Цветок, который побеждает климат: вырастает на песке, в жаре, под дождём и всё равно сияет ярче всех

Есть растения, которые словно созданы для тех, кто не любит тратить время на уход за садом. Они растут сами по себе и при этом выглядят эффектно всё лето. Один из таких примеров — эшшольция калифорнийская, цветок с почти неубиваемым характером.
Эшшольция относится к однолетникам, способным выживать там, где другие культуры быстро сдаются. Этот цветок спокойно переносит засуху, бедные песчаные почвы, сильные дожди и даже кратковременные заморозки. Парадокс в том, что чрезмерная забота ему скорее вредит: на богатой почве и при частых поливах растение активно наращивает листву, но цветёт слабее.
Посеянная однажды, эшшольция часто остаётся в саду надолго благодаря самосеву. Семена легко переносят зиму в почве и прорастают весной без участия человека, снова украшая участок яркими цветами.
Цветение начинается в июне и продолжается до поздней осени. Каждый отдельный цветок живёт недолго, но это почти незаметно: на смену увядшим бутонам сразу раскрываются новые. В результате клумба или склон выглядят как сплошной цветущий ковёр.
Окраска лепестков варьируется от солнечно-жёлтой и насыщенно-оранжевой до розовой и красной. Цветки раскрываются только при ярком свете, а в пасмурную погоду и вечером закрываются, что придаёт растению дополнительную декоративность.
Главное условие для пышного цветения — солнце. Чем больше света получает растение, тем активнее оно формирует бутоны. Поливы практически не требуются, за исключением продолжительной засухи. Подкормки также не обязательны: в естественных условиях эшшольция прекрасно развивается без удобрений. Об этом сообщает NEWS.RU.
Её часто используют для оформления сухих склонов, альпийских горок, бордюров и участков, где сложно обеспечить регулярный уход. Она хорошо сочетается с другими засухоустойчивыми однолетниками и декоративными травами, создавая эффект природного луга.
Выберите максимально солнечное место.
Посейте семена сразу в открытый грунт весной.
Не заглубляйте посевы и не переувлажняйте почву.
Проредите всходы при необходимости.
Не увлекайтесь удобрениями.
Позвольте растению размножаться самосевом.
Нужно ли часто поливать эшшольцию?
Нет, растение засухоустойчиво и не любит переувлажнение.
Можно ли выращивать её на бедной почве?
Да, именно в таких условиях эшшольция цветёт особенно обильно.
Подходит ли эшшольция для "сада без хлопот"?
Да, это один из лучших вариантов для минимального ухода.
