Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Сначала посмеялись, потом повторили: заборы, которые этой зимой массово захватили дачные посёлки

Заборы с промежутками стали самым популярным вариантом зимой
Садоводство

Этой зимой дачные заборы неожиданно вышли на первый план и стали частью общего стиля участка. Всё больше владельцев загородных домов ищут решения, которые выглядят аккуратно, стоят недорого и подчёркивают характер территории. Иногда достаточно одного удачного примера, чтобы идея разошлась по всему посёлку и стала локальным трендом.

Дачный забор
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Дачный забор

Почему забор перестал быть просто ограждением

Современные дачники всё чаще воспринимают участок как единое пространство, где важны детали. Забор теперь не только обозначает границы, но и работает вместе с дорожками, грядками, теплицей и садовым инвентарём. От его внешнего вида зависит первое впечатление, а от конструкции — удобство и долговечность. При этом запрос на экономию никуда не исчез, поэтому популярность набирают простые и понятные решения.

Деревянные рейки: сдержанный стиль и свобода света

Самым востребованным вариантом остаётся забор из деревянных реек с зазорами. Он не утяжеляет участок, пропускает свет и хорошо сочетается с растениями вдоль границы. Такой забор легко собрать своими руками, а при необходимости — быстро отремонтировать. Дополнительный плюс — возможность использовать переработанную древесину или остатки пиломатериалов, которые часто остаются после других работ на даче.

Поликарбонат: практичность без лишнего веса

Второй зимний фаворит — ограждение из профилированного поликарбоната на деревянном каркасе. Оно выглядит современно, не боится влаги и морозов, а главное — не затеняет участок. Это особенно важно для тех, кто размещает рядом грядки или теплицу и следит за микроклиматом. По стоимости такие заборы заметно доступнее металла и не требуют сложного ухода.

Паллеты и повторное использование материалов

Для любителей нестандартных решений популярностью пользуются заборы из поддонов. Этот подход хорошо вписывается в идею разумной экономии и вторичного использования, которую дачники всё чаще применяют и в других элементах участка — от клумб до садового декора из старых вещей. Паллеты легко найти, из них можно собрать не только ограждение, но и дополнительные модули, которые со временем меняют или дополняют конструкцию.

Нюансы, о которых важно помнить заранее

Даже самый модный забор должен соответствовать нормам. В разных регионах действуют правила по высоте, прозрачности и расстоянию до границ участка. Кроме того, при установке стоит учитывать, что находится под ограждением: например, древесные опилки под забором могут одновременно служить утеплителем и мульчей, если использовать их правильно.

Популярные типы заборов

Деревянные рейки выигрывают за счёт натурального внешнего вида и простоты монтажа. Поликарбонат подходит тем, кому важны свет и устойчивость к погоде. Паллеты привлекают минимальными затратами и возможностью творчества, но требуют аккуратной обработки древесины. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Плюсы и минусы бюджетных решений

Каждый вариант имеет свои особенности. Дерево легко обновлять, но его нужно защищать от влаги. Поликарбонат долговечен и практичен, однако требует точной установки. Паллеты почти не требуют вложений, но без обработки быстрее изнашиваются.

Советы по выбору забора

  1. Оцените бюджет и доступные материалы.
  2. Учитывайте освещённость участка и расположение посадок.
  3. Проверьте местные нормы и требования.
  4. Выбирайте конструкцию, которую легко обслуживать и дорабатывать.

Популярные вопросы о дачных заборах

Какой забор лучше для небольшого участка?

Светопроницаемые варианты визуально расширяют пространство.

Сколько стоит бюджетное ограждение?

Итоговая сумма зависит от материалов, но дерево и паллеты остаются самыми доступными.

Что надёжнее зимой?

Обработанная древесина и поликарбонат хорошо переносят морозы и влагу.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад дача огород садоводство
Новости Все >
Замиокулькас, хлорофитум и спатифиллум отнесли к разным месяцам года — Actualno
Выделенных Украине средств хватило бы на четыре Дубая — Панченко
В ядре Земли обнаружено ранее неизвестное состояние материи — Everyeye Tech
Песни из "Иронии судьбы" вгоняют в тоску Любовь Успенскую
В испанском ресторане Botín Гойя носил еду, а Хемингуэй писал романы
В Испании обнаружили 4 почти целых яйца динозавров, пролежавшие в земле 72 млн лет
Горячие ванны повысили устойчивость к гипоксии после тренировок — ученые
Говяжье рагу без сложных техник стало популярным рецептом — Simply Recipes
Посадка малины зимой повышает урожайность за счёт раннего укоренения
Замёрзшие замки вышли из строя из-за влаги после мойки
Сейчас читают
Осьминоги утратили исходную хромосомную архитектуру — Science&Vie
Домашние животные
Осьминоги утратили исходную хромосомную архитектуру — Science&Vie
Фруктовые нарезки лучше хранить при температуре 2–5 градусов
Еда и рецепты
Фруктовые нарезки лучше хранить при температуре 2–5 градусов
Мега-цунами во фьорде Диксона в Гренландии вызвало глобальный сейсмосигнал — Earth
Наука и техника
Мега-цунами во фьорде Диксона в Гренландии вызвало глобальный сейсмосигнал — Earth
Популярное
Жемчужина участка без лишнего ухода: дерево, от которого невозможно отвести взгляд

Дерево, которое меняет цвет прямо во время цветения, может стать главным украшением сада. Как вырастить манака да серра и сохранить его декоративность.

Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Стиль разворачивается на 180°: новые брюки вытесняют деним и смотрятся идеально с любой обувью
Мясистые томаты ведрами: холодоустойчивый сорт даёт урожай, когда другие только выживают
Жёсткие слова в адрес Долиной не остались в прошлом: певице Славе уже намекают на последствия
Сообщения о бигфуте и Несси фиксировались в 2025 году — Unexplained Mysteries Вероника Эйнуллаева Новые данные изменили в 2025 году представления о Вселенной Игорь Буккер Израиль признал независимость Сомалиленда, пользуясь покровительством США Любовь Степушова
Куст, который списали со счетов: эта культура неожиданно даёт крупные ягоды и живёт десятилетиями
Машины воруют за минуту, но водители нашли ответ: странные трюки, которые сбивают воров с толку
Не мудрые пришельцы, а цивилизация на грани смерти: учёный предсказал сценарий первого контакта
Не мудрые пришельцы, а цивилизация на грани смерти: учёный предсказал сценарий первого контакта
Последние материалы
Транзит Урана в Близнецах запустит шестилетний цикл перемен
В испанском ресторане Botín Гойя носил еду, а Хемингуэй писал романы
Заборы с промежутками стали самым популярным вариантом зимой
В Испании обнаружили 4 почти целых яйца динозавров, пролежавшие в земле 72 млн лет
Лаваш и картофель считаются основой быстрых праздничных блюд
Символы уходящего года удерживают энергию прошлого
Ходьба с поднятием колен активирует мышцы кора после 50 — Eat This Not That
Горячие ванны повысили устойчивость к гипоксии после тренировок — ученые
Говяжье рагу без сложных техник стало популярным рецептом — Simply Recipes
Сообщения о бигфуте и Несси фиксировались в 2025 году — Unexplained Mysteries
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.