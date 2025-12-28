Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Отходы, что превращаются в золото для грядок: вещи, которые дачники никогда не выбрасывают зимой

Бытовые отходы используются как замена покупным контейнерам
Садоводство

Зимние месяцы для опытных дачников — это время подготовки, когда будущий урожай начинается с мелочей, которые многие по привычке выбрасывают. Простые бытовые вещи могут заменить покупные ёмкости, удобрения и даже средства защиты растений. Собрали список полезных предметов, которые стоит сохранять до весны.

Рыхление земли
Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info
Рыхление земли

Ёмкости и дренаж без покупок

Многие садоводы предпочитают не тратиться на пластиковые контейнеры, а используют то, что уже есть под рукой. Это помогает сократить расходы и дает предметам вторую жизнь. Подходящие ёмкости легко найти среди обычных кухонных упаковок — они удобны, долговечны и подходят для выращивания рассады овощей, ягод и зелени.

Пластиковые коробочки из-под сыра удобны для посева семян. Их достаточно промыть, сделать несколько дренажных отверстий и использовать крышку как поддон. За счёт широкой формы грунт в таких контейнерах прогревается равномерно, что важно для томатов и перцев.

Стаканчики для рассады можно применять парой, вставляя один в другой. Внутренний стаканчик разрезают вдоль до посадки — при пикировке он раскрывается, позволяя перенести растение без повреждения корней. Такой метод особенно полезен для огурцов и капусты, которые плохо переносят пересадку.

Картон и бумага — находка для рассады

Яичные коробки заменяют пластиковые кассеты и подходят для хранения луковичных. Каждая луковица лежит отдельно, легко сортируется по цветам и сортам, а сам картон пропускает воздух, что важно при сушке посадочного материала.

Втулки от туалетной бумаги — аналог торфяных стаканчиков. Сложив их пополам, можно компактно хранить до весны. При посадке достаточно развернуть втулку, заполнив её грунтом. Картон разлагается в почве, улучшая структуру грунта на грядках — этот эффект особенно ценят те, кто использует органические добавки для почвы.

Металл и кухня — дополнительные ресурсы

Консервные банки применяют как дренаж в посадочных ямах под деревья и кустарники. Металл позволяет создать воздушный слой, улучшая водообмен, что особенно важно при посадке плодовых культур.

Кухонные отходы зимой — ценный ресурс для будущих подкормок. В овощных очистках, кожуре и скорлупе содержатся микроэлементы, которые пригодятся на участке. Их можно высушивать, чтобы они не занимали много места и не издавали запахов.

Сухая цитрусовая или банановая кожура весной служит натуральным удобрением и помогает защитить растения от тли. Настой из кожуры применяют для обработки заражённых кустов, а банановая кожура содержит много калия — элемента, необходимого томатам, перцу и цветочным культурам.

Сравнение домашних материалов для дачи

Каждый вариант полезен по-своему. Пластиковые контейнеры долговечны и удобны при поливе. Картонные втулки экологичны и разлагаются в почве. Скорлупа и очистки насыщают грунт микроэлементами, а консервные банки обеспечивают дренаж. Выбор зависит от задач: для рассады важна форма, для плодовых культур — улучшение почвы, а для хранения — удобные ячейки.

Советы по подготовке дачных материалов зимой

Заранее сушите картофельные и овощные очистки, храните их в тканевых мешках. Скорлупу лучше измельчать непосредственно перед внесением в грунт — так она быстрее отдаёт кальций. Для рассады выбирайте ёмкости, которые устойчивы и позволяют контролировать уровень влагопроницаемости. Пользу принесут и небольшие заготовки для защиты растений, например скорлупки для отпугивания бабочек на капустных грядках, сообщает "Новый очаг".

Популярные вопросы

Как выбрать упаковки для рассады

Подойдут контейнеры с плотным дном, возможностью сделать дренаж и достаточно широкие для корневой системы.

Сколько можно хранить сушёные отходы

При хорошей вентиляции — всю зиму, до внесения в компост или посадочные лунки.

Что лучше использовать для подкормки — кожуру или скорлупу

Кожура даёт калий и органику, скорлупа — кальций. Их можно сочетать для разных культур.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад дача урожай лайфхаки экология садоводство полезные советы
Новости Все >
Веру Алентову похоронят 29 декабря на Новодевичьем кладбище
Налоги, энергетические проблемы угрожают стабильности экономики Германии — Tagesschau
Индикатор airbag может указывать на скрытые повреждения после ДТП — Carandmotor
Пылевые клещи в матрасах и обивке повышают уровень пыли — аллерголог Каджигал
Официальное регулирование криптовалют изменит рынок и защитит пользователей — Никитин
Сочетание куриной грудки и овощей ускоряет обмен веществ вечером — Белновости
Стресс у собак во время фейерверков связан с особенностями слуха — кинолог Кравченко
Размах лап Omothymus schioedtei превышает 20 см — данные Just Talks
Жир на ручках плиты можно удалить без химии с помощью соды — Primainspirace
Томаты разделили на четыре прикладные группы
Сейчас читают
Трещины Туэйтса удвоились за последние 20 лет — WIRED
Наука и техника
Трещины Туэйтса удвоились за последние 20 лет — WIRED
Медный бум: цены растут не хуже, чем на драгоценные металлы
Металлы
Медный бум: цены растут не хуже, чем на драгоценные металлы
Белый клевер в огороде заменяет газон и не требует стрижки
Садоводство, цветоводство
Белый клевер в огороде заменяет газон и не требует стрижки
Популярное
Мир моды возвращает старый символ шика: этот аксессуар снова стал символом парижского настроения

Неожиданный аксессуар вновь покоряет модные подиумы: всего один штрих способен придать зимнему образу настоящий французский шарм и полностью изменить стиль.

Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Он ушёл под антарктический лёд и не вернулся: подводный аппарат передал странные данные и пропал
Сажают по-старинке — и собирают ведрами: забытый способ посадки картошки может удивить урожаем
Невозможное стало реальностью: NASA обнаружило на Титане то, что рушит школьные законы химии
Новые находки меняют представления об эволюции динозавров — научные исследования Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев Россия имеет одну из самых зелёных энергосистем — президент РФ Владимир Путин Сергей Ивaнов
Одна вещь вместо целого гардероба: главный хит зимы-2026 сметают быстрее, чем успевают завозить
Медовый эффект, от которого брюнетки молодеют: именно этот тренд взорвёт салоны в 2026 году
Роковая церемония: смерть Веры Алентовой на прощании с Лобоцким была не просто совпадением
Роковая церемония: смерть Веры Алентовой на прощании с Лобоцким была не просто совпадением
Последние материалы
Налоги, энергетические проблемы угрожают стабильности экономики Германии — Tagesschau
Индикатор airbag может указывать на скрытые повреждения после ДТП — Carandmotor
Бытовые отходы используются как замена покупным контейнерам
Пылевые клещи в матрасах и обивке повышают уровень пыли — аллерголог Каджигал
Официальное регулирование криптовалют изменит рынок и защитит пользователей — Никитин
Сочетание куриной грудки и овощей ускоряет обмен веществ вечером — Белновости
Стресс у собак во время фейерверков связан с особенностями слуха — кинолог Кравченко
Белое пальто включили в базу зимнего гардероба
Салат "Морская душа" готовят из мидий, кальмаров и яиц
Размах лап Omothymus schioedtei превышает 20 см — данные Just Talks
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.