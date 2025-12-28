Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

За этим сортом охотятся все хитрые дачники: помидоры до 500 г и урожай, который тянет на рекорд

Томат "Лотарингская красавица красная" даёт плоды 500 г
Садоводство

Зима для дачников — не пауза, а время стратегических решений. Именно сейчас выбирают сорта томатов, от которых зависит вкус, размер и объём будущего урожая. Среди десятков вариантов есть один, за которым особенно охотятся опытные огородники. 

Томат
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Томат

Сорт, который ценят за вкус и размер

Речь идёт о томате "Лотарингская красавица красная" — сорте, который выделяется не только внешним видом, но и результатами на грядке. Его плоды крупные, сильно ребристые и эффектно смотрятся как в салатах, так и в заготовках.

Главное достоинство — размер. Отдельные томаты достигают 400-500 граммов, а мякоть при этом остаётся сладкой, сочной и плотной. Такой баланс особенно ценят те, кто выращивает помидоры для свежего потребления и домашних соков.

Урожайность, которая оправдывает усилия

При правильной агротехнике с одного квадратного метра можно собрать до 9 килограммов плодов. Для крупноплодных сортов это считается очень хорошим показателем.

Кусты у "Лотарингской красавицы красной" высокорослые — до 2 метров. Они требуют обязательной подвязки и формирования, но взамен дают стабильный и качественный урожай. Именно поэтому сорт чаще рекомендуют для теплиц, где проще контролировать рост и нагрузку на растение.

Где и как лучше выращивать

В средней полосе и северных регионах сорт показывает лучшие результаты в теплице. В открытый грунт его высаживают в основном на юге страны, где достаточно тепла и длинное лето.

Плоды хорошо переносят хранение и транспортировку. Это важно для дачников, которые выращивают томаты не только для себя, но и для продажи или перевозки на большие расстояния.

Кулинарное назначение сорта

"Лотарингская красавица красная" универсальна на кухне. Крупные дольки удобно использовать для салатов, нарезки и запекания. Благодаря плотной мякоти сорт подходит и для заготовок кусочками на зиму, а также для приготовления насыщенных томатных соков. Об этом сообщает MagadanMedia.

Сравнение: крупноплодные томаты и обычные сорта

В отличие от стандартных среднеплодных томатов, этот сорт делает ставку на размер и вкус, а не на количество плодов. Обычные сорта проще в уходе, но редко дают такой эффект на столе. "Лотарингская красавица красная" требует внимания, зато результат выглядит и ощущается премиальным.

Плюсы и минусы сорта

Этот томат ценят за сочетание вкуса и внешнего вида, но он подходит не всем.

К преимуществам относятся:

  • крупные сладкие плоды до 500 г;
  • высокая урожайность для своего класса;
  • хорошая лёжкость и транспортабельность;
  • универсальное кулинарное использование.

Среди минусов:

  • необходимость подвязки и формирования;
  • требовательность к условиям выращивания;
  • ограниченное использование в открытом грунте в холодных регионах.

Как получить максимум урожая

  1. Выращивайте рассаду заранее, с хорошей подсветкой.

  2. Высаживайте в теплицу с питательной, рыхлой почвой.

  3. Формируйте куст в 1-2 стебля.

  4. Регулярно подвязывайте побеги и кисти.

  5. Следите за поливом и подкормками в период налива плодов.

Популярные вопросы о Лотарингской красавице красной

Подходит ли сорт для новичков?
Да, но требует базовых навыков ухода за высокорослыми томатами.

Можно ли выращивать в открытом грунте?
Только в южных регионах с тёплым летом.

Для чего лучше всего использовать плоды?
 Для свежих салатов, нарезок, соков и заготовок кусочками.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы дача томаты огород урожай
