Домашний мандарин без теплицы: секреты, благодаря которым косточка превращается в урожайное дерево

Мандарин из косточки плодоносит через 5–8 лет

Идея вырастить мандарин прямо у себя дома кажется чем-то из разряда экспериментов, но на практике это вполне реальная задача. Обычная косточка из спелого плода может со временем превратиться в аккуратное вечнозелёное деревце. Главное — понимать, как развивается эта культура и какие условия ей нужны. Об этом сообщает Огород.ru.

Фото: Ольга Сакиулова by Сакиулова Ольга, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мандариновое дерево на подоконнике

С чего начинается домашний мандарин

Выращивание мандарина из косточки требует терпения, но не требует сложных навыков. Это долгий процесс, который начинается с правильной подготовки семян и постепенно превращается в полноценный уход за взрослым растением. При грамотном подходе мандарин станет не только украшением интерьера, но и потенциальным источником плодов.

Подготовка косточек к посадке

Для посадки подходят только свежие косточки из спелых мандаринов. Лучше сразу взять несколько штук, так как не все семена оказываются жизнеспособными. Косточки должны быть крупными, плотными, без пятен и повреждений.

После извлечения их очищают от мякоти и промывают под проточной водой. Важно помнить, что у цитрусовых всхожесть максимальна сразу после извлечения из плода, поэтому затягивать с посадкой не стоит.

Чтобы ускорить прорастание, семена можно замочить. Их помещают между влажными ватными дисками или марлей и убирают в тёплое место с температурой около 25 °C. Материал поддерживают влажным, но не мокрым. Через несколько дней косточки набухают, а иногда начинают проклёвываться.

Посадка семян в грунт

Для мандарина нужен лёгкий, воздухопроницаемый грунт с нейтральной кислотностью. Проще всего использовать готовую почву для цитрусовых. Альтернатива — смесь компоста, раскисленного торфа и песка.

Перед посадкой грунт желательно обеззаразить. Это можно сделать прокаливанием, проливом кипятком или обработкой в микроволновке. Для начального этапа подойдут небольшие горшки объёмом 200-300 мл с дренажными отверстиями.

На дно укладывают слой дренажа, затем насыпают почву. Семена заглубляют примерно на 2 см, слегка уплотняют грунт и увлажняют. Ёмкость накрывают плёнкой или стеклом, создавая эффект мини-теплицы, и ставят в тёплое место.

Первые всходы и уход за ними

Ростки обычно появляются через 2-4 недели, иногда позже. После этого укрытие начинают постепенно снимать, приучая растения к комнатным условиям. Молодые мандарины нуждаются в хорошем освещении, но прямое солнце для них нежелательно.

Полив должен быть умеренным. Почва поддерживается слегка влажной, без застоя воды. Используют только отстоянную воду комнатной температуры. Полезно и регулярное опрыскивание листьев, особенно при сухом воздухе.

Если в одном горшке взошло несколько растений, после появления четырёх настоящих листьев их рассаживают, оставляя самые сильные экземпляры.

Пересадка и формирование кроны

По мере роста мандарин пересаживают методом перевалки, увеличивая размер горшка на несколько сантиметров. Молодые растения пересаживают ежегодно, взрослые — раз в 2-3 года.

Формирование кроны — важный этап. Когда деревце достигает высоты 30-40 см, верхушку прищипывают, стимулируя рост боковых побегов. В дальнейшем прищипку проводят регулярно, так как плоды формируются на ветвях 4-5 порядка. Обычно на формирование компактной кроны уходит несколько лет.

Условия для взрослого растения

Взрослый мандарин нуждается в стабильном освещении, регулярных поливах и подкормках. С марта по октябрь удобрения вносят раз в две недели, используя составы для цитрусовых. Зимой подкормки прекращают.

Для закладки цветочных почек растению необходим период покоя с температурой около 10-14 °C и редкими поливами. Летом оптимальная температура составляет 20-25 °C, при перегреве мандарин может сбрасывать цветы.

Когда ждать плодов

Мандарин, выращенный из косточки, зацветает и начинает плодоносить обычно через 5-8 лет. При появлении завязей важно следить за нагрузкой: на 15-20 листьев оставляют не более одного плода. Это позволяет дереву развиваться без истощения.

Популярные вопросы о мандарине из косточки

Можно ли вырастить мандарин в квартире?

Да, при достаточном освещении и правильном уходе.

Когда появятся первые плоды?

В среднем через 5-8 лет.

Нужно ли прививать дерево?

Без прививки плоды возможны, но прививка ускоряет плодоношение.