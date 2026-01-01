Розы, что поднимаются из-под снега как фениксы: пять самых стойких сортов для холодных регионов

Роза Königin von Danemark выдерживает морозы до −34 °C

Северный сад умеет испытывать розы на прочность — и далеко не каждый сорт выдерживает этот экзамен. После зимы хочется видеть не потери, а живые зелёные побеги и крепкие кусты. Есть розы, которые умеют переживать морозы и сырость без лишней драмы, сохраняя декоративность.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Морозостойкая роза под инеем

Как выбрать розу для холодного и влажного климата

В регионах вроде Ленинградской области капризные чайно-гибридные и флорибунда часто подмерзают даже при аккуратном укрытии. Поэтому при выборе розы важно думать не только о красоте цветка, но и о надёжности: зимостойкости, здоровье куста, способности быстро восстанавливаться после морозов.

Пять сортов, которые часто выручают на севере

"Хансаланд" (Hansaland)

Этот сорт вывели немецкие селекционеры, а по происхождению его нередко относят к окультуренному шиповнику. Главное, за что его ценят на севере, — исключительная выносливость: роза переносит морозы до -40 °C.

Куст мощный, обычно 150-180 см, с глянцевой ярко-зелёной листвой и жёсткими колючими побегами. Полумахровые ярко-красные цветки 6-7 см напоминают чайно-гибридные по форме и держатся долго, затем осыпаются сами. У "Хансаланд" есть повторное цветение, а многие садоводы отмечают почти непрерывную волну до холодов.

"Джон Дэвис" (John Davis)

Канадская роза с "железобетонной" репутацией зимостойкости. Без укрытия выдерживает морозы около -29 °C и ниже, а со временем часто цветёт всё обильнее, даже если зимы были суровыми.

Сорт пластичный: его выращивают как шраб или как невысокую плетистую розу. Цветки полумахровые, ярко-розовые, с заметной сменой оттенков по мере раскрытия. Цветение длится почти непрерывно до морозов, встречаются кисти до 15 цветков. Аромат воспринимают по-разному: кто-то не чувствует, кто-то отмечает пряно-фруктовые ноты.

"Кёнегин фон Денмарк" (Königin von Danemark)

Старинная роза группы Альба, которой уже больше 200 лет, и она ценится за сочетание красоты и сильного аромата. Сорт относят к 4-й зоне морозостойкости: в целом выдерживает морозы до -34 °C, хотя в бесснежные зимы может подмерзать.

Куст до 1,5 м высотой, по ширине около метра, с крепким "архитектурным" каркасом. Цветёт один раз, примерно месяц, зато эффектно: густомахровые чашевидные цветки с большим количеством лепестков выглядят очень нарядно. Лепестки используют в кулинарии — например, для варенья и домашних заготовок, а аромат сохраняется даже у высушенных лепестков.

"Пинк Робуста" (Pink Robusta)

Эта роза известна как неприхотливый вариант для парков и дворов: она хорошо зимует под снежным покровом и сохраняет здоровую листву. Куст высокий (примерно 1,3-2 м), прямой, с толстыми сильно колючими побегами и глянцевыми тёмно-зелёными листьями, иногда с красноватым оттенком.

Цветёт долго, почти без пауз, до заморозков. Цветки 8-10 см, полумахровые, нежно-розовые, с белым центром и золотистыми тычинками, аромат лёгкий, с цитрусовыми оттенками. Из практичных минусов — колючесть, из-за которой без плотных перчаток работать сложно.

"Вестерланд" (Westerland)

Яркий шраб, который можно вести как кустовую или плетистую розу. В 4-й климатической зоне он выращивается успешно, но при морозах ниже -30 °C ему чаще рекомендуют лёгкое укрытие.

Сорт интересен тем, что лучше развивается и цветёт в полутени: на ярком солнце распустившиеся цветки быстро отцветают. Куст может достигать 2 м, при регулярной обрезке его формируют ниже. Цветки крупные (до 11 см), полумахровые, с богатой палитрой тёплых оттенков — от янтарного и оранжево-жёлтого до лососевого с алыми и розовыми переливами. Цветёт повторными волнами до поздней осени, аромат заметен вблизи, а иммунитет и жизненная сила считаются сильными сторонами сорта. Об этом сообщает БОТАНИЧКА.

Популярные вопросы о морозостойких розах для северных садов

Какие розы зимуют без укрытия?

Наиболее уверенно в морозы себя показывают "Хансаланд" и "Джон Дэвис", но многое зависит от снежного покрова и ветров.

Что лучше для живой изгороди — шраб или плетистая форма?

Для плотной изгороди чаще выбирают шрабы, но "Джон Дэвис" можно вести и как куст, и как невысокую плетистую розу.