Анна Маляева

Зимний сад оживает за ночь: простая самодельная кормушка превращает двор в птичий магнит

Домашние кормушки из жира и семян привлекают птиц зимой
Садоводство

Зима сокращает время, которое мы проводим в саду, но именно в этот период помощь дикой природе становится особенно важной. Простые украшения из семян для птиц можно сделать своими руками дома, превратив заботу о пернатых в полезное и увлекательное занятие. Такие кормушки не только поддерживают птиц в холодное время года, но и украшают участок.

Кормушка для птиц
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Кормушка для птиц

Почему украшения из семян полезны зимой

В холодный сезон птицам сложнее находить пищу, а потребность в энергии заметно возрастает. Самодельные украшения из семян и жира становятся доступным источником калорий, особенно в морозные дни. Их можно подвешивать на деревьях, кустарниках или вечнозелёных ветках, создавая безопасные точки кормления.

Подкормка птиц хорошо вписывается в общий ритм зимних работ на участке, когда сад требует внимания даже в период покоя, что нередко учитывают в декабрьском календаре работ.

Из чего делают украшения для птиц

Главная особенность таких кормушек — простота и гибкость. Основу обычно составляют семена и жир, который удерживает смесь вместе и даёт птицам дополнительную энергию. Использовать можно силиконовые формы, формочки для печенья или подручные ёмкости, придавая украшениям форму сердец, звёзд или ёлок.

Такой подход помогает сократить отходы и найти применение старым запасам семян, которые уже не используются в обычных кормушках.

Какие семена подходят лучше всего

Выбор семян напрямую влияет на прочность украшений и интерес птиц. Чаще всего используют чёрный подсолнечник — он питателен и нравится большинству видов. Просо хорошо подходит для воробьёв и птиц, которые кормятся на нижних ветках.

Дополнительно можно добавлять немного кукурузных хлопьев или измельчённых орехов. А вот слишком мелкие семена лучше использовать осторожно, так как они могут ослабить конструкцию. Об этом сообщает Gardening Know How.

Как сделать украшения

  1. Застелите противень пергаментной или вощёной бумагой.
  2. Подготовьте смесь семян, отдавая предпочтение подсолнечнику и просу.
  3. Аккуратно растопите животный или растительный жир на слабом огне.
  4. Смешайте жидкий жир с семенами до плотной, липкой консистенции.
  5. Разложите массу по формам и тщательно уплотните ложкой.
  6. Сделайте отверстие для подвешивания с помощью соломинки или шпажки.
  7. Уберите формы в холодильник до полного застывания.
  8. После затвердевания проденьте нить и завяжите петлю.

Где лучше размещать кормушки

Украшения стоит вешать на высоте около полутора метров, рядом с кустарниками или живой изгородью, где птицы смогут быстро укрыться. При этом важно избегать мест, удобных для кошек и других хищников. Лучше размещать кормушки на расстоянии друг от друга, чтобы снизить конкуренцию между птицами.

При выборе места стоит учитывать и состояние растений зимой, поскольку уход за ними влияет на общий микроклимат участка, о чём подробно говорится в материале про зимний уход за растениями.

Когда украшения нужно снимать

Со временем кормушки естественно разрушаются. Если они покрылись плесенью, сильно раскрошились или загрязнились, их следует убрать. Остатки можно компостировать, если использовались только натуральные ингредиенты. Также важно периодически убирать рассыпавшиеся семена, чтобы не привлекать вредителей.

Eкрашения из семян и обычные кормушки

Украшения из семян подходят для холодного времени года, когда нужен высококалорийный корм и низкие температуры помогают сохранять форму жира. Обычные кормушки удобнее весной и летом, когда используются более лёгкие смеси и важна вентиляция.

Плюсы и минусы самодельных украшений

Такие кормушки просты в изготовлении, украшают сад и помогают птицам пережить зиму. Они позволяют контролировать состав корма и использовать натуральные ингредиенты. При этом их нужно регулярно проверять и своевременно убирать, чтобы избежать порчи и загрязнения.

Популярные вопросы о зимнем кормлении птиц

Можно ли использовать украшения весной и летом?

Лучше нет, так как в тёплую погоду жир может размягчаться и портиться.

Опасны ли такие кормушки для птиц?

При правильном составе и регулярном контроле они безопасны.

Нужно ли подкармливать птиц постоянно?

Зимой регулярное кормление особенно важно, но весной его постепенно сокращают.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад зима дача птицы огород семена садоводство
