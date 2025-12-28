Лунный календарь на март 2026: лучшие и худшие дни для пикировки рассады

Пикировка рассады — важный агротехнический приём, при котором у сеянца укорачивают кончик основного корня. Это стимулирует разветвление корневой системы, делает растения более крепкими и устойчивыми, а в дальнейшем положительно влияет на урожайность. Чтобы процедура прошла с минимальным стрессом, важно выбрать не только правильную технику, но и подходящие сроки. Об этом сообщает Антонов сад.
Пикировка затрагивает корневую систему — один из самых чувствительных органов растения. Даже при аккуратной работе сеянец испытывает стресс, поэтому любые дополнительные неблагоприятные факторы могут замедлить его развитие. Наблюдения показывают, что фазы Луны влияют на рост и восстановление растений, особенно на этапе формирования корней, что хорошо известно практикующим огородникам, ориентирующимся на лунные фазы для садовых работ.
В дни новолуния и полнолуния жизненные процессы в корнях замедляются. В этот период растения хуже приживаются, дольше болеют и медленнее наращивают корневую массу. Поэтому такие даты считаются неподходящими для пикировки и пересадки.
В марте пикировке подвергаются многие овощные и цветочные культуры, рассада которых была посеяна в феврале или в начале месяца.
Среди овощей это:
Также в это время активно пикируют цветочную рассаду — петунии, лобелии, эустомы, сальвии, бархатцы и настурции. Особенно важно соблюдать сроки при работе с мелкосемянными культурами, чувствительными к повреждению корней, как и при выращивании рассады томатов.
4, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31 марта
3, 5, 17, 19, 21 марта
4, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31 марта
3, 5, 17, 19, 21 марта
Чтобы процедура прошла максимально успешно, важно соблюдать несколько базовых правил.
Процедуру лучше проводить утром или вечером, когда испарение влаги минимально, а растения легче переносят вмешательство.
Неожиданный аксессуар вновь покоряет модные подиумы: всего один штрих способен придать зимнему образу настоящий французский шарм и полностью изменить стиль.