Анна Маляева

Природа включила баллистику: огурец, который выстреливает семенами на десятки метров

Огурец Ecballium elaterium стреляет семена до 47 км/ч — исследователь Горджес
Садоводство

В природе существуют механизмы, которые по эффективности не уступают инженерным разработкам человека. Один из самых наглядных примеров — так называемый "стреляющий" огурец, способный буквально выстреливать семенами с впечатляющей скоростью. Этот необычный способ размножения давно привлекал внимание биологов, но лишь сейчас его удалось подробно изучить.

Взрывное распыление семян
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Взрывное распыление семян

Как работает "огурец-пушкарь"

Речь идёт о растении Ecballium elaterium, которое получило своё название не случайно. По мере созревания его плоды заполняются густой жидкостью, из-за чего внутри резко возрастает давление. В определённый момент плодоножка отделяется, и огурец с силой выбрасывает семена наружу.

"Чаще всего это происходит, когда плод полностью созрел и его что-то задевает — животные, насекомые или даже дождь", — рассказала исследователь Кильского университета Хелен Горджес.

Такой механизм позволяет растению разбрасывать семена на значительное расстояние, снижая конкуренцию между потомством и материнским кустом за воду, свет и питательные вещества. Подобные реакции растений на внешние раздражители дополняют общую картину того, как живая система "принимает решения", что перекликается с наблюдениями о том, как растения реагируют на стресс.

Скорость, расстояние и точность

Учёные из Кильского университета в Германии впервые смогли детально зафиксировать момент "выстрела". Из-за хрупкости плодов исследователи использовали компьютерную томографию, чтобы создать трёхмерные модели без повреждений. Затем в ход пошли высокоскоростные камеры, снимающие до 10 000 кадров в секунду.

Эксперимент показал, что семена могут вылетать со скоростью до 47 км/ч и преодолевать более 12 метров — это примерно длина трёх автомобилей. При этом растения демонстрируют поразительную точность.

Горджес заметила, что по мере созревания плодоножка постепенно выпрямляется, а перед выбросом семян огурец свисает под углом около 52°. Теоретически оптимальный угол для баллистического полёта составляет около 50°, что делает природный механизм почти идеальным. Об этом сообщает BBC Science Focus.

Зачем растениям такие "технологии"

Большинство растений используют ветер, воду или животных для распространения семян. Однако "стреляющий" огурец пошёл другим путём и развил собственный баллистический способ доставки. Такая стратегия особенно эффективна в условиях плотной растительности, где важно быстро "отправить" семена подальше от исходной точки.

При этом успех размножения зависит не только от дальности полёта, но и от качества самих семян. Именно поэтому в биологии так много внимания уделяется вопросам отбора и сохранения посевного материала, что хорошо видно на примере того, как проверяют семена перед посадкой.

От ботаники к технологиям будущего

Интерес к Ecballium elaterium выходит за рамки ботаники и садоводства. Полученные данные могут оказаться полезными и для прикладных областей — от мягкой робототехники до медицины.

"Существует множество областей применения, включая системы доставки лекарств, где нужны энергоэффективные механизмы запуска", — подчеркнула Хелен Горджес.

Баллистический и классический способ распространения семян

Баллистический метод, который использует "огурец-пушкарь", отличается активным выбросом семян за счёт накопленной энергии. Ветровое распространение зависит от погодных условий и формы семян. Животные переносят семена случайно, но иногда на большие расстояния. Водный способ эффективен лишь вблизи рек и водоёмов. На этом фоне "выстрел" обеспечивает предсказуемость и точность.

Плюсы и минусы баллистического механизма

Этот способ размножения имеет свои сильные и слабые стороны. Он позволяет семенам быстро покидать зону конкуренции и не зависит от внешних факторов. При этом растение тратит значительные ресурсы на формирование плодов с высоким внутренним давлением. Кроме того, радиус распространения всё же ограничен по сравнению, например, с переносом семян животными.

Популярные вопросы о стреляющем огурце

Как выбрать растение для выращивания?

Ecballium elaterium предпочитает тёплый климат, солнечные участки и хорошо дренированную почву, что важно учитывать при выборе места.

Опасен ли "выстрел" семян для человека?

Скорость впечатляет, но для человека семена не представляют серьёзной опасности при обычном контакте.

Где такие огурцы встречаются чаще всего?

Растение распространено в Средиземноморье и некоторых регионах Европы, где климат способствует его развитию.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы наука огурцы семена природа растения садоводство
