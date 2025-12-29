Этих ягод не найти в супермаркетах: редкая земляника поражает вкусом и фантастической окраской

Многим садоводам хочется добавить коллекции земляники немного яркости, заменив привычные красные ягоды на белые, жёлтые или розовые. Такие сорта встречаются редко, зато удивляют вкусом и ароматом, которые сложно найти в магазине. Разноцветная земляника давно стала находкой для тех, кто любит эксперименты на участке.
Интерес к светлоплодным сортам появился ещё в XVI веке, когда в Альпах нашли растения с белыми ягодами. Позднее европейские селекционеры создали первые ананасные белоплодные формы, хотя широкого распространения они не получили из-за нежной кожицы и слабой транспортабельности. Сегодня ситуация изменилась — у садоводов есть большой выбор как мелкоплодных, так и крупноплодных сортов.
Главная особенность необычных ягод — отсутствие антоцианов, благодаря чему плоды остаются светлыми. При этом полезные вещества, аромат и сочность сохраняются. Светлая земляника нередко имеет привкус ананаса, персика, киви, лесной ягоды или шелковицы, что делает её особенно привлекательной для тех, кто любит необычное.
Земляника со светлыми ягодами подходит для выращивания в открытом грунте и контейнерах. Многие сорта ремонтантные и плодоносят до осенних заморозков, что позволяет продлить сезон свежих ягод.
Необычные ягоды становятся все популярнее благодаря интересному вкусу и декоративности кустов. Они привлекают внимание садоводов и позволяют собирать урожай до поздней осени.
Разноцветная земляника включает множество форм, различающихся размерами ягод, сроками созревания и уровнем урожайности. Среди популярных сортов встречаются как ремонтантные, так и ранние варианты.
Мелкоплодный ремонтантный сорт с ароматными золотисто-жёлтыми ягодами массой около 3 г. Плодоносит почти до морозов и подходит для небольших участков.
Формирует компактные кусты со средними по размеру бело-розовыми ягодами. Мякоть сочная, сладко-кислая, с выраженным привкусом ананаса и персика, но сорт отличается нежностью и не хранится долго.
Устойчивый сорт без усов. Кремово-жёлтые ягоды весом до 6 г имеют сладкий вкус и лёгкое ананасное послевкусие. Сорт подходит для выращивания в контейнерах.
Даёт крупные плоды массой до 40 г. Ягоды очень нежные, сладкие, с ярким ароматом, однако плохо хранятся. Кусты активно образуют усы.
Один из надёжных мелкоплодных сортов, не образующий усов. Беловато-жёлтые ароматные ягоды сохраняют вкус весь сезон и хорошо переносят холода.
Отличается компактными кустами и мягкими кремовыми ягодами, которые напоминают по вкусу лесную землянику.
Подходит для средней полосы: морозостойкая, устойчивая к болезням, плодоносит до поздней осени. Ягоды светло-кремовые и сладкие.
Для стабильного плодоношения важно обеспечить солнечное место и рыхлую почву. Светлоплодные сорта отзывчивы на органические подкормки и своевременный полив. Посадки желательно обновлять каждые 3-4 года, уделяя внимание подготовке к холодному сезону. Тем, кто выращивает землянику в контейнерах, стоит использовать лёгкий субстрат и поддерживать регулярную влажность, сообщает "Ботаничка".
Нет, уход почти такой же, как у красных сортов, но важно следить за влажностью и своевременно обновлять кусты.
Да, но чаще её используют свежей: ягоды нежные и ароматные, хотя некоторые сорта подходят для варенья.
Да, многие ремонтантные формы прекрасно плодоносят в горшках при регулярном уходе.
