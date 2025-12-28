Лунный календарь на март 2026: лучшие и худшие дни для пикировки рассады

Пикировка рассады в марте укрепляет иммунитет растений

Пикировка рассады — важный агротехнический приём, при котором у сеянца укорачивают кончик основного корня. Это стимулирует разветвление корневой системы, делает растения более крепкими и устойчивыми, а в дальнейшем положительно влияет на урожайность. Чтобы процедура прошла с минимальным стрессом, важно выбрать не только правильную технику, но и подходящие сроки. Об этом сообщает Антонов сад.

Почему важно пикировать рассаду в благоприятные дни

Пикировка затрагивает корневую систему — один из самых чувствительных органов растения. Даже при аккуратной работе сеянец испытывает стресс, поэтому любые дополнительные неблагоприятные факторы могут замедлить его развитие. Наблюдения показывают, что фазы Луны влияют на рост и восстановление растений, особенно на этапе формирования корней, что хорошо известно практикующим огородникам, ориентирующимся на лунные фазы для садовых работ.

В дни новолуния и полнолуния жизненные процессы в корнях замедляются. В этот период растения хуже приживаются, дольше болеют и медленнее наращивают корневую массу. Поэтому такие даты считаются неподходящими для пикировки и пересадки.

Что пикируют в марте

В марте пикировке подвергаются многие овощные и цветочные культуры, рассада которых была посеяна в феврале или в начале месяца.

Среди овощей это:

томаты;

сладкий перец;

баклажаны;

различные виды капусты;

огурцы;

зеленные культуры.

Также в это время активно пикируют цветочную рассаду — петунии, лобелии, эустомы, сальвии, бархатцы и настурции. Особенно важно соблюдать сроки при работе с мелкосемянными культурами, чувствительными к повреждению корней, как и при выращивании рассады томатов.

Лунный календарь пикировки рассады в марте 2026 года

Благоприятные дни для пикировки овощей и зелени

4, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31 марта

Неблагоприятные дни

3, 5, 17, 19, 21 марта

Пикировка цветов в марте 2026 года

Благоприятные дни

4, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31 марта

Неблагоприятные дни

3, 5, 17, 19, 21 марта

Полезные рекомендации по проведению пикировки

Чтобы процедура прошла максимально успешно, важно соблюдать несколько базовых правил.

Пикируйте рассаду после появления двух-трёх настоящих листьев. За 6 часов до работы хорошо увлажните почву, если она была сухой. Аккуратно извлекайте сеянец деревянной палочкой, не тяните за стебель. Укоротите кончик основного корня на 2-3 мм. Пересаживайте растение быстро, не допуская подсыхания корней. После пикировки уберите рассаду от прямого солнца на 1-2 дня.

Процедуру лучше проводить утром или вечером, когда испарение влаги минимально, а растения легче переносят вмешательство.