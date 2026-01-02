Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Рассада крепнет за считаные дни: простой раствор, который защищает и подкармливает

Садоводство

Простое аптечное средство всё чаще появляется в наборах опытных садоводов. Речь идёт о нашатырном спирте, который используют не только для подкормки, но и для защиты рассады от болезней и вредителей. При грамотном применении он помогает растениям быстрее набирать силу и легче переносить стресс. Об этом сообщает дзен-канал "Садовые фантазии".

Фото: en.wikipedia.org by Christian Joudrey, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Почему аммиак полезен для рассады

Нашатырный спирт — это водный раствор аммиака, который служит источником легкоусвояемого азота. Для рассады этот элемент особенно важен на старте роста, когда формируются стебли, листья и корневая система. Подкормка аммиаком делает растения более крепкими, ускоряет рост и снижает риск распространённых заболеваний.

Подкормка растений аммиаком

Для корневой подкормки готовят простой раствор. В десяти литрах воды разводят две столовые ложки нашатырного спирта. Таким составом поливают растения после высадки и затем повторяют процедуру примерно раз в десять дней. При соблюдении дозировки стебли становятся плотнее, листья — крупнее и ярче, а рассада развивается равномерно.

Этот способ подходит как для теплицы, так и для открытого грунта. Особенно хорошо на такую подкормку реагируют молодые растения в период активного наращивания зелёной массы.

Какие культуры можно подкармливать

Нашатырный спирт применяют для разных садовых и огородных культур. Среди овощей это томаты, огурцы, перцы, капуста, кабачки, баклажаны и тыква. Также его используют для картофеля и некоторых плодовых деревьев, например вишни и сливы. Хорошо реагируют на подкормку и однолетние цветы, особенно в рассадный период.

Общее правило одно: средство используют в умеренных дозах и только по влажной почве.

Внекорневая подкормка: поддержка листьев

Если растения выглядят ослабленными, листья теряют насыщенный цвет или становятся вялыми, можно применить опрыскивание. Для этого в одном литре воды разводят чайную ложку нашатырного спирта. Раствор аккуратно распыляют по листьям и стеблям, стараясь не попадать на цветки.

Такую обработку проводят в сухую погоду, чтобы средство успело подействовать. Внекорневая подкормка помогает быстрее восполнить дефицит питания и вернуть растениям здоровый вид.

Защита от вредителей

Запах аммиака неприятен многим насекомым, поэтому нашатырный спирт используют и как средство отпугивания. Он помогает против тли, муравьёв, гусениц, медведки и слизней. Для защитного раствора в десяти литрах воды разводят около 100 мл нашатырного спирта и добавляют жидкое хозяйственное мыло, чтобы состав лучше держался на листьях.

Такой подход позволяет снизить численность вредителей без применения агрессивной химии.

Безопасность и ограничения

При правильной концентрации нашатырный спирт считается безопасным для почвы, растений и окружающей среды. Он не накапливается в грунте и не загрязняет воду. Однако превышение дозировки может привести к ожогам корней или листьев, поэтому точность здесь принципиальна.

Сравнение: нашатырный спирт и минеральные удобрения

В отличие от комплексных минеральных удобрений, нашатырный спирт даёт быстрый эффект, но не заменяет полноценное питание. Его используют как вспомогательное средство, когда растениям нужен азот или защита от вредителей. Минеральные составы работают дольше и обеспечивают сбалансированный набор элементов, но требуют более осторожного обращения.

Плюсы и минусы применения нашатырного спирта

Использование нашатыря имеет свои особенности. К плюсам относят доступность, низкую стоимость и экологичность. Он ускоряет рост рассады и помогает бороться с насекомыми. Среди минусов — необходимость строгого соблюдения дозировок и специфический запах, который может быть неприятен при работе.

Как применять нашатырный спирт в саду

  1. Используйте средство только в разведённом виде.
  2. Поливайте растения по влажной почве.
  3. Соблюдайте интервал между подкормками не менее 10 дней.
  4. Для опрыскивания выбирайте сухую безветренную погоду.
  5. Не превышайте рекомендованные дозы.

Популярные вопросы о применении нашатырного спирта

Как часто можно подкармливать рассаду?

Обычно достаточно одного раза в 10 дней.

Подходит ли нашатырь для всех растений?

Большинство овощей и цветов реагируют хорошо, но чувствительные культуры требуют осторожности.

Можно ли сочетать нашатырь с другими удобрениями?

Да, но лучше делать это с интервалом, чтобы не перегружать растения.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Теплопотери в частном доме при исправном котле связаны с утеплением
В поясе Койпера нашли компактное скопление тел за орбитой Нептуна — Earth
