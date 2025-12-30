Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Зимой сад спит только у соседей: простой приём со снегом помогает яблоням пережить любые морозы

Рыхлый снег лучше защищает корни яблонь от морозов
Садоводство

Зимой сад действительно кажется спящим, но именно в это время можно заложить основу для его успешного старта весной. Есть простой приём, который не требует денег и сложных инструментов, но заметно влияет на состояние яблонь. Я применяю его каждый год и вижу разницу уже в начале сезона. Об этом сообщает NEWS.RU.

Зимний уход за яблоней в саду
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Зачем работать со снегом в морозы

Многие оставляют сад без внимания до марта, считая, что снег сам по себе надёжная защита. Однако утрамбованный наст или плотная корка вокруг стволов работает наоборот: он плохо удерживает тепло и способствует глубокому промерзанию почвы. Особенно уязвимы молодые яблони с ещё неокрепшей корневой системой.

Рыхление снега в приствольном круге помогает изменить ситуацию. Когда между снежинками появляется воздух, он действует как естественный утеплитель. Корни оказываются защищены от резких перепадов температуры, а почва дольше сохраняет стабильный микроклимат.

Как правильно рыхлить снег у яблонь

Для работы не требуется специальный садовый инвентарь — подойдёт обычная лопата или грабли. Снег аккуратно разрыхляют в радиусе приствольного круга на глубину около 10-15 сантиметров, стараясь не задевать кору. Движения должны быть лёгкими, без уплотнения и надавливания.

Лучшее время для процедуры — после обильных снегопадов или оттепелей, когда образуется плотный наст. В такие периоды рыхление особенно эффективно и помогает восстановить теплоизоляционные свойства снежного покрова.

Дополнительная польза для сада

У этого приёма есть и другие плюсы. В рыхлом снеге грызунам сложнее прокладывать ходы, поэтому кора яблонь остаётся целой. Это снижает риск повреждений, которые весной часто становятся причиной болезней и ослабления дерева.

Кроме того, весной такой снег тает равномерно. Влага постепенно уходит в почву, насыщая корни, а не застаивается у ствола. Это важно для профилактики подопревания коры и развития грибковых проблем.

Сравнение рыхлого и плотного снега в саду

Плотный снег образует холодный барьер, через который мороз быстрее проникает к корням. Он задерживает талую воду у ствола и создаёт благоприятные условия для грызунов.
Рыхлый снег, наоборот, работает как естественное утепление, пропускает воздух, равномерно отдаёт влагу и снижает риски повреждений коры и корневой системы.

Советы по уходу за яблонями зимой

  1. После сильного снегопада осмотрите приствольные круги.

  2. Уберите плотный наст и аккуратно разрыхлите снег.

  3. Следите, чтобы слой оставался воздушным, но не оголял почву.

  4. Повторяйте процедуру после оттепелей и образования корки.

Популярные вопросы о зимнем уходе за яблонями

Нужно ли рыхлить снег вокруг взрослых деревьев?
Да, особенно если зима морозная и с частыми оттепелями. Это помогает сохранить здоровье корней.

Как часто проводить рыхление?
Обычно достаточно после сильных снегопадов и образования плотного наста.

Можно ли использовать другой садовый инвентарь?
Да, подойдут грабли или лёгкая лопата, главное — работать аккуратно.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы зима снег деревья садоводство
