Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Сотка превращается в золотую жилу: сорт картофеля, который отдаёт до 370 кг без капризов и хлопот

Картофель сорта "Барон" относится к раннеспелым сортам
Садоводство

Среди дачников есть сорта картофеля, которые быстро становятся любимыми и остаются в посадках из года в год. Причина проста — стабильный урожай, ранние сроки и понятный уход без лишних хлопот. Один из таких вариантов позволяет собирать картофель уже через два месяца после посадки. 

картофель
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
картофель

Почему ранний сорт решает всё

Для многих огородников ключевым фактором становится срок созревания. Ранние сорта позволяют не только раньше получить урожай, но и снизить риски, связанные с погодой, фитофторой и перепадами температур. Кроме того, такой картофель удобно выращивать даже в регионах с коротким летом, используя стандартный инвентарь — лопату, окучник и базовые удобрения.

При выборе раннего сорта важно учитывать не только сроки, но и устойчивость к болезням, вкус и способность клубней храниться без потерь.

Сорт Барон: быстрый и урожайный

Картофель "Барон" относится к сортам раннего созревания. Первые клубни можно выкапывать уже через 60-70 дней после посадки. Это даёт заметное преимущество перед среднеспелыми и поздними сортами, особенно если участок небольшой и каждый сезон хочется использовать максимально эффективно.

По данным огородников, сорт демонстрирует высокую отдачу: с одной сотки реально получить до 370 кг картофеля. Такой результат делает "Барон" привлекательным выбором для дачи, где важно сочетание урожайности и простоты ухода.

Вкус и внешний вид клубней

Помимо количества, сорт ценят за качество. Картофель отличается нежной, разваристой мякотью, которая хорошо подходит для пюре, запекания и домашних блюд. В процессе варки клубни сохраняют вкус и не темнеют.

Внешне картофелины аккуратные, правильной формы, со светлой кожурой и кремовой мякотью внутри. Это удобно и для хранения, и для кулинарии, когда важен аккуратный внешний вид.

Хранение без сюрпризов

Одна из сильных сторон сорта — лежкость. При хранении в погребе или подвале картофель хорошо сохраняется всю зиму, не покрывается пятнами гнили и не образует очагов плесени при соблюдении стандартных условий.

Для дачников это означает меньше потерь и отсутствие необходимости срочно перерабатывать урожай осенью.

Сравнение ранних сортов картофеля

Если сравнивать "Барон" с другими ранними сортами, он выигрывает по сочетанию сроков и урожайности. Многие скороспелые варианты дают быстрый, но скромный урожай. "Барон" же позволяет собрать много клубней за короткое время и при этом сохранить достойный вкус.

Среднеспелые сорта часто уступают ему по скорости, а поздние — по удобству выращивания на небольших участках. Об этом сообщает Огород.ru.

Советы по выбору и выращиванию картофеля

  1. Выбирайте ранний сорт, если хотите получить урожай до середины лета.

  2. Подготавливайте почву заранее, добавляя удобрения и рыхля грунт.

  3. Следите за поливом и окучиванием в первые недели роста.

Популярные вопросы о раннем картофеле

Как выбрать сорт для раннего урожая?
Обращайте внимание на сроки созревания, устойчивость к болезням и отзывы дачников.

Сколько можно собрать картофеля с одной сотки?
Урожайность зависит от сорта и ухода, но у "Барона" она может доходить до 370 кг.

Подходит ли ранний картофель для хранения?
Да, при правильных условиях ранние сорта, включая "Барон", хорошо лежат до весны.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы овощи урожай огород картофель садоводство
Новости Все >
В Японии участились случаи нападения медведей — The Guardian
Уникальное явление AT2020afhd раскрывает тайны гравитации и джетов в космосе — Space
Электронные блоки управления автомобиля хранят данные о пробеге — Le mag de la conso
Высокая температура при выращивании рассады усиливает вытягивание стеблей
Цены на рыбу взлетели перед праздниками
Гибралтарский пролив может исчезнуть через 20 млн лет из-за тектонических сдвигов
Удалённая работа на острове раскрывает суровую правду — Aliceadabridal
Спутники зафиксировали в Тихом океане редкую 35-метровую волну — СPG
Микродвижения в быту повышают дневную физическую активность — фитнес-тренеры
Макароны с помидорами с юга США снова набирают популярность — Simply Recipes
Сейчас читают
Исследование Университета Отаго выявило новый вымерший вид утки с островов Чатем
Домашние животные
Исследование Университета Отаго выявило новый вымерший вид утки с островов Чатем
Большинству подходит 3-5 упражнений за тренировку
Новости спорта
Большинству подходит 3-5 упражнений за тренировку
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Наука и техника
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Популярное
Лапы на проводе, под ними — тысячи вольт: почему пернатые не погибают там, где опасность смертельна

Почему птицы спокойно сидят на проводах высоковольтных линий? Узнайте, как работают законы электричества и почему это важно для экологии.

Безопасность птиц на ЛЭП зависит от отсутствия замыкания — Sciencepost
Ретро-оправы 1970-х стали заметным трендом очков в 2026 году
Тренды 2026 уже здесь: оправы, которые впишутся в любой гардероб — от минимализма до ретро
Германия направит триллион евро: что это значит для всей Европы?
Кремль в ярости после попытки убить Путина. Ответ террористическому государству Украина готов
Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова Квантовый эксперимент стал предметом научного спора — New Scientist Игорь Буккер Солнечные паруса получили управляемую боковую тягу — Университет Пенсильвании Александр Рощин
Не сажайте их в 2026-м: три сорта томатов, которые стали самым громким разочарованием сезона
3I/ATLAS принесла загадку под оболочкой: тонкие поры и активность намекают на необычную внутреннюю структуру
Стрелка врёт, маршрут прыгает: в городах включился сценарий, к которому никто не был готов
Стрелка врёт, маршрут прыгает: в городах включился сценарий, к которому никто не был готов
Последние материалы
Майонез повышает калорийность салатов до 200 ккал в ложке — диетолог Стародубова
Электронные блоки управления автомобиля хранят данные о пробеге — Le mag de la conso
Банные полотенца стирают после 3–5 применений — клининг-менеджер Шилдс
Высокая температура при выращивании рассады усиливает вытягивание стеблей
Густая солянка с беконом и курицей восстанавливает силы
Цены на рыбу взлетели перед праздниками
Короткие ежедневные активности снижают чувство переполненности после застолий
Гибралтарский пролив может исчезнуть через 20 млн лет из-за тектонических сдвигов
Удалённая работа на острове раскрывает суровую правду — Aliceadabridal
Рыбы дольше других сохраняют отношения при утрате доверия
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.