Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Цветы, которые делают сад богаче, чем дизайнерский проект: лучшие новинки сезона 2026

Бегония iCandy цветёт в полутени и не боится дождя
Садоводство

Каждый сезон рынок семян подбрасывает садоводам десятки эффектных новинок, но далеко не все из них оправдывают ожидания. В 2025 году селекция однолетников сделала заметный шаг вперёд — акцент сместился на выносливость, стабильное цветение и выразительные оттенки. Эти растения создавались с учётом жары, перепадов погоды и редкого полива. Об этом сообщает БОТАНИЧКА.

Однолетники в саду
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Однолетники в саду

Почему стоит присмотреться к новым однолетникам

Современные однолетние цветы всё реже требуют сложного ухода. Многие новинки сохраняют форму после дождей, не боятся жары и продолжают цвести без регулярной обрезки. Селекция всё чаще ориентируется на универсальность: один и тот же сорт одинаково хорошо смотрится в клумбе, кашпо или миксбордере.

Ещё один важный тренд — чистые, насыщенные цвета без "грязных" оттенков. Такие растения выглядят аккуратно даже в одиночных посадках и легко вписываются в современные сады.

Яркие новинки для акцентов и кашпо

Среди самых заметных премьер выделяется бегония серии iCandy. Махровые цветки, напоминающие миниатюрные розы, эффектно контрастируют с тёмной листвой. Растение формирует компактный куст и стабильно цветёт даже в полутени, что редкость для махровых форм.

Не осталась без внимания и виола Penny Pro — аккуратная, густо цветущая серия для бордюров и контейнеров. Она подходит для ранней весны и прохладных периодов, когда большинство летников ещё не раскрываются.

Однолетники для солнца и жары

Для открытых, солнечных мест садоводы советуют декоративный подсолнечник Sunfinity Yellow Red Bicolor. Он отличается компактным ростом и длительным цветением, а двухцветные лепестки добавляют динамики клумбам.

Петунии остаются фаворитами, но в обновлённом формате. Surfinia Heavenly Cashmere Pink ценят за мягкий оттенок и устойчивость к жаре, а Easy Wave Navy Velour — за глубокий тёмно-синий цвет, который не выгорает весь сезон.

Для экстремально солнечных участков подойдут катарантусы серии Soiree Flamenco. Они не просто переносят жару, а чувствуют себя в ней комфортно, продолжая обильное цветение.

Универсальные и надёжные решения

Циннии Zydeco вернули интерес к этой культуре. Плотные соцветия держатся на крепких стеблях и подходят как для клумб, так и для срезки. Бальзамин Beacon Chicago Mixture стал находкой для тенистых мест, где другие однолетники отказываются цвести.

Калибрахоа MiniFamous Uno Funtopia выделяется многоцветием на одном растении и компактной формой, а агератум Monarch Magic создаёт плотный цветовой ковёр без необходимости обрезки.

Экзотика для смелых

Для контейнерного выращивания и экспериментов садоводы рекомендуют дампиеру Purple Oz с веерообразными цветками, а также мандевиллу и дипладению из серий Sundenia и Sun Parasol. Эти растения требуют тепла, но способны за один сезон создать эффектную вертикаль на террасе или балконе.

Сравнение новинок однолетников

Компактные серии лучше подходят для контейнеров и бордюров, тогда как мощные петунии, подсолнечники и лианы работают как акценты. Теневыносливые бальзамины и бегонии выигрывают там, где солнца мало, а жаростойкие катарантусы и циннии незаменимы на открытых участках.

Популярные вопросы о новинках однолетников

Подходят ли новинки для начинающих?
Да, многие современные сорта выведены именно для минимального ухода.

Можно ли выращивать их в контейнерах?
Большинство новых серий универсальны и отлично чувствуют себя в кашпо.

Стоит ли полностью менять привычные сорта?
Нет, лучше сочетать проверенные растения с новинками.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы цветы растения садоводство
Новости Все >
Французский боб и стрижки с мягкими слоями вошли в тренды 2026 года — Jc
Дыхание 4-7-8 снижает пульс после нагрузок — физиологи
Автозагар зимой используют для выравнивания тона кожи без солнца — iGlanc
Ежедневная уборка прихожей снижает беспорядок от обуви и одежды — Southern Living
Geely запустила крупнейший в мире центр краш-тестов в Нинбо — Automotiev News
Рестораны стали лидерами предновогодних трат россиян — "Русский стандарт"
Массаж кожи головы и мягкое мытьё помогают снизить выпадение волос
Талая вода в теплице зимой вымывает соли из почвы при хорошем дренаже — Медведев
Мезопелагические рыбы связывают поверхность и глубины океана — исследование Вудс-Хоул
Сапсан, беркут и стриж вошли в список самых быстрых птиц — Discover Wildlife
Сейчас читают
Учёные выяснили, что, несмотря на рост температуры океана, испарение снижается
Наука и техника
Учёные выяснили, что, несмотря на рост температуры океана, испарение снижается
Исследование Университета Отаго выявило новый вымерший вид утки с островов Чатем
Домашние животные
Исследование Университета Отаго выявило новый вымерший вид утки с островов Чатем
Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Красота и стиль
Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Популярное
Германия направит триллион евро: что это значит для всей Европы?

Экономисты не сошлись во мнении о том, способна ли германская бюджетная политика стать основой для общеевропейского экономического ренессанса.

Способность ФРГ обеспечить Европе экономический ренессанс поставлена под сомнение
Безопасность птиц на ЛЭП зависит от отсутствия замыкания — Sciencepost
Лапы на проводе, под ними — тысячи вольт: почему пернатые не погибают там, где опасность смертельна
Тренды 2026 уже здесь: оправы, которые впишутся в любой гардероб — от минимализма до ретро
Сила после 60 рождается не в зале, а в балансе: почему упражнения с весом тела важнее для мышц, чем изолированные тренажеры
Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова Квантовый эксперимент стал предметом научного спора — New Scientist Игорь Буккер
3I/ATLAS принесла загадку под оболочкой: тонкие поры и активность намекают на необычную внутреннюю структуру
Не сажайте их в 2026-м: три сорта томатов, которые стали самым громким разочарованием сезона
Стрелка врёт, маршрут прыгает: в городах включился сценарий, к которому никто не был готов
Стрелка врёт, маршрут прыгает: в городах включился сценарий, к которому никто не был готов
Последние материалы
Дыхание 4-7-8 снижает пульс после нагрузок — физиологи
Автозагар зимой используют для выравнивания тона кожи без солнца — iGlanc
Красные карлики названы ключевыми объектами в поиске жизни — Smithsonian Magazine
Ежедневная уборка прихожей снижает беспорядок от обуви и одежды — Southern Living
Рулетики с беконом и ананасом готовят без масла на сковороде
Сорт "Шапка Мономаха" формирует биф-плоды массой до 600 г
Geely запустила крупнейший в мире центр краш-тестов в Нинбо — Automotiev News
Чай с липой и ромашкой облегчает симптомы гриппа — Dnews
Рестораны стали лидерами предновогодних трат россиян — "Русский стандарт"
Массаж кожи головы и мягкое мытьё помогают снизить выпадение волос
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.