Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Не южная экзотика, а каприз сада: какую хурму нельзя выращивать ради раннего урожая

Виргинская хурма выдерживает морозы до −30 °C — агроном Николай Курдюмов
Садоводство

Опасность хурмы часто преувеличивают, а её реальные возможности до сих пор знают не все. Этот фрукт уже давно перестал быть культурой только для южных регионов и постепенно осваивает новые климатические зоны. При правильном выборе сорта и подходе к употреблению хурма становится безопасным десертом и перспективным плодовым деревом для участка.

Хурма в саду
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Хурма в саду

Почему хурму считают рискованным продуктом

С наступлением сезона хурмы многие сталкиваются с неприятной терпкостью плодов. Причина — высокое содержание танинов в недозрелой восточной хурме. Эти вещества вступают в реакцию с белками слизистой оболочки, вызывая ощущение стягивания и, при злоупотреблении, проблемы с пищеварением.

Кубанский агроном Николай Курдюмов подчёркивает, что опасность кроется не в самом фрукте, а в ошибках при его употреблении.

"Есть такую хурму не только неприятно, но и опасно", — рассказывает агроном Николай Курдюмов.

Восточные сорта безопасны только тогда, когда мякоть становится очень мягкой и почти текучей — именно в этом состоянии танины теряют активность.

Какие сорта можно есть без риска

На рынках чаще всего продаётся восточная хурма, которая требует полного созревания. Но есть и сорта, подходящие для тех, кто предпочитает плотную мякоть.

Королёк, или шоколадная хурма, не вяжет при хорошем опылении: мякоть темнеет и становится мягкой по вкусу. Если же опыление было слабым, терпкость сохраняется до полного размягчения плода.

Ещё один надёжный вариант — сорт Шарон. Его отличает приплюснутая форма и выраженные дольки на верхушке. Он не вяжет ни в твёрдом, ни в мягком виде, поэтому считается одним из самых безопасных для употребления.

При этом важно помнить о составе: в 100 граммах спелой хурмы содержится до 19 граммов сахара, поэтому людям с диабетом стоит исключить её из рациона.

Какая хурма выдерживает морозы

Представление о хурме как исключительно южной культуре давно устарело. Существуют виды, которые спокойно переносят серьёзные морозы. Виргинская хурма выдерживает температуры до -30 °C, а при более сильных холодах повреждения остаются умеренными.

Кроме неё, в России встречается кавказская дикая хурма. Плоды у неё небольшие, терпкость уходит только при полной мягкости, но в сушёном виде они хорошо подходят для зимнего хранения и перекусов.

Для стабильного плодоношения важна не только зимостойкость сорта, но и грамотная подготовка деревьев к холодному сезону — те же принципы применимы и к другим культурам, о чём подробно говорится в материале о подготовке плодовых деревьев к зиме.

Гибриды и особенности выращивания

Наибольший интерес у садоводов вызывают гибриды виргинской и восточной хурмы. Они сочетают более мягкий вкус и устойчивость к холодам, но их реальные возможности часто ниже заявленных. Без защиты от ветра такие деревья могут вымерзать.

Лучше всего хурма чувствует себя в защищённых местах — у южных стен домов, возле заборов и водоёмов. Выбор участка играет ключевую роль, как и при закладке других садовых культур, где ошибки на старте могут перечеркнуть весь потенциал урожая, что наглядно показано в материале о правильной посадке плодовых деревьев. Об этом сообщает aif.

Плюсы и минусы выращивания хурмы

К преимуществам культуры относят декоративность, долговечность и возможность получать экзотические плоды прямо с участка. При правильном подборе сорта уход за деревом не требует сложных агротехнических приёмов.

Сложности возникают при неверном выборе места, недостаточной защите от ветра и покупке неподходящих саженцев. Эти факторы чаще всего становятся причиной неудач.

Популярные вопросы о хурме

Можно ли вырастить хурму из косточки?

Можно, но такие растения редко сохраняют сортовые свойства и долго не плодоносят.

Что лучше для средней полосы — сорт или гибрид?

Наиболее надёжный вариант — виргинская хурма или проверенные гибриды с подтверждённой зимостойкостью.

Когда хурма становится безопасной для еды?

После полного размягчения мякоти или если это сорт, не содержащий активных танинов.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад огород десерт фрукты деревья садоводство
Новости Все >
Запуск автомобиля с толкача повредил электронику двигателя
В Южной Корее закрываются фермы по разведению собак на мясо — Korea Herald
Кошки Куклачёва отказались работать, когда ему стало плохо
Объем выдачи ипотечных кредитов в России сократится на 10%
Регулярные тренировки повышают базовый метаболизм после 40 лет — тренеры
В Токио дом уместил жизнь там, где еле помещается мебель — Tokyo Lense
Полностью избавить собаку от тревоги при разлуке невозможно — кинолог Карапетьянц
Поднятые дворники предотвратили примерзание к стеклу
Главная опасность ватрушек — отсутствие контроля на горках — биатлонист Драчев
Кошка ищет теплое место, а не лечит боль — зоопсихолог Мирослав Волков
Сейчас читают
Сорт томатов "Пинк Уникум" даёт до 6 кг плодов с куста
Садоводство, цветоводство
Сорт томатов "Пинк Уникум" даёт до 6 кг плодов с куста
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Еда и рецепты
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Земля 3 января пройдет перигелий и приблизится к Солнцу — Московский планетарий
Наука и техника
Земля 3 января пройдет перигелий и приблизится к Солнцу — Московский планетарий
Популярное
Жемчужина участка без лишнего ухода: дерево, от которого невозможно отвести взгляд

Дерево, которое меняет цвет прямо во время цветения, может стать главным украшением сада. Как вырастить манака да серра и сохранить его декоративность.

Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Ультраранние гибриды перца дают урожай через 80 дней
Необычайно ранний перец: три сорта выдают крупные плоды тогда, когда другие только всходят
Сапоги, которые меняют возраст лучше визажиста: после 40 молодят, после 50 стройнят, после 60 — роскошь
Джип на затонувшем авианосце: находка, которая нарушает логику войны и вызывает новые вопросы
Новые данные изменили в 2025 году представления о Вселенной Игорь Буккер Израиль признал независимость Сомалиленда, пользуясь покровительством США Любовь Степушова Контекст влияет на оценку эмоций собак человеком — учёные Холли Молинаро и Клайв Уинн Александр Рощин
Стиль разворачивается на 180°: новые брюки вытесняют деним и смотрятся идеально с любой обувью
Москва прощается с эпохой: где и когда проводят в последний путь актрису Веру Алентову
Мясистые томаты ведрами: холодоустойчивый сорт даёт урожай, когда другие только выживают
Мясистые томаты ведрами: холодоустойчивый сорт даёт урожай, когда другие только выживают
Последние материалы
15–20 минут кардио в день улучшают работу сердца и лёгких
Томление мяса проводят при снижении температуры до 150°С
В Южной Корее закрываются фермы по разведению собак на мясо — Korea Herald
Кошки Куклачёва отказались работать, когда ему стало плохо
Маникюр "кошачий глаз" станет главным трендом 2026 года
Объем выдачи ипотечных кредитов в России сократится на 10%
Регулярные тренировки повышают базовый метаболизм после 40 лет — тренеры
В Токио дом уместил жизнь там, где еле помещается мебель — Tokyo Lense
Виргинская хурма выдерживает морозы до −30 °C — агроном Николай Курдюмов
Полностью избавить собаку от тревоги при разлуке невозможно — кинолог Карапетьянц
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.