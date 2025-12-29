Весной газон страдает первым: как прогнать кротов без ядов и жестокости

Весной ухоженный газон нередко превращается в поле с буграми, и причина почти всегда одна — кроты. Эти подземные жители активизируются с первыми тёплыми днями и быстро портят внешний вид участка. При этом уничтожать их нельзя, но выгнать с территории вполне реально. Об этом сообщает Prima Inspirace.
С наступлением тепла в почве появляется больше дождевых червей — основной пищи кротов. В поисках еды они начинают активно рыть новые ходы, поднимая землю на поверхность. В результате на газоне появляются характерные холмики, а корневая система травы и декоративных растений может пострадать.
При этом кроты не являются вредителями в привычном смысле. Они разрыхляют почву и снижают численность некоторых насекомых, но для владельцев газонов их деятельность часто оборачивается серьёзной проблемой.
"Когда мы говорим о структуре почвы, важно понимать, что кроты её улучшают. Однако для садов они становятся проблемой, потому что, прокладывая туннели, повреждают поверхность газона", — объясняет лесничий Пол Косин.
Во многих странах кроты находятся под защитой, поэтому применять радикальные меры нельзя. К тому же существует немало способов избавиться от них, не причиняя вреда животным и не нарушая экосистему участка.
Лесничие и специалисты по уходу за участками рекомендуют методы, которые создают для кротов дискомфорт и заставляют их покинуть территорию самостоятельно.
Один из самых действенных и при этом гуманных способов — специальные ловушки для живого отлова. Их устанавливают непосредственно в действующих туннелях.
"Существуют ловушки, которые позволяют поймать крота живым. После этого его лучше перенести подальше от жилья, например, в лес или на луг", — советует лесничий Пол Косин.
Такие ловушки не травмируют животное и подходят для тех, кто хочет решить проблему без жестких мер.
Помимо современных решений, есть и проверенные временем способы, которыми пользовались ещё наши бабушки. Один из них основан на шуме и вибрациях.
Речь идёт о стакане или бутылке, установленной на палке, воткнутой в землю над кротовым ходом. Под воздействием ветра ёмкость издаёт звуки, а вибрации передаются в почву. Кроты крайне чувствительны к таким колебаниям и стараются уйти подальше от источника раздражения.
Этот метод особенно удобен тем, что не требует затрат и не наносит вреда ни животным, ни растениям.
Ловушки подходят для точечного решения проблемы, когда кротов немного и легко определить активные ходы. Они требуют внимательности и аккуратности при установке.
Шумовые способы действуют на большую площадь и подходят для профилактики. Они менее точечные, но позволяют создать для кротов неблагоприятную среду сразу на всём участке.
Полностью — нет, но можно сделать участок для них непривлекательным.
Нет, он безопасен для газона и корневой системы.
При единичных кротах эффективнее ловушка, при регулярном появлении — отпугивание.
Кроты — часть природной системы, и бороться с ними лучше разумно. Гуманные методы позволяют сохранить газон и при этом не нарушать баланс на участке. Немного терпения, правильный подход — и сад снова будет выглядеть аккуратно и ухоженно.
