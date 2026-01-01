Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Засуха, жара, ветер — ему всё нипочём: цветок, который превращает любую землю в цветущий ковёр

Космея вырастает за месяц и цветёт без ухода до морозов
Садоводство

Яркая клумба без сложного ухода — мечта многих дачников, особенно в начале сезона. Один из однолетников способен всего за несколько недель полностью изменить вид участка. Он быстро набирает рост, обильно цветет и не требует внимания. 

Цветущая космея
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Цветущая космея

Цветок, который растет без хлопот

Космея дваждыперистая давно считается находкой для тех, кто ценит результат без лишних усилий. Всего за месяц после посева из небольшого семени формируется пышный ажурный куст высотой до одного метра. Стебли тонкие, листья напоминают кружево, а крупные цветки похожи на ромашки.

Палитра у космеи разнообразная: от белых и нежно-розовых до насыщенных малиновых и пурпурных оттенков. Благодаря этому растение легко вписывается в любую клумбу и хорошо сочетается с другими однолетниками.

Почему космею выбирают для дачи

Главное достоинство этого цветка — его выносливость. Космея спокойно переносит засуху, жару и ветреную погоду, не страдает на бедных почвах и не нуждается в регулярных подкормках. Именно поэтому ее часто высаживают там, где другие растения требуют постоянного ухода.

Еще одно преимущество — длительное цветение. Космея начинает радовать бутонами в июне или июле и продолжает цвести до самых заморозков. В это время клумба остается живой и яркой, а в саду появляется больше бабочек и других насекомых-опылителей.

Посев и рост: что важно знать

Высевать семена можно прямо в открытый грунт в мае, без рассады и сложной подготовки. Достаточно слегка присыпать их землей и полить. Уже через три недели появляются первые всходы, а вскоре формируется полноценная декоративная клумба.

Космея легко размножается самосевом. Если дать семенам вызреть, на следующий год растение появится снова, без дополнительных затрат времени и сил. Об этом сообщает NEWS.RU.

Сравнение космеи с другими однолетниками

Космея выгодно отличается от популярных цветов для клумб. Например, петунии и бархатцы требуют регулярного полива и подкормок, а также ухода за рассадой. Космея же обходится минимальным вниманием и растет сразу в грунте.

В отличие от низкорослых однолетников, она быстро заполняет пространство и создает эффект объемной клумбы. При этом растение не агрессивно и не подавляет соседей по цветнику.

Советы по выращиванию космеи

  1. Выберите солнечное место с легкой, хорошо дренированной почвой.

  2. Посейте семена в мае прямо в грунт, слегка присыпав землей.

  3. Полейте посевы и дайте им укорениться без частого вмешательства.

  4. При необходимости проредите всходы, чтобы кусты были пышными.

Популярные вопросы о космее дваждыперистой

Как выбрать семена для клумбы?

Обратите внимание на сорт и высоту растения, а также на желаемую цветовую гамму, чтобы клумба выглядела гармонично.

Сколько стоит выращивание космеи?

Затраты минимальны: нужны только семена и базовый садовый инвентарь, без удобрений и специальных средств.

Что лучше — космея или бархатцы?

Космея быстрее растет и цветет дольше, а бархатцы компактнее и подходят для бордюров, выбор зависит от задач клумбы.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы дача цветы растения садоводство
Новости Все >
Орегано отпугивает тараканов в доме из-за резкого запаха — Crusoe
Работодатели смогут выплачивать до 1 млн рублей без НДФЛ при рождении ребёнка
Мост Хуацзян в Китае сократил двухчасовой путь до двух минут
Дальнему Востоку начинают платить за снижение энергопотребления
Финский Оулу готовится стать культурной столицей в 2026 году
В долине Гебрус-Валлис на Марсе обнаружены 8 провалов
Спазм глубоких мышц становится причиной боли в спине — врачи
Стрелка на приборной панели указывает расположение топливного бака — Carandmotor
Белый уксус используют для отпугивания мышей из хозяйственных помещений — Actualno
В России глубина протектора зимних шин не должна быть менее 4 мм — Rambler
Сейчас читают
Ретро-оправы 1970-х стали заметным трендом очков в 2026 году
Красота и стиль
Ретро-оправы 1970-х стали заметным трендом очков в 2026 году
Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
Красота и стиль
Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
Кирпичный забор требует фундамента и согласования высоты
Недвижимость
Кирпичный забор требует фундамента и согласования высоты
Популярное
В 2026 году джинсы изменятся до неузнаваемости: подготовьтесь к трендам, которые перевернут моду

Джинсы меняются радикальнее, чем когда-либо: привычные фасоны уступают место новым силуэтам, а светлый деним становится неожиданным фаворитом сезона.

Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
Сорт "Сибирская гирлянда" даёт до 20 кг огурцов с одного куста
Огурцы без провалов: эти пять сортов дают урожай всё лето и осень — никакой лотереи на грядке
Добро с побочкой: чем горожане массово травят птиц, думая, что спасают их от холода
Маленькая деталь решает всё: из-за неё двигатель теряет мощность и начинает есть больше топлива
Ночной свет повышает стрессовую активность мозга — эксперт Хулио Фернандес-Мендоса Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
40 метров вниз — и открывается кошмар древних катастроф: Луна хранит то, что Земля скрыла навсегда
Танкер Bella 1 исчез с радаров у Антигуа: российский флаг стал самым громким сигналом рейса
Тихий океан вырастил 35-метровую стену воды: спутники поймали волну, которой не видно с берега
Тихий океан вырастил 35-метровую стену воды: спутники поймали волну, которой не видно с берега
Последние материалы
Honda K24 сочетает надёжность с высокой литровой отдачей
Орегано отпугивает тараканов в доме из-за резкого запаха — Crusoe
Эпигенетические признаки замедленного старения связывают с теобромином
Подкормку перца начинают через две недели после высадки
Работодатели смогут выплачивать до 1 млн рублей без НДФЛ при рождении ребёнка
Мост Хуацзян в Китае сократил двухчасовой путь до двух минут
Жирная и жареная пища усиливает жирность кожи лица
Обжаривание повышает насыщенность вкуса лука-порея, карамелизуя его
Домашние силовые тренировки укрепляют мышцы без спортзала — Bovary
Исследование изотопов выявило речную адаптацию мозазавров — ScienceAlert
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.