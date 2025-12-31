Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Семь сортов, за которыми гонятся все: плоды растут так мощно, что подпорки не выдерживают веса

Томат "Бычье сердце" даёт плоды массой до одного килограмма
Садоводство

В преддверии нового дачного сезона садоводы начинают выбирать семена заранее, ведь самые востребованные сорта исчезают с полок уже в декабре. Особенно это касается крупноплодных томатов, которые стабильно дают высокие урожаи в разных регионах. Именно такие разновидности эксперты называют наиболее надёжными и перспективными.

Рекордный урожай томатов
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Рекордный урожай томатов

Почему именно крупноплодные сорта остаются фаворитами

Специалисты подчёркивают, что среднеспелые томаты лучше всего адаптируются к переменчивой погоде и формируют мощные кусты с большим количеством кистей. Даже при нехватке тепла они способны образовывать полноценные плоды, если соблюдена агротехника. Ключевыми факторами остаются своевременное пасынкование, подвязка и подкормки с преобладанием калия — это помогает растениям направлять энергию на формирование завязей.

Такой подход особенно важен для северных и умеренных регионов, где лето бывает коротким. Надёжные сорта показывают стабильный результат, что подтверждают дачники с многолетним опытом.

Сочетание правильного ухода и сортовых особенностей делает урожай более предсказуемым, даже если лето неожиданно оказывается прохладным или дождливым.

Семь сортов, за которыми начинается охота уже в декабре

Среди классических и наиболее популярных томатов остаётся "Бычье сердце". Он известен крупными мясистыми плодами, которые иногда достигают килограмма, и пользуется спросом благодаря гармоничному вкусу. "Орлиное сердце" ценят за сахаристую структуру и устойчивость к распространённым болезням. "Абаканский розовый" считают надёжным вариантом для регионов с коротким летом — сорт стабильно плодоносит даже при перепадах температур.

К числу рекордсменов относят "Шапку Мономаха", особенно урожайную в теплицах, — при хорошем уходе она способна дать до 20 килограммов крупных плодов с квадратного метра. Не меньший интерес вызывает "Пузата Хата": грушевидные мясистые томаты массой около 300 граммов хорошо подходят как для свежего употребления, так и для салатов.

"Орлиный клюв" отличается плотной структурой и устойчивостью к распространённым заболеваниям. При формировке куста в один или два стебля и регулярном питании с 17 растений опытные огородники получают урожай до 170 килограммов — показатели.

Эти семь сортов объединяет способность давать полноценные плоды в широком диапазоне климатических условий, что делает их особенно востребованными.

Сравнение сортов

Сладость и мясистость отличают "Бычье сердце" и "Орлиное сердце", тогда как "Абаканский розовый" выигрывает по стабильности в прохладных регионах. "Шапка Мономаха" — лидер по урожайности, а "Пузата Хата" привлекает необычной формой и плотной мякотью. "Орлиный клюв" выгодно выделяется устойчивостью к заболеваниям и равномерным созреванием. Вместе они представляют разные группы крупноплодных томатов, позволяя выбрать сорт под конкретные условия участка, сообщает сайт "Говорит Уфа".

Советы садоводам по выбору и выращиванию

  • Подбирайте сорта с учётом своего региона: в прохладных районах выбирайте среднеспелые томаты.
  • Формируйте кусты в один-два стебля, чтобы растение направляло силы на плоды.
  • Уделяйте внимание калийным подкормкам в период плодоношения.
  • Покупайте семена заранее — популярные сорта исчезают к январю.

Популярные вопросы

Можно ли выращивать эти сорта в открытом грунте

Да, при достаточном количестве солнца и регулярном уходе они дают хорошие результаты.

Какие сорта лучше подходят для теплиц

"Шапка Мономаха" и "Пузата Хата" особенно хорошо проявляют себя в защищённом грунте.

Как повысить урожайность

Подвязка, пасынкование и соблюдение режима подкормок помогают увеличить количество плодов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы дача томаты огород семена урожай советы садоводство
Новости Все >
Филиппинец превращает фрукты, шоколад и лёд в произведения искусства на лайнерах
Физики научились управлять созданием молекул — Science
Манную крупу используют для борьбы с муравьями в огороде и жилых помещениях
ОПЕК+ допускает сохранение паузы в наращивании добычи
Для скольжения не обязательно превращаться в воду. — The Brighter Side of News
Кардио без силовых нагрузок снижает мышечную массу — врачи
Балансировка колес снижает износ шин и элементов подвески — Actualno
Производители рекомендуют менять свечи зажигания каждые 30–60 тыс. км — Carandmotor
В Японии участились случаи нападения медведей — The Guardian
Уникальное явление AT2020afhd раскрывает тайны гравитации и джетов в космосе — Space
Сейчас читают
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Садоводство, цветоводство
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Способность ФРГ обеспечить Европе экономический ренессанс поставлена под сомнение
Бизнес
Способность ФРГ обеспечить Европе экономический ренессанс поставлена под сомнение
Популярное
Лапы на проводе, под ними — тысячи вольт: почему пернатые не погибают там, где опасность смертельна

Почему птицы спокойно сидят на проводах высоковольтных линий? Узнайте, как работают законы электричества и почему это важно для экологии.

Безопасность птиц на ЛЭП зависит от отсутствия замыкания — Sciencepost
Ретро-оправы 1970-х стали заметным трендом очков в 2026 году
Тренды 2026 уже здесь: оправы, которые впишутся в любой гардероб — от минимализма до ретро
Германия направит триллион евро: что это значит для всей Европы?
Кремль в ярости после попытки убить Путина. Ответ террористическому государству Украина готов
Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова Квантовый эксперимент стал предметом научного спора — New Scientist Игорь Буккер Солнечные паруса получили управляемую боковую тягу — Университет Пенсильвании Александр Рощин
Не сажайте их в 2026-м: три сорта томатов, которые стали самым громким разочарованием сезона
3I/ATLAS принесла загадку под оболочкой: тонкие поры и активность намекают на необычную внутреннюю структуру
Стрелка врёт, маршрут прыгает: в городах включился сценарий, к которому никто не был готов
Стрелка врёт, маршрут прыгает: в городах включился сценарий, к которому никто не был готов
Последние материалы
Висящий живот у кошек чаще всего является нормой анатомии
Конец года под влиянием Венеры обнажает слабые места пар
Длинные ПВХ-каналы снижают тягу из-за сопротивления
Петуния хорошо переносит солнце и длительное цветение
Филиппинец превращает фрукты, шоколад и лёд в произведения искусства на лайнерах
Лосося в соусе из шампанского с икрой предлагается приготовить на Новый год
Физики научились управлять созданием молекул — Science
Китайские бренды занимают средние позиции на авторынке КНР
Примыкание дымохода герметизируют мастикой с армированием
Манную крупу используют для борьбы с муравьями в огороде и жилых помещениях
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.