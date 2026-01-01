Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Зимостойкая свёкла, которую все хотят: за семенами гоняются уже сейчас, позже их просто не будет

Сорта свёклы с плотной мякотью сохраняют вкус до весны
Садоводство

Сладкая и плотная свёкла в марте — не редкая удача, а результат правильного выбора ещё на этапе семян. Одни корнеплоды быстро вянут и пустеют, другие спокойно лежат всю зиму без гнили и потери вкуса. Опыт огородников показывает: решает именно сорт.

Свекла, только что выкопанная из земли
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Свекла, только что выкопанная из земли

Почему не вся свёкла подходит для длительного хранения

Даже при идеальных условиях погреба часть урожая может испортиться. Причина чаще всего кроется в характеристиках сорта. Для зимовки подходят корнеплоды с плотной мякотью, высоким содержанием сахаров и гладкой кожицей без микротрещин. Такая свёкла не теряет влагу, не прорастает и сохраняет насыщенный цвет.

Важна и внутренняя структура. Если мякоть однородная, без пустот и светлых колец, риск усыхания и гнили заметно ниже.

Три сорта свёклы, которые отлично лежат до весны

За годы практики дачники выделили несколько стабильных вариантов, которые не подводят даже при длительном хранении.

Бордо 237

Классический сорт с округлой или слегка приплюснутой формой. Мякоть тёмно-бордовая, равномерная, без колец, со сладким вкусом и лёгкой землянистой ноткой. В прохладном погребе спокойно хранится до апреля, оставаясь плотным и сочным. Подходит для борща, винегрета и запекания.

Цилиндра

Этот сорт легко узнать по вытянутой форме. Корнеплоды удобно нарезать ровными ломтиками и кубиками. Мякоть очень сладкая и плотная, не усыхает и не теряет форму при хранении. Даже к весне свёкла остаётся сочной и без внутренних пустот.

Египетская плоская

Крупные, приплюснутые корнеплоды с более толстой кожицей. Она служит естественной защитой от перепадов температуры и гнилей. Мякоть тёмная, сочная, с насыщенным вкусом, который особенно ценят в супах и заготовках.

Как подготовить свёклу к зимнему хранению

После уборки корнеплоды нужно хорошо просушить на воздухе, но не мыть. Землю достаточно аккуратно стряхнуть. Ботву обрезают полностью, оставляя пенёк не более одного сантиметра. Любые длинные черешки могут спровоцировать прорастание, из-за чего корнеплоды быстро теряют плотность.

Оптимальные условия хранения — температура от 0 до +2 °C и высокая влажность. В погребе свёклу держат в ящиках с чуть влажным песком или опилками. В квартире подойдёт застеклённый балкон и плотные пергаментные пакеты или ящики.

Сравнение сортов свёклы для хранения

Бордо 237 выигрывает стабильностью и универсальностью в кулинарии. Цилиндра удобнее в нарезке и отличается повышенной сладостью. Египетская плоская лучше других переносит перепады температуры за счёт плотной кожуры. Все три сорта редко образуют пустоты и хорошо сохраняют вкус, сообщает "Сибкрай.ru".

Советы по хранению свёклы шаг за шагом

  • Выбирайте только здоровые, неповреждённые корнеплоды.
  • Никогда не мойте свёклу перед закладкой.
  • Обрезайте ботву "под ноль", без длинных черешков.
  • Используйте песок, опилки или плотную бумагу для защиты от пересыхания.

Популярные вопросы

Какие сорта лучше всего лежат до весны

Поздние и среднепоздние с плотной мякотью — Бордо 237, Цилиндра и Египетская плоская.

Почему свёкла становится мягкой в погребе

Чаще всего из-за слишком тёплого воздуха, лишней влаги или плохо обрезанной ботвы.

Можно ли хранить свёклу на балконе

Да, если температура держится около нуля и корнеплоды защищены от пересыхания.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы огород урожай советы хранение сельское хозяйство
Новости Все >
МВД разработало Стратегию безопасности дорожного движения до 2030 года
Владельцы кошек используют цитрусовые запахи для защиты новогодней елки
Два солнечных и два лунных затмения можно будет наблюдать в 2026 году
Сон и уровень витамина D влияют на переносимость зимних тренировок
Оплату холодной воды по нормативу увеличат в три раза с 2026 года
Страх фейерверков у собак связан с чувствительным слухом и запахами — мнение кинолога
Дренаж в горшках улучшил контроль полива комнатных растений — Ciceksel
Орегано отпугивает тараканов в доме из-за резкого запаха — Crusoe
Работодатели смогут выплачивать до 1 млн рублей без НДФЛ при рождении ребёнка
Мост Хуацзян в Китае сократил двухчасовой путь до двух минут
Сейчас читают
Сорт "Шапка Мономаха" формирует биф-плоды массой до 600 г
Садоводство, цветоводство
Сорт "Шапка Мономаха" формирует биф-плоды массой до 600 г
Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
Красота и стиль
Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
Производители рекомендуют менять свечи зажигания каждые 30–60 тыс. км — Carandmotor
Авто
Производители рекомендуют менять свечи зажигания каждые 30–60 тыс. км — Carandmotor
Популярное
В 2026 году джинсы изменятся до неузнаваемости: подготовьтесь к трендам, которые перевернут моду

Джинсы меняются радикальнее, чем когда-либо: привычные фасоны уступают место новым силуэтам, а светлый деним становится неожиданным фаворитом сезона.

Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
Сорт "Сибирская гирлянда" даёт до 20 кг огурцов с одного куста
Огурцы без провалов: эти пять сортов дают урожай всё лето и осень — никакой лотереи на грядке
Добро с побочкой: чем горожане массово травят птиц, думая, что спасают их от холода
Маленькая деталь решает всё: из-за неё двигатель теряет мощность и начинает есть больше топлива
Ночной свет повышает стрессовую активность мозга — эксперт Хулио Фернандес-Мендоса Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
40 метров вниз — и открывается кошмар древних катастроф: Луна хранит то, что Земля скрыла навсегда
Танкер Bella 1 исчез с радаров у Антигуа: российский флаг стал самым громким сигналом рейса
Тихий океан вырастил 35-метровую стену воды: спутники поймали волну, которой не видно с берега
Тихий океан вырастил 35-метровую стену воды: спутники поймали волну, которой не видно с берега
Последние материалы
Скелеты Роопкунда оказались людьми из разных веков и регионов — Nature Communications
Сен-Бартелеми привлекает миллиардеров в Новый год
Картофель замачивают в воде с уксусом на 10 минут для хрустящей корочки
LADA Niva Legend использует постоянный полный привод
Оплату холодной воды по нормативу увеличат в три раза с 2026 года
Страх фейерверков у собак связан с чувствительным слухом и запахами — мнение кинолога
Дренаж в горшках улучшил контроль полива комнатных растений — Ciceksel
Honda K24 сочетает надёжность с высокой литровой отдачей
Орегано отпугивает тараканов в доме из-за резкого запаха — Crusoe
Подкормку перца начинают через две недели после высадки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.