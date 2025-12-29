Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Этих ягод не найти в супермаркетах: редкая земляника поражает вкусом и фантастической окраской

Светлоплодные сорта земляники дают меньший урожай чем красные
Садоводство

Многим садоводам хочется добавить коллекции земляники немного яркости, заменив привычные красные ягоды на белые, жёлтые или розовые. Такие сорта встречаются редко, зато удивляют вкусом и ароматом, которые сложно найти в магазине. Разноцветная земляника давно стала находкой для тех, кто любит эксперименты на участке.

Разноцветная земляника в корзинке
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Разноцветная земляника в корзинке

Особенности земляники с необычной окраской

Интерес к светлоплодным сортам появился ещё в XVI веке, когда в Альпах нашли растения с белыми ягодами. Позднее европейские селекционеры создали первые ананасные белоплодные формы, хотя широкого распространения они не получили из-за нежной кожицы и слабой транспортабельности. Сегодня ситуация изменилась — у садоводов есть большой выбор как мелкоплодных, так и крупноплодных сортов.

Главная особенность необычных ягод — отсутствие антоцианов, благодаря чему плоды остаются светлыми. При этом полезные вещества, аромат и сочность сохраняются. Светлая земляника нередко имеет привкус ананаса, персика, киви, лесной ягоды или шелковицы, что делает её особенно привлекательной для тех, кто любит необычное.

Земляника со светлыми ягодами подходит для выращивания в открытом грунте и контейнерах. Многие сорта ремонтантные и плодоносят до осенних заморозков, что позволяет продлить сезон свежих ягод.

Плюсы и минусы светлоплодных сортов

Необычные ягоды становятся все популярнее благодаря интересному вкусу и декоративности кустов. Они привлекают внимание садоводов и позволяют собирать урожай до поздней осени.

Преимущества

  • Яркий аромат и широкая палитра вкусов.
  • Нежная, сочная мякоть.
  • Устойчивость к болезням.
  • Низкая привлекательность для птиц и вредителей.
  • Наличие ремонтантных сортов.

Недостатки

  • Слабая транспортабельность.
  • Меньший размер ягод у крупных форм.
  • Относительно невысокие урожаи.
  • Сложность размножения у сортов без усов.

Сорта земляники со светлыми плодами

Разноцветная земляника включает множество форм, различающихся размерами ягод, сроками созревания и уровнем урожайности. Среди популярных сортов встречаются как ремонтантные, так и ранние варианты.

Золотой десерт

Мелкоплодный ремонтантный сорт с ароматными золотисто-жёлтыми ягодами массой около 3 г. Плодоносит почти до морозов и подходит для небольших участков.

Бьянка Фрагола

Формирует компактные кусты со средними по размеру бело-розовыми ягодами. Мякоть сочная, сладко-кислая, с выраженным привкусом ананаса и персика, но сорт отличается нежностью и не хранится долго.

Жёлтое чудо

Устойчивый сорт без усов. Кремово-жёлтые ягоды весом до 6 г имеют сладкий вкус и лёгкое ананасное послевкусие. Сорт подходит для выращивания в контейнерах.

Финская розовая

Даёт крупные плоды массой до 40 г. Ягоды очень нежные, сладкие, с ярким ароматом, однако плохо хранятся. Кусты активно образуют усы.

Холидей

Один из надёжных мелкоплодных сортов, не образующий усов. Беловато-жёлтые ароматные ягоды сохраняют вкус весь сезон и хорошо переносят холода.

Крем-брюле

Отличается компактными кустами и мягкими кремовыми ягодами, которые напоминают по вкусу лесную землянику.

Белая душа

Подходит для средней полосы: морозостойкая, устойчивая к болезням, плодоносит до поздней осени. Ягоды светло-кремовые и сладкие.

Советы по выращиванию разноцветной земляники

Для стабильного плодоношения важно обеспечить солнечное место и рыхлую почву. Светлоплодные сорта отзывчивы на органические подкормки и своевременный полив. Посадки желательно обновлять каждые 3-4 года, уделяя внимание подготовке к холодному сезону. Тем, кто выращивает землянику в контейнерах, стоит использовать лёгкий субстрат и поддерживать регулярную влажность, сообщает "Ботаничка".

Популярные вопросы

Сложнее ли выращивать белую и жёлтую землянику

Нет, уход почти такой же, как у красных сортов, но важно следить за влажностью и своевременно обновлять кусты.

Подходит ли разноцветная земляника для заготовок

Да, но чаще её используют свежей: ягоды нежные и ароматные, хотя некоторые сорта подходят для варенья.

Можно ли выращивать светлоплодные сорта в контейнерах

Да, многие ремонтантные формы прекрасно плодоносят в горшках при регулярном уходе.

