Чёрная, водянистая и почти без вкуса — но за ней все охотятся: в чём настоящий секрет северной ягоды

Шикшу относят к вечнозелёным кустарникам семейства вересковых

Шикша — северная ягода, которая веками помогала людям выживать в суровом климате и до сих пор остаётся частью традиционной культуры. Её плоды и листья использовали в питании, народной медицине и быту, а само растение ценили за выносливость и неприхотливость. Сегодня интерес к водянике возвращается благодаря вниманию к дикоросам и натуральным продуктам.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Ягода шикша

Что такое шикша и почему у неё столько названий

Шикша — вечнозелёный дикорастущий кустарник из семейства вересковых, известный в ботанике как Empetrum nigrum. В разных регионах её называют водяникой, вороникой, болотницей, медвежьей ягодой и другими именами. Такое разнообразие связано с внешним видом плодов, их сочностью и условиями произрастания.

Латинское название растения переводится как "растущий на камнях", что точно отражает его привычку стелиться по скалистым и бедным почвам. Слово "шикша", по одной из версий, имеет сибирское происхождение и встречается в старых этнографических источниках.

Как выглядит водяника

Плоды шикши — небольшие шаровидные ягоды диаметром до одного сантиметра. Они почти чёрные, с сизым налётом, плотной кожицей и водянистой мякотью. Созревают в конце лета и могут сохраняться на ветвях до весны.

По внешнему виду водяника напоминает чернику или голубику, но отличается формой роста. Её побеги не поднимаются вверх, а стелются по земле, образуя плотный ковёр. Листья мелкие, игловидные, с загнутыми краями. Вкус ягод нейтральный или слегка вяжущий, без выраженной сладости.

Где растёт шикша

Ареал водяники охватывает северные регионы Европы, Азии и Северной Америки. В России она чаще всего встречается в Сибири, на Алтае, Камчатке и Дальнем Востоке. Растение предпочитает кислые почвы, тундру, хвойные леса, болота и каменистые склоны.

Шикша плохо переносит пересадку в непривычные условия. Для нормального роста ей необходим симбиоз с почвенными грибами и стабильная кислотность грунта, поэтому в садах средней полосы она приживается редко.

Можно ли вырастить шикшу на участке

Садовые формы водяники существуют, но их используют в основном в декоративных целях. Такие растения высаживают в альпинариях, рокариях и вдоль клумб. Они устойчивы, образуют плотный зелёный покров и со временем начинают плодоносить.

Однако ягоды декоративных сортов не рекомендуют употреблять в пищу. Их состав отличается от лесных плодов, а вкус чаще бывает более кислым и терпким.

Польза и возможный вред шикши

Основная ценность шикши связана с высоким содержанием витамина C и антиоксидантов. Исторически её использовали для профилактики цинги и общего укрепления организма. В северных регионах водяника входила в рацион наряду с другими дикорастущими растениями, особенно во время осеннего сбора лекарственных растений.

Исследования также указывают на противомикробные свойства экстрактов шикши. При этом ягода может вызывать индивидуальные реакции, поэтому при хронических заболеваниях и приёме лекарств использовать её стоит с осторожностью. Об этом сообщает РБК.

Для чего используют водянику сегодня

В официальную фармакопею шикша не входит, а продукты на её основе относят к БАДам. Чаще всего это фиточаи, настойки и травяные сборы. В народной практике её применяют при нарушениях сна, головных болях и нервном перенапряжении.

В кулинарии ягоды используют для морсов, компотов, соусов и варенья. Сок водяники применяют как натуральный краситель, а экстракты добавляют в косметические средства. В ландшафтном дизайне растение ценят за способность укреплять почву и гармонично вписываться в природные композиции, что перекликается с идеями природных методов восстановления почвы.

Шикша, черника и голубика

Шикша уступает чернике и голубике по сладости, но превосходит их по выносливости. Черника и голубика растут вертикальными кустами и требуют более мягких условий. Водяника же адаптирована к холоду, ветрам и бедным почвам, что делает её уникальной северной ягодой.

Плюсы и минусы использования шикши

Шикша ценится за богатый антиоксидантный состав, длительное хранение ягод и устойчивость растения. Она подходит для функционального питания и декоративного озеленения. К минусам относят нейтральный вкус и сложность выращивания в обычном саду.

Популярные вопросы о шикше

Можно ли давать шикшу детям?

Вводить ягоды стоит осторожно и только после знакомства ребёнка с другими фруктами и ягодами.

Как заваривать чай из шикши?

Сухие ягоды или листья заливают кипятком и настаивают 10-15 минут, затем процеживают.

Сохраняются ли свойства при заморозке?

При правильной заморозке ягоды сохраняют полезные качества до двух лет.