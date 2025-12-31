Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Плоды с пятью вкусами и одним характером: чем удивляет лимонник китайский и как его вырастить

Лимонник высаживают у опор для стабильного плодоношения — директор Ефремов
Садоводство

Лимонник китайский давно считается растением с особым характером и яркими свойствами. Его плоды используют в кулинарии и фитотерапии, а сама лиана все чаще появляется на дачных участках. При правильном уходе растение не только украшает сад, но и дает стабильный урожай.

Плоды китайского лимонника
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Плоды китайского лимонника

Что представляет собой лимонник китайский

Лимонник китайский (Schisandra chinensis) — многолетняя листопадная лиана из семейства лимонниковых. В природе он растет в хвойно-лиственных лесах Китая, Кореи и Японии, предпочитая влажные почвы и рассеянный свет. В странах Восточной Азии растение веками применяют в традиционной медицине, а в России его ценят за декоративность и полезные плоды.

"Китайский лимонник называют "плодом пяти вкусов” из-за сложного сочетания кислого, сладкого, солёного, горького и острого", — отмечает врач-диетолог Анастасия Ефимова.

Из ягод готовят чаи, настойки, экстракты, а также используют их в составе биологически активных добавок.

Описание и особенности растения

Лимонник представляет собой мощную лиану длиной до 8-15 метров. Стебли покрыты буроватой корой, которая со временем начинает отслаиваться. Листья плотные, эллиптической формы, цельнокрайние, при высыхании темнеют. Цветки мелкие, ароматные, белые, со временем приобретают розоватый оттенок и располагаются в пазухах листьев.

После цветения цветоложе вытягивается и образует кисть с ярко-красными сочными плодами. Растение легко узнать по характерному лимонному аромату, который особенно заметен при растирании листьев или ягод.

Как цветет и плодоносит лимонник

Цветение лимонника приходится на весну — с апреля по май. Плоды созревают к концу лета и началу осени. В природе растение опыляется насекомыми, а семена распространяют птицы и мелкие животные. В отдельные годы на лианах могут формироваться только мужские цветки, что напрямую влияет на урожайность.

Лимонник способен расти в тени, но в таких условиях он вытягивается и плодоносит слабо. Лучшие результаты дает посадка в полутени с достаточным увлажнением почвы, особенно если учитывать особенности осенней посадки многолетников. Об этом сообщает РБК.

Посадка лимонника китайского в открытом грунте

Для посадки выбирают участок с рассеянным светом — восточную или западную сторону сада. Почва должна быть рыхлой, плодородной и хорошо дренированной, с нейтральной или слабокислой реакцией. Застой влаги опасен, так как может привести к загниванию корней.

"Для лимонника важно сразу предусмотреть опору — шпалеру или забор. Без подвязки лиана уходит в корневую поросль и может не вступить в плодоношение", — говорит директор по развитию ТМ ЦИОН Дмитрий Ефремов.

Лучшее время для посадки — ранняя весна до распускания почек или осень после листопада.

Уход за лимонником

В первые годы растение нуждается в регулярном поливе, особенно в засушливые периоды. Почва должна быть постоянно умеренно влажной. Со второго года лимонник подкармливают несколько раз за сезон: весной — азотными удобрениями, летом — комплексными, осенью — фосфорно-калийными.

Обрезку проводят летом или осенью, удаляя сухие и загущающие побеги. Побеги обязательно подвязывают к опоре, чтобы избежать поломок под тяжестью плодов. Взрослые растения хорошо переносят морозы и не требуют укрытия, однако молодые саженцы нуждаются в защите по тем же принципам, что и другие культуры в условиях садовых заморозков.

Польза лимонника китайского

Лимонник широко используется в восточной медицине как тонизирующее средство.

"Основные активные вещества лимонника — лигнаны, которые в лабораторных условиях демонстрируют антиоксидантные и гепатопротекторные свойства", — отмечает Анастасия Ефимова.

По наблюдениям специалистов, экстракты растения могут повышать общий тонус, улучшать концентрацию внимания и ускорять восстановление после нагрузок. Все части лимонника содержат витамины A, группы B, C, E, микроэлементы и органические кислоты.

Плюсы и минусы выращивания лимонника

Лимонник ценят за сочетание декоративности и практической пользы.

Преимущества растения:

  • эффектный внешний вид и вертикальное озеленение;
  • устойчивость к морозам;
  • полезные плоды для чаев и заготовок.

Недостатки:

  • необходимость опоры;
  • чувствительность к переувлажнению;
  • возможные противопоказания при использовании плодов.

Советы по выращиванию лимонника

  1. Выберите место с полутенью и защитой от полуденного солнца.
  2. Подготовьте посадочную яму с дренажом.
  3. Установите опору сразу после посадки.
  4. Регулярно поливайте и мульчируйте почву.
  5. Проводите обрезку и подвязку побегов.

Популярные вопросы о лимоннике китайском

Почему лимонник не плодоносит?

Чаще всего причина — отсутствие опоры, неподходящее освещение или избыток корневой поросли.

Можно ли вырастить лимонник из семян?

Да, но это длительный процесс, требующий стратификации и нескольких лет до первого цветения.

Повышает ли лимонник давление?

Растение считается тонизирующим, поэтому людям с гипертонией стоит использовать его с осторожностью и после консультации с врачом.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад дача ягоды огород садоводство
Новости Все >
Метод Abbey Yung включает 11 шагов ухода за сухими и ломкими волосами
Южная Корея 4-й год подряд занимает 4-е место в мировом рейтинге национальных брендов
Итоги рынка жилья 2025 года: спад ИЖС и рост роли реновации
Графен укрепил связку битума и камня в дорожном покрытии — Popular Science
Щадящее снятие гель лака снизило повреждение ногтей — подолог Панайотиди
Сахар и быстрые углеводы ускоряют старение кожи из-за гликирования
Новые правила ЖКХ, ипотеки и налогов на жильё вступят в силу в 2026 году
В ДНР запускают первый индустриальный парк "Куйбышевский"
Умеренность назвали главным принципом новогоднего стола — Инна Пичугина диетолог
Мини-корзиночки с сыром и орехами разлетаются первыми со стола — Varecha
Сейчас читают
Учёные выяснили, что, несмотря на рост температуры океана, испарение снижается
Наука и техника
Учёные выяснили, что, несмотря на рост температуры океана, испарение снижается
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Садоводство, цветоводство
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Способность ФРГ обеспечить Европе экономический ренессанс поставлена под сомнение
Бизнес
Способность ФРГ обеспечить Европе экономический ренессанс поставлена под сомнение
Популярное
Германия направит триллион евро: что это значит для всей Европы?

Экономисты не сошлись во мнении о том, способна ли германская бюджетная политика стать основой для общеевропейского экономического ренессанса.

Способность ФРГ обеспечить Европе экономический ренессанс поставлена под сомнение
Приседания и выпады с собственным весом укрепляют ноги после 60
Сила после 60 рождается не в зале, а в балансе: почему упражнения с весом тела важнее для мышц, чем изолированные тренажеры
Лапы на проводе, под ними — тысячи вольт: почему пернатые не погибают там, где опасность смертельна
Тренды 2026 уже здесь: оправы, которые впишутся в любой гардероб — от минимализма до ретро
Ночной свет повышает стрессовую активность мозга — эксперт Хулио Фернандес-Мендоса Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Климатический парадокс: почему океан, несмотря на жару, перестал испаряться как прежде
3I/ATLAS принесла загадку под оболочкой: тонкие поры и активность намекают на необычную внутреннюю структуру
Стрелка врёт, маршрут прыгает: в городах включился сценарий, к которому никто не был готов
Стрелка врёт, маршрут прыгает: в городах включился сценарий, к которому никто не был готов
Последние материалы
Парикмахеры не советуют женщинам после 50 делать боб до подбородка
Лимонник высаживают у опор для стабильного плодоношения — директор Ефремов
Метод Abbey Yung включает 11 шагов ухода за сухими и ломкими волосами
Южная Корея 4-й год подряд занимает 4-е место в мировом рейтинге национальных брендов
Итоги рынка жилья 2025 года: спад ИЖС и рост роли реновации
Закуски из лаваша сокращают время готовки — Joy Pup
Графен укрепил связку битума и камня в дорожном покрытии — Popular Science
Щадящее снятие гель лака снизило повреждение ногтей — подолог Панайотиди
Сахар и быстрые углеводы ускоряют старение кожи из-за гликирования
Новые правила ЖКХ, ипотеки и налогов на жильё вступят в силу в 2026 году
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.