Редкий сорт с плодами-великанами: сладкие помидоры до 500 г и урожай до 9 кг становятся нормой

Томат "Лотарингская красавица" даёт плоды массой до 500 г
Зимние вечера для огородников проходят в поисках идеальных сортов, которые смогут порадовать и стабильным урожаем, и привлекательным внешним видом. Среди таких претендентов есть томат, вызывающий особый интерес у опытных дачников. Он сочетает крупный размер плодов, выразительную форму и высокую отдачу урожая.

Томаты на ветке
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Томаты на ветке

Чем привлекает Лотарингская красавица красная

Этот сорт заметен уже на грядке: помидоры растут крупными, рельефными и словно разделёнными на сегменты. Такую форму сложно спутать с классическими томатами — на срезе плод напоминает декоративный цветок. Благодаря крупному размеру, достигающему в среднем около 500 г, он нередко становится центром внимания среди коллекционных сортов. Необычный вид плодов делает их особенно востребованными для праздничных нарезок, летних салатов и блюд, где важна привлекательная подача.

Мякоть у томата плотная, сладкая, с лёгкой кислинкой, что подчёркивает аромат и делает вкус гармоничным. Такая структура позволяет использовать плоды в разных кулинарных вариантах: от свежих салатов до густых соусов и томатных паст. Томаты подходят для вяления, а при консервировании кусочками сохраняют форму, оставаясь плотными и мясистыми.

Особенности выращивания и условия для хорошего урожая

Сорт относится к индетерминантным, а значит, кусты растут высокими — до 1,8-2 метров. Они требуют устойчивой опоры с первых недель развития, чтобы побеги не ломались под весом крупных плодов. В условиях средней полосы оптимально выращивать томат в теплице, где легче поддерживать тепло и влажность для формирования завязей. В южных регионах, где лето тёплое и длительное, сорт хорошо чувствует себя и в открытом грунте.

При грамотном уходе, умеренном поливе и регулярном формировании куста можно собрать до 8-9 кг плодов с одного квадратного метра. Помидоры отличаются хорошей лёжкостью, что позволяет им долго сохранять товарный вид. Их плотная кожица помогает выдерживать перевозку без повреждений, что удобно для тех, кто выращивает томаты не только для семьи, но и на продажу.

Сравнение с другими крупноплодными сортами

"Лотарингская красавица красная" выгодно отличается необычной формой и декоративностью плодов. Крупные биф-томаты часто требуют усиленной подвязки и внимания, но дают ровные и гладкие плоды, тогда как этот сорт привлекает оригинальным "гофрированным" видом. По содержанию мякоти он ближе к салатным сортам, а по урожайности сопоставим с высокими гибридами, выращиваемыми в теплицах. Выбор зависит от целей: гладкие сорта удобнее для нарезки, а такие ребристые томаты эффектнее смотрятся в кулинарной подаче.

Плюсы и минусы сорта

Томат подходит тем, кто ценит внешний вид и вкус, но готов уделить внимание формированию куста.

Преимущества

  • Крупные сладкие плоды.
  • Высокий урожай при хорошем уходе.
  • Оригинальная декоративная форма.
  • Универсальность в использовании.

Недостатки

  • Требует обязательной опоры.
  • Занимает много места в теплице.
  • Позднее вступает в плодоношение без достаточного тепла.
  • Чувствителен к дефициту питания из-за крупных плодов.

Советы по выращиванию

Для мощных сортов важно заранее подготовить прочную шпалеру и регулярно пасынковать растения. Удобрения с повышенным содержанием калия помогают формировать плотную и сладкую мякоть. В теплице стоит обеспечить хорошую вентиляцию, чтобы избежать переувлажнения. Высаживать такие сорта лучше туда, где хватает света — крупноплодные томаты особенно отзывчивы на солнечное место, сообщает "Сибкрай.ru".

Популярные вопросы

Как выбрать место для посадки

Лучше всего подойдёт тёплая, хорошо освещённая теплица с устойчивыми опорами.

Можно ли выращивать сорт в открытом грунте

Да, но преимущественно в южных областях, где лето позволяет полностью раскрыть потенциал плодов.

Что помогает получить максимальный урожай

Регулярное формирование куста, подкормки, своевременная подвязка и контроль влажности.

