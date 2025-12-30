Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Капуста любит точность: когда сеять в 2026-м, чтобы рассада не вытянулась и дала мощные кочаны

Садоводство

Чтобы получить крепкую рассаду и в итоге собрать плотные, сочные кочаны, капусту важно посеять в правильные сроки. Эта культура чувствительна к температуре и условиям старта, поэтому ошибка на первом этапе может стоить части урожая. Грамотно подобранные даты и условия выращивания заметно упрощают уход в дальнейшем.

Рассада капусты
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Почему капусту выгоднее выращивать через рассаду

Посев семян сразу в грунт часто сопровождается потерями. Всходы появляются неравномерно, молодые растения становятся лёгкой добычей вредителей, а весенние перепады температур тормозят развитие. В результате сроки созревания сдвигаются, а кочаны формируются слабее.

Рассадный способ позволяет контролировать микроклимат, освещение и влажность. Капуста быстрее развивается, лучше переносит пересадку и раньше вступает в фазу активного роста на грядке. Это особенно важно для регионов с коротким летом.

Когда сеять капусту на рассаду в 2026 году

Сроки напрямую зависят от климата и сорта, но спешка здесь не нужна. Переросшая рассада хуже приживается и чаще болеет.

В центральных регионах и Подмосковье ранние сорта обычно сеют с середины марта. На Урале и в Сибири безопаснее начинать посевы не раньше начала апреля. В южных областях благодаря мягкой зиме к работе приступают уже в феврале.

Многие огородники ориентируются и на лунный календарь. В 2026 году благоприятными днями для посева считаются:

  • в феврале: 7-10, 14, 18, 19, 23, 24, 27, 28;
  • в марте: 6, 8, 9, 18, 22, 23, 26, 27;
  • в апреле: 3-6, 10, 11, 14, 15, 22, 23, 30.
    Неблагоприятные даты лучше пропустить, чтобы не снижать энергию роста.

Сроки посева разных видов капусты

Белокочанная капуста ранних сортов высевается за 45-55 дней до высадки в грунт, чаще всего в первой половине марта. Среднеспелые и поздние сорта требуют меньше времени — их сеют за 35-45 дней, с конца марта до начала апреля.

Цветная и брюссельская капуста более теплолюбивы, поэтому их посевы смещают примерно на две недели позже белокочанной. Пекинскую капусту обычно выращивают при посеве в конце апреля или начале мая, чтобы избежать стрелкования. Об этом сообщает Дзен-канал "Антонов сад — дача и огород".

Подготовка семян и почвы

Для рассады подходят семена не старше 4-5 лет. Перед посевом их можно обработать стимулятором роста, например раствором "Эпина", а затем выдержать во влажной ткани в холодильнике в течение суток.

Грунт должен быть рыхлым и питательным. Чаще всего используют смесь торфа, перегноя и речного песка в пропорции 2:1:1 с добавлением древесной золы. Такой субстрат хорошо удерживает влагу и снижает риск заболеваний.

Условия выращивания рассады

Семена высевают на глубину 1-1,5 см в контейнеры или рассадные ящики. До появления всходов поддерживают температуру +18…+22 °C. Уже через 4-7 дней ростки появляются, после чего рассаду обязательно переносят в прохладу.

В первые дни после всходов оптимальна дневная температура +10…+12 °C и ночная +6…+8 °C. Это предотвращает вытягивание. Затем режим смягчают до +14…+18 °C днём и +8…+10 °C ночью, обеспечивая хорошее освещение, при необходимости — с помощью фитолампы.

Полив проводят умеренно отстоянной водой. Переувлажнение опасно развитием "чёрной ножки". При появлении белого налёта поверхность почвы присыпают сухим песком.

Пикировка и подкормки

Когда у растений появляется 2-3 настоящих листа, рассаду пикируют в отдельные стаканчики. Через 10 дней после этого проводят первую подкормку азотным удобрением. За неделю до высадки на грядку вносят монофосфат калия и начинают закаливание, постепенно приучая растения к открытому воздуху.

Советы по посеву капусты на рассаду

  1. Не сейте слишком рано, даже если весна кажется тёплой.

  2. Соблюдайте прохладный температурный режим после всходов.

  3. Используйте лёгкий, обеззараженный грунт.

  4. Не перекармливайте рассаду азотом.

Популярные вопросы о посеве капусты на рассаду

Когда лучше сеять капусту для раннего урожая?
В центральных регионах — с середины марта, на юге — в феврале.

Сколько дней растёт рассада до высадки?
В среднем от 35 до 55 дней в зависимости от сорта.

