Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Виноград, который растёт сам: пять сортов для начинающих, не боящихся морозов и болезней

Морозостойкие сорта винограда выдерживают до −30 °C
Садоводство

Виноград в средней полосе до сих пор кажется культурой "для продвинутых", хотя селекция давно сняла большинство ограничений. Существуют сорта, которые спокойно переживают морозы, не требуют сложного ухода и прощают ошибки новичков. Именно с них лучше начинать знакомство с виноградником. Об этом сообщает Огород.ru.

Виноградная гроздь в солнечном саду
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Виноградная гроздь в солнечном саду

Почему начинающим стоит выбирать неприхотливые сорта

Классический южный виноград капризен: ему нужны тепло, защита от болезней и грамотное формирование лозы. Для старта это часто становится причиной разочарований. Морозостойкие и устойчивые сорта решают проблему — они адаптированы к климату средней полосы, выдерживают суровые зимы и стабильно плодоносят даже при минимальном опыте ухода.

Такие сорта подходят для дачи, небольших участков и даже зон рискованного земледелия, где укрытие лозы не всегда возможно.

Восторг — стабильность и ранний урожай

Сорт "Восторг" ценят за сочетание высокой урожайности и выносливости. Он созревает рано — уже к концу августа, формируя крупные грозди массой до 1 кг и более. Ягоды светлые, крупные, сладкие, с хрустящей мякотью и тонкой кожицей.

Сорт переносит морозы до -27 °C и практически не нуждается в укрытии. Он устойчив к большинству грибковых заболеваний, хорошо хранится на кусте и подходит для свежего потребления, соков и заготовок. Единственный нюанс — необходимость нормирования гроздей, чтобы не перегружать лозу.

Альфа — выносливый и универсальный

"Альфа" — один из самых неприхотливых сортов для холодных регионов. Он спокойно выдерживает морозы до -30 °C, не требует укрытия и устойчив к болезням и вредителям. Кусты мощные, урожайные и не нуждаются в строгом контроле нагрузки.

Ягоды тёмные, с плотной кожицей и характерным кисло-сладким вкусом. Их используют свежими, для компотов и варенья. Для вина сорт чаще смешивают с другими из-за повышенной кислотности. Дополнительный плюс — возможность использовать лозу для озеленения участка.

Преображение — крупные ягоды без сложных условий

"Преображение" привлекает эффектным внешним видом. Его грозди крупные, а ягоды достигают внушительных размеров и имеют розово-жёлтую окраску. Вкус сладкий, гармоничный, мякоть сочная и мясистая.

Сорт нетребователен к почвам и хорошо приживается, но морозостойкость у него ниже — около -20 °C, поэтому в средней полосе лозу желательно укрывать. Также потребуется профилактика против милдью и оидиума. Взамен садовод получает крупный и красивый урожай.

Памяти Домбковской — для суровых условий

Этот сорт нередко рекомендуют тем, кто только начинает выращивать виноград. Он отличается исключительной зимостойкостью — до -30 °C — и способен плодоносить даже в неблагоприятные годы.

Ягоды тёмные, бессемянные, с нежной мякотью и сбалансированным вкусом. Сорт универсальный: подходит для свежего употребления, соков, компотов и изюма. Он не склонен к растрескиванию, но требует регулярных обработок от грибковых болезней.

Алёшенькин — проверенная классика

"Алёшенькин" известен стабильной урожайностью и ранним сроком созревания. Его крупные грозди и янтарные ягоды быстро набирают сахар и отличаются приятным вкусом без резкой кислинки.

Сорт выдерживает морозы до -23 °C, но в средней полосе укрытие желательно. Он чувствителен к оидиуму и нуждается в нормировании урожая, зато прощает ошибки в формировании и стабильно плодоносит даже у неопытных садоводов.

Сравнение сортов для новичков

Если важна максимальная неприхотливость и морозостойкость — подойдут "Альфа" и "Памяти Домбковской". Для раннего и сладкого урожая стоит выбрать "Восторг" или "Алёшенькин". Тем, кто хочет эффектные крупные ягоды, лучше обратить внимание на "Преображение", учитывая необходимость укрытия.

Популярные вопросы о винограде для начинающих

Можно ли выращивать виноград без укрытия?
Да, если сорт выдерживает морозы ниже -25 °C.

Сложен ли уход за такими сортами?
Нет, базовых поливов, обрезки и подкормок обычно достаточно.

Когда ждать первый урожай?
Чаще всего на 2-3 год после посадки.

Подходят ли они для переработки?
Да, большинство сортов универсальны.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад дача ягоды урожай виноград
Новости Все >
Боль в бицепсе после тренировки чаще связана с перегрузкой — тренеры
Микробиом диких пчёл используют для оценки экологического состояния городов — Earth
Работа двигателя, давление в шинах и холостой ход повышают выбросы — Le mag de la con
Учёные выяснили, что, несмотря на рост температуры океана, испарение снижается
Мягкий климат Гран-Канарии, роскошные спа и уникальные дюны ждут гостей
При сбоях GPS и ГЛОНАСС смартфоны определяют местоположение через LBS
Замиокулькас, хлорофитум и спатифиллум отнесли к разным месяцам года — Actualno
Выделенных Украине средств хватило бы на четыре Дубая — Панченко
В ядре Земли обнаружено ранее неизвестное состояние материи — Everyeye Tech
Песни из "Иронии судьбы" вгоняют в тоску Любовь Успенскую
Сейчас читают
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Наука и техника
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Земля 3 января пройдет перигелий и приблизится к Солнцу — Московский планетарий
Наука и техника
Земля 3 января пройдет перигелий и приблизится к Солнцу — Московский планетарий
Популярное
Жемчужина участка без лишнего ухода: дерево, от которого невозможно отвести взгляд

Дерево, которое меняет цвет прямо во время цветения, может стать главным украшением сада. Как вырастить манака да серра и сохранить его декоративность.

Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Стиль разворачивается на 180°: новые брюки вытесняют деним и смотрятся идеально с любой обувью
Мясистые томаты ведрами: холодоустойчивый сорт даёт урожай, когда другие только выживают
Куст, который списали со счетов: эта культура неожиданно даёт крупные ягоды и живёт десятилетиями
Сообщения о бигфуте и Несси фиксировались в 2025 году — Unexplained Mysteries Вероника Эйнуллаева Новые данные изменили в 2025 году представления о Вселенной Игорь Буккер Израиль признал независимость Сомалиленда, пользуясь покровительством США Любовь Степушова
Жёсткие слова в адрес Долиной не остались в прошлом: певице Славе уже намекают на последствия
Машины воруют за минуту, но водители нашли ответ: странные трюки, которые сбивают воров с толку
Не мудрые пришельцы, а цивилизация на грани смерти: учёный предсказал сценарий первого контакта
Не мудрые пришельцы, а цивилизация на грани смерти: учёный предсказал сценарий первого контакта
Последние материалы
Морозостойкие сорта винограда выдерживают до −30 °C
Способность ФРГ обеспечить Европе экономический ренессанс поставлена под сомнение
Незаполненные углы разрушают целостность интерьера
Работа двигателя, давление в шинах и холостой ход повышают выбросы — Le mag de la con
Учёные выяснили, что, несмотря на рост температуры океана, испарение снижается
Кожура и стебли, которые выбрасывают, содержат в 40 раз больше нутриентов — O Globo
Мягкий климат Гран-Канарии, роскошные спа и уникальные дюны ждут гостей
При сбоях GPS и ГЛОНАСС смартфоны определяют местоположение через LBS
Замиокулькас, хлорофитум и спатифиллум отнесли к разным месяцам года — Actualno
Краткое проветривание снижает влажность и риск плесени — дизайнер Риддей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.