
Марсотрясения выявили в мантии Марса следы древних космических ударов — Earth
Кардио без силовых не укрепляет мышцы ног — тренеры
Кипячение тряпок с пищевой содой снижает количество бактерий — Be
Волосы в душе выпадают из-за естественной фазы телогена, а не из-за шампуня — Bovary
Домашнее имбирное печенье с пряностями: классический рецепт
Лишь 51 процент владельцев Jeep готовы купить марку снова — Consumer Reports
Утка в аэрогриле с мёдом и фруктами: рецепт запекания
Ученые усомнились в водном прошлом спутника Юпитера Ио — Naked Science
Сейчас читают
При сбоях GPS и ГЛОНАСС смартфоны определяют местоположение через LBS
Авто
При сбоях GPS и ГЛОНАСС смартфоны определяют местоположение через LBS
Пшено и хлеб вредят птицам зимой — орнитолог Елена Чернова
Домашние животные
Пшено и хлеб вредят птицам зимой — орнитолог Елена Чернова
Сорт "Сибирская гирлянда" даёт до 20 кг огурцов с одного куста
Садоводство, цветоводство
Сорт "Сибирская гирлянда" даёт до 20 кг огурцов с одного куста
Популярное
Лёд отступил — и открылся мир мёртвых гигантов: Арктика показала своё самое страшное забытое кладбище

Таяние арктического ледника обнажило кости древних китов. Что скрывает это "кладбище" и какие климатические тайны оно помогает раскрыть?

Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Бушлат возвращается в моду 2026 года как главное зимнее пальто — Vogue
Пальто, о котором уже забыли, снова на вершине моды: именно оно станет главным хитом зимы 2026
Обычная грядка вдруг стала нарядной: растение, что делает сад праздничным даже на бедной земле
Мышцы крепнут без спортзала: три домашних упражнения работают в любом возрасте
Иммунные клетки сбрасывают гликокаликс при воспалении — Science Signaling Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Засуха, жара, ветер — ему всё нипочём: цветок, который превращает любую землю в цветущий ковёр
Деньги лежат без дела — счёт начинает брать своё: Сбер вводит комиссию за спящие счета
С годами становится только мощнее: растение, которое превращает клумбу в царский парад ароматов
С годами становится только мощнее: растение, которое превращает клумбу в царский парад ароматов
Последние материалы
Использование телефона в туалете повышает риск геморроя
Целозия образует бархатные соцветия насыщенных оттенков
Перегрев колеса при движении указывает на зажатый суппорт — Engineer Fix
Рыбный бульон содержит легкоусвояемый белок и коллаген
Морские коровы поддерживали морские луга 20 млн лет
В Европе отмечено снижение производительности газовых хранилищ: что это означает
Алоэ улучшает рост и эластичность волос
ULFIT, Vivace и липолитики применяют для коррекции живота без операции — Marie Claire
Марсотрясения выявили в мантии Марса следы древних космических ударов — Earth
Мандариновый сауэр готовится на основе виски и цитрусов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.