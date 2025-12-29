Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Когда снега нет вовсе: пять замен, которые спасут грядки от промерзания даже в морозный декабрь

Толщина зимней мульчи должна быть не менее 10–15 см
Садоводство

Зима без снега всё чаще становится реальностью для садоводов, и вместе с этим растёт тревога за грядки и клумбы. Снежное "одеяло" всегда считалось лучшей защитой корней от морозов, но что делать, если его нет? Оказывается, заменить снег можно — и не одним способом. 

Зимнее укрытие для сада
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Зимнее укрытие для сада

Почему бесснежная зима опасна для растений

Снег создаёт воздушную прослойку, которая защищает почву от глубокого промерзания, резких температурных скачков и потери влаги. Без него корни многолетников, озимых культур и декоративных растений оказываются уязвимыми. Особенно страдают розы, клубника, чеснок, луковичные и молодые саженцы.

К счастью, садоводы давно используют альтернативные утеплители, способные взять на себя роль природного покрова.

Лапник: классика зимнего укрытия

Хвойные ветки остаются одним из самых надёжных способов защиты растений. Лапник создаёт устойчивую воздушную подушку, хорошо удерживает тепло и не мешает вентиляции. Его часто используют для укрытия роз, рододендронов, гортензий, альпийских горок и молодых деревьев.

Дополнительный плюс — защита от грызунов. Запах хвои и колючие ветки отпугивают мышей и зайцев. Однако лапник доступен не всем, а собирать его можно только в разрешённых местах. Кроме того, хвоя подкисляет почву, поэтому для растений, не любящих кислую среду, под укрытие сначала кладут слой компоста или нейтрального торфа.

Органическая мульча: тепло и польза для почвы

Солома, сено, сухие листья, скошенная трава или кора — один из самых доступных вариантов утепления. Слой органической мульчи толщиной 10-15 см защищает почву от промерзания, удерживает влагу и сглаживает температурные перепады.

Со временем органика разлагается и улучшает структуру грунта, делая его более рыхлым и плодородным. Такой способ особенно подходит для клубники, озимых культур, цветников и многолетников. Но есть и нюансы: влажные листья могут слёживаться, а солома привлекает грызунов. Поэтому материалы нужно хорошо просушивать и вовремя разбирать весной.

Укрывные материалы: современный подход

Агроволокно, спанбонд и другие нетканые материалы ценят за лёгкость и удобство. Они пропускают воздух, не создают конденсата и подходят для многократного использования. Ими можно укрывать как отдельные растения, так и целые грядки.

Чтобы побеги не подпревали, материал натягивают на дуги или каркас. В сильные морозы агроволокно используют в несколько слоёв или комбинируют с органическими утеплителями. Минус — такие материалы не улучшают почву и сами по себе плохо защищают от экстремального холода.

Компост как зимнее одеяло

Полностью перепревший компост укладывают слоем 10-15 см. Зимой он работает как утеплитель, а весной становится ценным источником питательных веществ. Такой способ особенно полезен для истощённых почв и многолетних культур.

Важно использовать только зрелый компост: свежий может выделять тепло и навредить корням. Кроме того, при наличии семян сорняков весной возможны нежелательные всходы. Об этом сообщает Огород.ru.

Опилки: дешево, но с оговорками

Опилки хорошо удерживают тепло и подходят для утепления приствольных кругов, чеснока, лука и роз. Слой делают не менее 5-10 см. Однако свежие опилки закисляют почву и активно впитывают влагу, превращаясь в плотную корку.

Чтобы избежать проблем, используют перепревшие опилки или смешивают свежие с золой. Часто их применяют как нижний слой, прикрывая сверху плёнкой или другим влагонепроницаемым материалом.

Сравнение: чем заменить снег на участке

Лапник хорошо держит тепло и защищает от грызунов, но доступен не всем. Органическая мульча универсальна и полезна для почвы, но требует контроля. Агроволокно удобно и долговечно, однако эффективно только в сочетании с другими методами. Компост совмещает утепление и подкормку, а опилки подходят при правильном использовании и учёте кислотности.

Популярные вопросы об утеплении грядок и клумб

Что лучше для роз и многолетников?
Комбинация лапника и органической мульчи.

Нужно ли убирать утеплитель весной?
Обязательно, иначе почва будет долго оставаться холодной.

Можно ли смешивать разные материалы?
Да, это часто повышает эффективность защиты.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
