Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Зима превращает квартиру в минное поле для фикуса: пять мест, которые запускают массовый листопад

Фикус Бенджамина теряет листья у холодного окна зимой
Садоводство

Зимой фикус Бенджамина нередко начинает терять листья, хотя летом выглядел абсолютно здоровым. Причина чаще всего не в болезнях и не в уходе, а в неудачном месте в квартире. То, что в тёплый сезон было безопасным, зимой может стать для растения губительным.

Фикус Бенджамина теряет листья
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Фикус Бенджамина теряет листья

Почему фикус Бенджамина страдает зимой

Фикус родом из тропиков, где нет резких перепадов температуры, сухого воздуха и сквозняков. Зимой в квартирах условия меняются: включается отопление, световой день сокращается, окна и двери становятся источником холода. В ответ растение включает защитный механизм и начинает сбрасывать листья.

Место у холодного окна

Зимой стекло сильно охлаждается, и температура рядом с ним может быть на несколько градусов ниже, чем в комнате. Листья, касающиеся стекла, быстро теряют тургор, желтеют и опадают. Холодный подоконник опасен и для корней: остывшая почва замедляет их работу, из-за чего растение "голодает" даже при поливе.

Лучше отодвинуть горшок от окна на 30-40 см или поставить его на подставку, создав воздушный зазор между дном и подоконником.

Пространство рядом с батареей

Отопительные приборы сушат воздух до 20-30%, тогда как фикусу комфортно при влажности 50-60%. В таких условиях листья активно теряют влагу, подсыхают по краям и опадают. Горячий поток воздуха действует на растение как постоянный фен.

Фикус стоит размещать минимум в метре от радиатора. Дополнительно помогают увлажнители воздуха, поддоны с водой и экраны на батареях.

Зона сквозняков

Резкие потоки холодного воздуха при проветривании или открывании дверей вызывают сильный стресс. Листья быстро охлаждаются, а затем нагреваются обратно — такие "качели" растение не выдерживает.

Опасные зоны — рядом с входной дверью, балконным блоком и форточками. В период проветривания фикус лучше убирать подальше или защищать его занавеской.

Пол — самая холодная точка

Зимой у пола температура всегда ниже. Если фикус стоит прямо на плитке или бетоне, его корни находятся в холодной зоне, где почва долго остаётся сырой и прохладной. Это замедляет питание растения и повышает риск загнивания корней. Об этом сообщает БОТАНИЧКА.

Горшок стоит приподнять хотя бы на 5-10 см с помощью подставки, ящика или тележки на колёсах.

Тёмные углы и дальние комнаты

Короткий зимний день — ещё один стресс-фактор. При нехватке света фикус вытягивается, листья мельчают и опадают. Особенно быстро страдают пестролистные сорта, которым требуется больше света.

Лучшее решение — переставить растение ближе к окну или организовать досветку фитолампой на 3-4 часа в день.

Сравнение: летние и зимние условия для фикуса

Летом фикус легко переносит небольшие ошибки в размещении. Зимой же холод, сухость и нехватка света усиливают друг друга, поэтому требования к месту становятся строже. То, что не вредило летом, зимой может привести к массовому листопаду.

Советы по зимнему размещению фикуса

  1. Уберите растение от холодных окон.

  2. Держите его подальше от батарей.

  3. Исключите сквозняки.

  4. Поднимите горшок над полом.

  5. Обеспечьте максимум света.

  6. Следите за влажностью воздуха.

Популярные вопросы о фикусе Бенджамина зимой

Почему фикус сбрасывает листья зимой?

Чаще всего из-за холода, сухого воздуха, сквозняков или нехватки света.

Можно ли переставлять фикус зимой?

Да, если текущее место неблагоприятно, перестановка пойдёт на пользу.

Нужна ли фитолампа?

При северных окнах и тёмных комнатах досветка значительно улучшает состояние растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы дом цветы комнатные растения
Новости Все >
Перегрев колеса при движении указывает на зажатый суппорт — Engineer Fix
ULFIT, Vivace и липолитики применяют для коррекции живота без операции — Marie Claire
Марсотрясения выявили в мантии Марса следы древних космических ударов — Earth
Кардио без силовых не укрепляет мышцы ног — тренеры
Кипячение тряпок с пищевой содой снижает количество бактерий — Be
Волосы в душе выпадают из-за естественной фазы телогена, а не из-за шампуня — Bovary
Домашнее имбирное печенье с пряностями: классический рецепт
Лишь 51 процент владельцев Jeep готовы купить марку снова — Consumer Reports
Утка в аэрогриле с мёдом и фруктами: рецепт запекания
Ученые усомнились в водном прошлом спутника Юпитера Ио — Naked Science
Сейчас читают
Французский боб и стрижки с мягкими слоями вошли в тренды 2026 года — Jc
Красота и стиль
Французский боб и стрижки с мягкими слоями вошли в тренды 2026 года — Jc
Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
Красота и стиль
Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
Итоги рынка жилья 2025 года: спад ИЖС и рост роли реновации
Недвижимость
Итоги рынка жилья 2025 года: спад ИЖС и рост роли реновации
Популярное
Лёд отступил — и открылся мир мёртвых гигантов: Арктика показала своё самое страшное забытое кладбище

Таяние арктического ледника обнажило кости древних китов. Что скрывает это "кладбище" и какие климатические тайны оно помогает раскрыть?

Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Бушлат возвращается в моду 2026 года как главное зимнее пальто — Vogue
Пальто, о котором уже забыли, снова на вершине моды: именно оно станет главным хитом зимы 2026
Обычная грядка вдруг стала нарядной: растение, что делает сад праздничным даже на бедной земле
Мышцы крепнут без спортзала: три домашних упражнения работают в любом возрасте
Иммунные клетки сбрасывают гликокаликс при воспалении — Science Signaling Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Засуха, жара, ветер — ему всё нипочём: цветок, который превращает любую землю в цветущий ковёр
Деньги лежат без дела — счёт начинает брать своё: Сбер вводит комиссию за спящие счета
С годами становится только мощнее: растение, которое превращает клумбу в царский парад ароматов
С годами становится только мощнее: растение, которое превращает клумбу в царский парад ароматов
Последние материалы
Использование телефона в туалете повышает риск геморроя
Целозия образует бархатные соцветия насыщенных оттенков
Перегрев колеса при движении указывает на зажатый суппорт — Engineer Fix
Рыбный бульон содержит легкоусвояемый белок и коллаген
Морские коровы поддерживали морские луга 20 млн лет
В Европе отмечено снижение производительности газовых хранилищ: что это означает
Алоэ улучшает рост и эластичность волос
ULFIT, Vivace и липолитики применяют для коррекции живота без операции — Marie Claire
Марсотрясения выявили в мантии Марса следы древних космических ударов — Earth
Мандариновый сауэр готовится на основе виски и цитрусов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.