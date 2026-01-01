Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Розы, что поднимаются из-под снега как фениксы: пять самых стойких сортов для холодных регионов

Роза Königin von Danemark выдерживает морозы до −34 °C
Садоводство

 Северный сад умеет испытывать розы на прочность — и далеко не каждый сорт выдерживает этот экзамен. После зимы хочется видеть не потери, а живые зелёные побеги и крепкие кусты. Есть розы, которые умеют переживать морозы и сырость без лишней драмы, сохраняя декоративность. 

Морозостойкая роза под инеем
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Морозостойкая роза под инеем

Как выбрать розу для холодного и влажного климата

В регионах вроде Ленинградской области капризные чайно-гибридные и флорибунда часто подмерзают даже при аккуратном укрытии. Поэтому при выборе розы важно думать не только о красоте цветка, но и о надёжности: зимостойкости, здоровье куста, способности быстро восстанавливаться после морозов.

Пять сортов, которые часто выручают на севере

"Хансаланд" (Hansaland)

Этот сорт вывели немецкие селекционеры, а по происхождению его нередко относят к окультуренному шиповнику. Главное, за что его ценят на севере, — исключительная выносливость: роза переносит морозы до -40 °C.

Куст мощный, обычно 150-180 см, с глянцевой ярко-зелёной листвой и жёсткими колючими побегами. Полумахровые ярко-красные цветки 6-7 см напоминают чайно-гибридные по форме и держатся долго, затем осыпаются сами. У "Хансаланд" есть повторное цветение, а многие садоводы отмечают почти непрерывную волну до холодов.

"Джон Дэвис" (John Davis)

Канадская роза с "железобетонной" репутацией зимостойкости. Без укрытия выдерживает морозы около -29 °C и ниже, а со временем часто цветёт всё обильнее, даже если зимы были суровыми.

Сорт пластичный: его выращивают как шраб или как невысокую плетистую розу. Цветки полумахровые, ярко-розовые, с заметной сменой оттенков по мере раскрытия. Цветение длится почти непрерывно до морозов, встречаются кисти до 15 цветков. Аромат воспринимают по-разному: кто-то не чувствует, кто-то отмечает пряно-фруктовые ноты.

"Кёнегин фон Денмарк" (Königin von Danemark)

Старинная роза группы Альба, которой уже больше 200 лет, и она ценится за сочетание красоты и сильного аромата. Сорт относят к 4-й зоне морозостойкости: в целом выдерживает морозы до -34 °C, хотя в бесснежные зимы может подмерзать.

Куст до 1,5 м высотой, по ширине около метра, с крепким "архитектурным" каркасом. Цветёт один раз, примерно месяц, зато эффектно: густомахровые чашевидные цветки с большим количеством лепестков выглядят очень нарядно. Лепестки используют в кулинарии — например, для варенья и домашних заготовок, а аромат сохраняется даже у высушенных лепестков.

"Пинк Робуста" (Pink Robusta)

Эта роза известна как неприхотливый вариант для парков и дворов: она хорошо зимует под снежным покровом и сохраняет здоровую листву. Куст высокий (примерно 1,3-2 м), прямой, с толстыми сильно колючими побегами и глянцевыми тёмно-зелёными листьями, иногда с красноватым оттенком.

Цветёт долго, почти без пауз, до заморозков. Цветки 8-10 см, полумахровые, нежно-розовые, с белым центром и золотистыми тычинками, аромат лёгкий, с цитрусовыми оттенками. Из практичных минусов — колючесть, из-за которой без плотных перчаток работать сложно.

"Вестерланд" (Westerland)

Яркий шраб, который можно вести как кустовую или плетистую розу. В 4-й климатической зоне он выращивается успешно, но при морозах ниже -30 °C ему чаще рекомендуют лёгкое укрытие.

Сорт интересен тем, что лучше развивается и цветёт в полутени: на ярком солнце распустившиеся цветки быстро отцветают. Куст может достигать 2 м, при регулярной обрезке его формируют ниже. Цветки крупные (до 11 см), полумахровые, с богатой палитрой тёплых оттенков — от янтарного и оранжево-жёлтого до лососевого с алыми и розовыми переливами. Цветёт повторными волнами до поздней осени, аромат заметен вблизи, а иммунитет и жизненная сила считаются сильными сторонами сорта. Об этом сообщает БОТАНИЧКА.

Популярные вопросы о морозостойких розах для северных садов

Какие розы зимуют без укрытия?

Наиболее уверенно в морозы себя показывают "Хансаланд" и "Джон Дэвис", но многое зависит от снежного покрова и ветров.

Что лучше для живой изгороди — шраб или плетистая форма?

Для плотной изгороди чаще выбирают шрабы, но "Джон Дэвис" можно вести и как куст, и как невысокую плетистую розу.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы зима цветы растения садоводство
Новости Все >
Пожелтение ногтей усиливается при дефиците витаминов и частом маникюре — Jenny
Экзопланета PSR J2322-2650b у пульсара имеет углеродную атмосферу — Earth
Нарушенная микрофлора снижает уровень энергии — врачи
Регулярные тренировки на контроль суставов снижают ограничения подвижности
Хранение губки в раковине ускоряет рост бактерий — 20 Minutes
Фритовая полоса на стекле повысила надежность крепления — Car & Motor
Рецепт миндальных конфет с ромом без выпечки
Медь в гемоцианине делает кровь осьминогов синей — биолог Палумби
На Велики трг регулярно проводят концерты и уличные спектакли — гиды
Международная экспедиция начала исследования антарктического ледника Туэйтса
Сейчас читают
Скидки на загородную недвижимость достигают 50%
Недвижимость
Скидки на загородную недвижимость достигают 50%
Интенсивное отопление снижает общие расходы на дом без утепления
Недвижимость
Интенсивное отопление снижает общие расходы на дом без утепления
Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Красота и стиль
Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Популярное
Постельное бельё в 2026 меняет правила: привычные комплекты начинают выглядеть устаревшими

Какие стили постельного белья теряют актуальность в 2026 году и чем их заменить: советы дизайнеров по цветам, узорам и сочетаниям.

Монохромные комплекты постельного белья теряют актуальность в 2026 году — The Spruce
Интенсивное отопление снижает общие расходы на дом без утепления
Частные дома мёрзнут не из-за стен: ошибка, из-за которой хозяева тратят лишние сотни тысяч
С годами становится только мощнее: растение, которое превращает клумбу в царский парад ароматов
Гладь озера скрывала людей другого вида: находка открыла дверь в историю, которой нет в учебниках
Иммунные клетки сбрасывают гликокаликс при воспалении — Science Signaling Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Аральское море ушло — и забрало людей: высохшее дно раскрыло тайну внезапного исчезновения города
Пол, который был мечтой десятилетия, теряет статус: в 2026 его убирают из современных интерьеров
Дома продают за полцены: рынок ИЖС трещит под тяжестью нереализованных метров и пустых посёлков
Дома продают за полцены: рынок ИЖС трещит под тяжестью нереализованных метров и пустых посёлков
Последние материалы
Пискливый геккончик живёт только на горе Большое Богдо
Работодатели открыли новогодние вакансии с оплатой от 70 тысяч — РИА Новости
Яблочный кекс готовят на сметане с добавлением корицы
Сорт малины "Метеор" рано созревает и переносит заморозки
Нарушенная микрофлора снижает уровень энергии — врачи
Экстремальный климат Антарктиды повышает риск несчастных случаев — The Week
Хранение губки в раковине ускоряет рост бактерий — 20 Minutes
Регулярные тренировки на контроль суставов снижают ограничения подвижности
Pantone называет белый Cloud Dancer цветом 2026 года
Пластиковые покрытия банок с консервами связали с риском для здоровья
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.