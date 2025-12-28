Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мясистые томаты ведрами: холодоустойчивый сорт даёт урожай, когда другие только выживают

Сорт томатов "Пинк Уникум" даёт до 6 кг плодов с куста
Садоводство

Найти томат, который стабильно плодоносит в открытом грунте, не боится холодных ночей и при этом радует вкусом, — задача не из простых. Однако дачники всё чаще говорят об одном сорте, способном удивить даже скептиков. С одного куста он даёт до 6 кг крупных мясистых плодов без теплицы и сложных укрытий.

Помидоры
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Почему Пинк Уникум выбирают для открытого грунта

Сорт "Пинк Уникум" ценят за выносливость и стабильность. Он спокойно переносит резкие перепады температур, которые нередко случаются летом, и не сбрасывает завязи даже в прохладные периоды. Это особенно важно для регионов с нестабильной погодой, где теплица есть не у каждого.

Дополнительный плюс — устойчивость к основным болезням томатов. Сорт демонстрирует хорошую защиту от фитофтороза, кладоспориоза и вируса табачной мозаики, что снижает потребность в химических обработках. Для тех, кто выращивает овощи "для себя", это принципиальный момент.

Вкус, который не сравнить с тепличными томатами

Плоды, созревающие под открытым небом, получают больше солнца и свежего воздуха. У "Пинк Уникум" это напрямую отражается на вкусе: томаты получаются сладковатыми, с насыщенным ароматом и плотной мякотью. Именно за этот "настоящий" вкус сорт часто выбирают для салатов и свежего потребления.

Основные характеристики сорта

"Пинк Уникум" относится к индетерминантным томатам, то есть имеет неограниченный рост. Кусты вырастают до 2-2,5 метра и требуют обязательной подвязки. Плоды крупные, массой в среднем 200-300 граммов, розового цвета, многокамерные и мясистые.

Срок созревания — около 110-120 дней с момента появления всходов. При соблюдении агротехники урожайность достигает 6 кг с одного растения, что считается высоким показателем для открытого грунта.

Формировка куста: как получить максимум плодов

Без правильной формировки сорт быстро наращивает зелёную массу, что снижает качество урожая. Самый надёжный вариант — ведение куста в один стебель. Все пасынки удаляют каждые 7-10 дней, оставляя только центральный побег с кистями.

Допускается и формировка в два стебля, когда оставляют один сильный пасынок под первой цветочной кистью. За месяц до предполагаемых заморозков верхушку прищипывают, чтобы растение направило силы на налив уже сформированных плодов. Пасынкование лучше проводить утром в сухую погоду.

Агротехника: от посева до сбора

Семена высевают в период с середины марта до начала апреля на глубину 1-1,5 см. После появления двух настоящих листьев рассаду пикируют. За 10-14 дней до высадки растения начинают закаливать.

В открытый грунт томаты высаживают после окончания возвратных заморозков, выбирая солнечное и защищённое от ветра место. Между кустами оставляют 40-50 см. В лунку добавляют перегной и небольшое количество фосфорного удобрения.

Полив проводят под корень 1-2 раза в неделю. Первые подкормки — азотные, затем, в период цветения и плодоношения, делают упор на фосфор и калий. Это напрямую влияет на размер и вкус плодов. Об этом сообщает СТЕРЛЕГРАД.

Советы по выращиванию Пинк Уникум

  1. Выращивайте рассаду с обязательным закаливанием перед высадкой.

  2. Формируйте куст в один или два стебля, удаляя пасынки.

  3. Регулярно подкармливайте растения фосфорно-калийными удобрениями.

  4. Не загущайте посадки и следите за проветриванием.

Популярные вопросы о томате Пинк Уникум

Подходит ли сорт для холодных регионов?
Да, но при коротком лете часть плодов может потребовать дозаривания.

Нужна ли теплица?
Нет, сорт хорошо плодоносит в открытом грунте.

Для чего лучше использовать плоды?
Для свежих салатов, соков и домашней переработки.

