Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Секрет пышной и ароматной мелиссы прост: одно действие определяет её вид и насыщенность запаха

Мелиссе требуется не менее 5–6 часов прямого солнца — House Digest
Садоводство

Долгое время мелисса на подоконнике выглядела бледной, вытягивалась и почти не пахла. Полив был регулярный, грунт хороший, место — вроде бы удачное, но результата не было. Всё изменилось после одной правки в уходе, которая оказалась ключевой. Об этом сообщает House Digest.

Мелисса
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Мелисса

Почему мелисса в квартире часто разочаровывает

Мелисса лекарственная (Melissa officinalis) кажется простой культурой, особенно если вы выращивали её в саду. Но в квартире она живёт по другим правилам. Главная проблема — нехватка света, а следом за ней идут ошибки с поливом и формированием куста.

При недостатке солнца растение начинает вытягиваться, междоузлия удлиняются, листья становятся мельче, а эфирные масла, отвечающие за лимонный аромат, вырабатываются слабее. В итоге куст выглядит рыхлым и пахнет гораздо беднее, чем должен.

Главная вещь, которую пришлось исправить — свет

Мелиссе требуется не менее 5-6 часов прямого солнца в день. Это критический минимум, без которого ни пышности, ни аромата ждать не стоит. Лучшее место — южное или западное окно, где солнце бывает регулярно, а не "по праздникам".

Если листья начинают выглядеть подпалёнными, горшок достаточно периодически поворачивать, чтобы освещение распределялось равномерно. Постоянная тень или рассеянный свет от северного окна почти всегда приводят к вытягиванию и потере запаха.

Почва и дренаж: почему перелив опаснее засухи

Вторая распространённая ошибка — слишком влажная почва. Мелисса легче переносит кратковременный пересуш, чем постоянную сырость. При переувлажнении корни начинают страдать, рост замедляется, а аромат листьев становится слабым.

Для посадки подходит универсальный грунт, но он должен быть рыхлым. Если почва долго остаётся мокрой, её стоит облегчить: добавить крупный песок или немного субстрата для кактусов. Это ускоряет отток воды и снижает риск загнивания.

Полив должен быть умеренным и без жёсткого графика. Земля должна слегка подсыхать между поливами, особенно в прохладное время года.

Почему мелисса уходит в цвет и теряет вкус

При стрессе — из-за перелива, нехватки света или резких перепадов условий — мелисса может начать стрелковаться. Она выбрасывает высокие цветоносы, тратя силы не на листья, а на цветение.

Само цветение не смертельно, но это сигнал, что условия не оптимальны. Листья в этот период часто становятся грубее и могут приобретать горьковатый привкус, что особенно неприятно, если вы выращиваете траву для чая и кухни.

Как сохранить пышность и сильный аромат

Секрет компактного куста — регулярная прищипка и сбор зелени. Без этого мелисса быстро вытягивается даже при хорошем освещении.

Стебли срезают чуть выше листового узла, стимулируя ветвление. За один раз не стоит удалять больше трети зелёной массы. Бутоны лучше срезать сразу, не давая растению уходить в цвет.

Подкормки: меньше — лучше

Мелисса не нуждается в частых подкормках. В большинстве случаев ей хватает питательных веществ из почвы. Более того, избыток удобрений может ухудшить аромат и вкус листьев — а именно ради них растение и выращивают.

Если рост заметно замедлился, допустима редкая подкормка слабым жидким удобрением, но без фанатизма.

Горшок и место в доме

Обязательное условие — дренажные отверстия. Горшок нельзя оставлять в поддоне с водой. Хорошо себя показывает керамика: она "дышит" и помогает поддерживать стабильную влажность.

Мелисса не любит сквозняков, холодного воздуха от окна зимой и прямого жара от батарей. При этом высокая влажность ей не требуется — опрыскивания и увлажнители не обязательны.

Как сделать мелиссу ароматной

  1. Поставьте горшок на южное или западное окно.

  2. Обеспечьте минимум 5-6 часов прямого солнца.

  3. Используйте лёгкий, хорошо дренированный грунт.

  4. Поливайте только после подсыхания верхнего слоя.

  5. Регулярно прищипывайте и срезайте бутоны.

Популярные вопросы о мелиссе на подоконнике

Почему листья бледные и без запаха?
 Чаще всего из-за нехватки солнца.

Можно ли перелить мелиссу?
Да, это одна из главных причин проблем.

Нужно ли опрыскивать растение?
Нет, обычной комнатной влажности достаточно.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы растения садоводство
Новости Все >
Пищевая сода и уксус помогают устранить стойкие запахи на деревянной доске
T2025ulz может включать нейтронные звезды сверхмалой массы — астрофизик Касливал
Выявлен противовоспалительный механизм действия селена — Сеченовский университет
В Geely EX5 реализовано боковое движение автомобиля — Arabalar
Силиконовые формы упрощают подачу порционного холодца — шеф-повар Кудряшов
Хронический стресс и недосып ускоряют старение кожи лица — Jenny
В Квебеке оценили до 360 млн тонн литиевой руды на проекте Cisco — Earth
Бывшая любовница Товстика назвала Диброву простушечкой
Падел-теннис стал одним из самых быстрорастущих видов спорта — тренеры
Бритва для ткани, гребень и липкий ролик помогают убрать катышки с трикотажа — Jenny
Сейчас читают
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Еда и рецепты
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
На Титане выявили смешение полярных и неполярных молекул — PNAS
Наука и техника
На Титане выявили смешение полярных и неполярных молекул — PNAS
Дальность полёта пчелы достигает пяти километров — профессор Чжао
Домашние животные
Дальность полёта пчелы достигает пяти километров — профессор Чжао
Популярное
Мир моды возвращает старый символ шика: этот аксессуар снова стал символом парижского настроения

Неожиданный аксессуар вновь покоряет модные подиумы: всего один штрих способен придать зимнему образу настоящий французский шарм и полностью изменить стиль.

Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Он ушёл под антарктический лёд и не вернулся: подводный аппарат передал странные данные и пропал
Одна вещь вместо целого гардероба: главный хит зимы-2026 сметают быстрее, чем успевают завозить
Невозможное стало реальностью: NASA обнаружило на Титане то, что рушит школьные законы химии
Новые находки меняют представления об эволюции динозавров — научные исследования Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев Россия имеет одну из самых зелёных энергосистем — президент РФ Владимир Путин Сергей Ивaнов
Сажают по-старинке — и собирают ведрами: забытый способ посадки картошки может удивить урожаем
Медовый эффект, от которого брюнетки молодеют: именно этот тренд взорвёт салоны в 2026 году
Сорняки исчезают без химии и прополки: методы, которые работают годами
Сорняки исчезают без химии и прополки: методы, которые работают годами
Последние материалы
Хронический стресс и недосып ускоряют старение кожи лица — Jenny
В Квебеке оценили до 360 млн тонн литиевой руды на проекте Cisco — Earth
Самозанятым разрешили добровольно платить взносы для больничных
Лаваш позволяет быстро приготовить несколько видов закусок для стола
Пираруку используется в кулинарии и кожевенной промышленности — Meteored Brasil
Томат "Лотарингская красавица красная" даёт плоды 500 г
Бывшая любовница Товстика назвала Диброву простушечкой
Падел-теннис стал одним из самых быстрорастущих видов спорта — тренеры
Бритва для ткани, гребень и липкий ролик помогают убрать катышки с трикотажа — Jenny
Смесь соды, уксуса и 5 капель средства для посуды прочищает слив раковины
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.