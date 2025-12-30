Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Зелень круглый год: пряные травы, которые легко вырастить зимой прямо на подоконнике

Базилик хорошо растет дома в тепле и при регулярной прищипке
Садоводство

Зимой особенно хочется свежей зелени, и подоконник легко превращается в настоящий мини-огород. Пряные травы не требуют сложного ухода, быстро дают урожай и радуют ароматом даже в самый короткий день. При правильном подходе зелень можно срезать всю зиму без перерывов.

Пряные травы на подоконнике
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Пряные травы на подоконнике

Какие пряные травы лучше выращивать зимой

Для подоконника в холодный сезон прежде всего подходят быстрорастущие культуры. Они быстро всходят, активно наращивают зелёную массу и легко восстанавливаются после срезки. К таким относятся: кресс-салат, кинза, руккола, базилик и зелёный лук.

Есть травы и для более длительного выращивания. Орегано, чабрец, розмарин, мелисса, майоран, мята и шалфей относятся к многолетникам. Они растут медленнее и требуют большего внимания, но, при удачных условиях, могут радовать урожаем не один сезон.

Подготовка семян перед посевом

Чтобы ускорить прорастание, семена большинства трав замачивают в тёплой воде на несколько часов или на сутки. Этот приём помогает пробудить ростовые процессы и получить более дружные всходы.

Если есть сомнения в качестве семян, используют простой способ проверки. Их высыпают в стакан с водой и перемешивают. Полновесные семена опускаются на дно — именно их стоит использовать для посева.

Выбор ёмкости и подходящего грунта

Для выращивания подойдут горшки, контейнеры или ящики с обязательными дренажными отверстиями. Это предотвращает застой воды и защищает корни от загнивания.

Грунт должен быть лёгким, рыхлым и питательным. Удобнее всего взять готовый универсальный субстрат и добавить в него кокосовое волокно и перлит или вермикулит. Альтернатива — смесь торфа и перепревшего компоста с добавлением небольшого количества песка.

Посев и условия выращивания на подоконнике

На дно ёмкостей насыпают дренаж слоем примерно на четверть объёма, затем добавляют субстрат, слегка уплотняют и увлажняют. Семена высевают по поверхности или на небольшую глубину в зависимости от культуры.

Лучшее место — южное окно с дополнительной подсветкой фитолампами до 12-14 часов в сутки. Горшки рекомендуется раз в неделю поворачивать, чтобы растения развивались равномерно. Оптимальная температура — +18…+23 °C. Важно не размещать зелень вплотную к батареям, чтобы избежать пересыхания почвы и сухого воздуха.

Влажность воздуха повышают с помощью ёмкостей с водой, поддонов с влажным керамзитом или лёгкого опрыскивания вокруг растений. Полив проводят умеренно, обычно достаточно двух раз в неделю отстоянной водой комнатной температуры.

Особенности выращивания популярных трав

Базилик хорошо адаптируется к комнатным условиям и может расти несколько лет. Он любит тепло и яркий свет. После появления крепких всходов растение прищипывают для лучшего кущения и регулярно срезают зелень, не допуская цветения. Базилик легко размножается черенками, которые быстро укореняются в воде.

Мята и мелисса сложнее всходят из семян, поэтому чаще используют делёнки с огорода или покупные растения в горшках. Мелисса предпочитает яркий свет, мята лучше чувствует себя при умеренном освещении. Полив нужен регулярный, но без переувлажнения.

Петрушка прорастает медленно из-за эфирных масел. Чтобы ускорить процесс, семена замачивают в горячей воде и затем промывают в течение дня. Для неё выбирают более глубокие горшки.

Лук и чеснок проще всего выращивать методом выгонки на перо. Луковицы высаживают плотно в рыхлый грунт и регулярно поливают. Об этом сообщает Дзен-канал "Антонов сад — дача и огород".

Советы по выращиванию пряных трав

  1. Выбирайте культуры, подходящие для комнатных условий.

  2. Подготавливайте семена перед посевом.

  3. Используйте рыхлый грунт и хороший дренаж.

  4. Обеспечьте свет, тепло и умеренный полив.

  5. Регулярно подсеивайте семена для непрерывного урожая.

Популярные вопросы о выращивании пряных трав зимой

Какие травы самые неприхотливые для подоконника?
Кресс-салат, зелёный лук, руккола и базилик.

Нужны ли подкормки зимой?
Да, раз в 3-4 недели подойдут слабые растворы комплексных удобрений или биогумус.

Можно ли выращивать травы без фитолампы?
При южном окне — возможно, но рост будет медленнее и зелень менее ароматной.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы растения садоводство
Новости Все >
Укачивание помогает снизить тренировка вестибулярного аппарата — врач Кудинов
Штатный USB-порт в машине ограничен по мощности — CAR & MOTOR
Две кельтские золотые монеты нашли в болоте Швейцарии
В Арктике обнаружен самый глубокий источник метана с экосистемой — Earth
Подтягивания с акцентом на руки снижают нагрузку на спину — тренеры
Россия ужесточит позицию после атаки на резиденцию Путина — политолог Топорнин
Увлажнение кожи и дезодорант помогают сохранить свежий запах тела
Изменение микробиома снижает действие антибиотиков — иммунолог Калинина
Соль при мытье полов снижает интенсивность запахов и ускоряет высыхание покрытий
Jaecoo J6 в России получил два бензиновых турбомотора
Сейчас читают
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Еда и рецепты
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Земля 3 января пройдет перигелий и приблизится к Солнцу — Московский планетарий
Наука и техника
Земля 3 января пройдет перигелий и приблизится к Солнцу — Московский планетарий
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Садоводство, цветоводство
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Популярное
Стиль разворачивается на 180°: новые брюки вытесняют деним и смотрятся идеально с любой обувью

Шерстяные брюки стремительно вытесняют джинсы, предлагая элегантность и комфорт. В чём их неожиданное преимущество и почему стиль меняется именно сейчас?

Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Жемчужина участка без лишнего ухода: дерево, от которого невозможно отвести взгляд
Под рисовыми полями Вьетнама нашли слоёный пирог истории: артефакты будто собирались тысячелетиями
Мясистые томаты ведрами: холодоустойчивый сорт даёт урожай, когда другие только выживают
В ожиданиии мести: попытка удара по резиденции Путина признана неудавшимся терактом . Любовь Степушова Солнечные паруса получили управляемую боковую тягу — Университет Пенсильвании Александр Рощин Исследования экзопланет вышли за рамки Солнечной системы — NASA Игорь Буккер
Грибок ногтей отступает не от мазей: простой домашний уход меняет ситуацию за 20 минут
Куст, который списали со счетов: эта культура неожиданно даёт крупные ягоды и живёт десятилетиями
Небо становится тесным: начало 2026 года сведёт Землю с кометами на тревожно близкой дистанции
Небо становится тесным: начало 2026 года сведёт Землю с кометами на тревожно близкой дистанции
Последние материалы
Несколько слоёв одежды помогают снизить потоотделение зимой — iGlanc
Новогодние телепрограммы утратили культурный масштаб — музыкальный критик Соседов
В Арктике обнаружен самый глубокий источник метана с экосистемой — Earth
Общее время приготовления рульки составляет 2–2,5 часа
Рассаду капусты сеют за 35–55 дней до высадки
Роспотребнадзор выписывает штраф за запах еды из квартиры — юрист Нечаева
Подтягивания с акцентом на руки снижают нагрузку на спину — тренеры
Россия ужесточит позицию после атаки на резиденцию Путина — политолог Топорнин
Увлажнение кожи и дезодорант помогают сохранить свежий запах тела
Изменение микробиома снижает действие антибиотиков — иммунолог Калинина
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.