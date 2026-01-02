Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Не только для клумб: георгины, которые одинаково пышно цветут в горшке и в саду

Из одного клубня георгина получают более десяти растений
Садоводство

Георгины давно перестали быть растениями только для просторных клумб и цветников. Современные компактные сорта отлично чувствуют себя в горшках, кашпо и контейнерах, украшая балконы, террасы и даже подоконники. Такие посадки позволяют легко менять композиции и создавать цветущие акценты там, где раньше это казалось невозможным. Об этом сообщает дзен-канал "Растения от Катерины".

Георгины
Фото: flickr.com by Bernard Spragg. NZ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Георгины

Почему бордюрные георгины подходят для любого пространства

Бордюрные георгины изначально выведены компактными и устойчивыми. Их побеги редко вырастают выше 40-50 сантиметров, а бутоны формируются равномерно по всему кусту. За сезон растение способно дать десятки соцветий без "пустот" и вытянутых стеблей. Эти сорта не нуждаются в подвязке, формировке или прищипке, что делает их удобными для контейнерного выращивания.

В саду такие георгины используют для оформления дорожек и переднего плана цветников, а в горшках они легко превращаются в самостоятельный декоративный элемент. Даже один крупный контейнер может выглядеть как полноценная мини-клумба.

Выращивание бордюрных георгинов в горшках

В контейнере георгины чувствуют себя не хуже, чем в открытом грунте, если соблюдены базовые условия. Важен объём горшка — оптимально от 7 до 12 литров на одно растение. Грунт должен быть рыхлым и питательным, с хорошей водопроницаемостью. Чаще всего используют смесь дерновой земли, перегноя, торфа и разрыхлителя.

Дренаж обязателен: слой керамзита или гравия толщиной 3-5 сантиметров защищает клубни от застоя воды. Переувлажнение для георгинов гораздо опаснее кратковременной засухи.

Как получить больше растений из одного клубня

Контейнерное выращивание удобно тем, что георгины легко размножать. Весной клубни проращивают при температуре около +18 °C и хорошем освещении. Через несколько недель появляются побеги, которые можно использовать для черенкования.

Когда ростки достигают 8-10 сантиметров, их аккуратно срезают с небольшим фрагментом ткани клубня. Такие черенки быстро укореняются в лёгком субстрате и уже через пару недель образуют собственную корневую систему. В результате из одного клубня получают несколько полноценных растений, полностью сохраняющих сортовые признаки.

Уход за георгинами в контейнере

Для обильного цветения георгинам необходимо не менее шести часов прямого солнца в день. В тени кусты вытягиваются, а количество бутонов заметно сокращается. Лучше выбирать место, защищённое от сильного ветра.

Полив должен быть регулярным, но умеренным. В жаркую погоду растения поливают ежедневно, в прохладную — по мере подсыхания верхнего слоя почвы. Подкормки проводят каждые две недели: в начале роста используют удобрения с азотом, а с момента бутонизации переходят на фосфорно-калийные составы. Увядшие цветки удаляют своевременно, чтобы стимулировать появление новых бутонов.

Осенний уход и зимовка

С наступлением осени и пожелтением листвы контейнеры переносят в защищённое место. Побеги укорачивают, оставляя около 10 сантиметров. Клубни можно хранить прямо в горшке, если есть прохладное помещение с температурой +4…+8 °C и умеренной влажностью. Альтернативный вариант — извлечь клубни, подсушить их и убрать на хранение в торф или опилки. Весной георгины легко пробуждаются и снова идут в рост.

Сравнение: георгины в горшке и в открытом грунте

В открытом грунте георгины быстрее наращивают массу, но требуют больше места и менее мобильны. Контейнерные посадки позволяют контролировать состав почвы, освещение и полив, а при необходимости — менять расположение растений. Для балконов, террас и небольших садов горшечный формат часто оказывается более удобным и практичным.

Плюсы и минусы контейнерного выращивания георгинов

Выращивание в горшках имеет ряд преимуществ. Растения легко переставлять, комбинировать с другими культурами и использовать как акцент. Уход сопоставим с популярными летниками. К минусам относят необходимость регулярного полива и ограничения по объёму корневой системы, из-за чего важно правильно подбирать размер контейнера.

Советы по выращиванию георгинов в горшках

  1. Выберите компактные бордюрные сорта.
  2. Подберите горшок объёмом не менее 7 литров с дренажными отверстиями.
  3. Используйте рыхлый, питательный грунт и слой дренажа.
  4. Разместите растение на солнечном месте без сквозняков.
  5. Поливайте регулярно, избегая застоя воды.
  6. Подкармливайте каждые две недели и удаляйте отцветшие бутоны.

Популярные вопросы о выращивании георгинов

Можно ли выращивать георгины на балконе?

Да, при достаточном освещении и объёме горшка.

Сколько растений сажать в один контейнер?

Обычно одно, чтобы кусту хватало питания и места.

Что лучше — клубни или черенки?

Оба варианта эффективны, черенки позволяют получить больше растений.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад цветы растения
