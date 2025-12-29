Белая, жёлтая, розовая: сорта земляники, которые выглядят как диковинка, а вкус — как у детства

Разноцветная земляника хуже переносит перевозку

Привычная красная земляника давно стала классикой, но всё больше садоводов ищут необычные решения для участка. Белые, жёлтые и розовые ягоды выглядят экзотично и удивляют вкусом, который сложно сравнить с традиционными сортами. Такая земляника не только украшает грядки, но и раскрывается по-новому в свежем виде.

Разноцветная земляника

Что особенного в разноцветной землянике

Земляника со светлыми плодами известна давно: первые упоминания о белых ягодах относятся к XVI веку и связаны с Альпами. Главная особенность таких сортов — отсутствие или минимальное содержание антоцианов, отвечающих за красную окраску. При этом по составу они почти не уступают классическим разновидностям.

Белая, жёлтая и розовая земляника богата витаминами, органическими кислотами, микроэлементами и пектинами. Но главное — вкус. Он часто имеет оттенки ананаса, персика, киви, дикой земляники или даже шелковицы, что делает ягоды настоящей находкой для гурманов.

Преимущества и недостатки светлоплодных сортов

Необычная земляника привлекает не только цветом, но и практическими плюсами. Многие сорта обладают хорошим иммунитетом и реже страдают от вредителей, так как бледные ягоды менее заметны для птиц и насекомых. Среди них много ремонтантных форм, которые плодоносят до осени.

Однако есть и ограничения. Ягоды обычно хуже переносят транспортировку из-за нежной мякоти, а урожайность у крупноплодных сортов чаще ниже, чем у красной земляники. Некоторые разновидности почти не образуют усов, что усложняет размножение.

Лучшие сорта белой и жёлтой земляники

Среди мелкоплодных сортов выделяется "Золотой десерт" — ремонтантная земляника с золотисто-жёлтыми ягодами, плодоносящая до морозов. Вкус у неё сладкий, с лёгкими нотами актинидии.

"Жёлтое чудо" ценят за неприхотливость и устойчивость к болезням. Этот сорт не даёт усов, подходит для открытого грунта и контейнеров, а при хорошем уходе может плодоносить почти круглый год.

К надёжным вариантам относится и "Холидей" — мелкоплодная ремонтантная земляника, устойчивая к холодам и способная расти на одном месте до пяти лет без снижения урожайности.

Розовые и кремовые сорта: вкус и декоративность

Среди крупноплодных сортов особого внимания заслуживает "Бьянка Фрагола". Её ягоды бело-розовые, среднего размера, с сочной мякотью и ярким ананасово-персиковым вкусом, но плохо хранятся.

"Финская розовая" даёт крупные плоды, которые по мере созревания становятся насыщенно-розовыми. Мякоть очень нежная и сладкая, с выраженными фруктовыми нотами, хотя в дождливое лето сорт может страдать от гнилей.

Сравнение разноцветной и красной земляники

Красноплодные сорта выигрывают по урожайности и лежкости. Разноцветная земляника уступает в этих параметрах, но берёт другим — ароматом, нежной текстурой и необычным вкусом. Кроме того, она часто менее привлекательна для вредителей и подходит для декоративных посадок.

Советы по выбору и посадке

Выбирайте ремонтантные сорта для более длительного плодоношения. Сажайте кусты на солнечных участках с лёгкой плодородной почвой. Учитывайте, что многие сорта не образуют усов — заранее продумайте размножение. Собирайте ягоды аккуратно и используйте их свежими.

Популярные вопросы о разноцветной землянике

Чем она отличается по составу от красной?

Почти ничем, за исключением меньшего содержания антоцианов.

Подходит ли для средней полосы?

Да, многие сорта зимостойкие и успешно выращиваются в этом климате.

Можно ли выращивать в контейнерах?

Мелкоплодные ремонтантные сорта хорошо подходят для горшков и балконов.

Стоит ли заменять ею всю плантацию?

Лучше использовать как дополнение к классическим сортам.