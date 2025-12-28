За этим сортом охотятся все хитрые дачники: помидоры до 500 г и урожай, который тянет на рекорд

Зима для дачников — не пауза, а время стратегических решений. Именно сейчас выбирают сорта томатов, от которых зависит вкус, размер и объём будущего урожая. Среди десятков вариантов есть один, за которым особенно охотятся опытные огородники.
Речь идёт о томате "Лотарингская красавица красная" — сорте, который выделяется не только внешним видом, но и результатами на грядке. Его плоды крупные, сильно ребристые и эффектно смотрятся как в салатах, так и в заготовках.
Главное достоинство — размер. Отдельные томаты достигают 400-500 граммов, а мякоть при этом остаётся сладкой, сочной и плотной. Такой баланс особенно ценят те, кто выращивает помидоры для свежего потребления и домашних соков.
При правильной агротехнике с одного квадратного метра можно собрать до 9 килограммов плодов. Для крупноплодных сортов это считается очень хорошим показателем.
Кусты у "Лотарингской красавицы красной" высокорослые — до 2 метров. Они требуют обязательной подвязки и формирования, но взамен дают стабильный и качественный урожай. Именно поэтому сорт чаще рекомендуют для теплиц, где проще контролировать рост и нагрузку на растение.
В средней полосе и северных регионах сорт показывает лучшие результаты в теплице. В открытый грунт его высаживают в основном на юге страны, где достаточно тепла и длинное лето.
Плоды хорошо переносят хранение и транспортировку. Это важно для дачников, которые выращивают томаты не только для себя, но и для продажи или перевозки на большие расстояния.
"Лотарингская красавица красная" универсальна на кухне. Крупные дольки удобно использовать для салатов, нарезки и запекания. Благодаря плотной мякоти сорт подходит и для заготовок кусочками на зиму, а также для приготовления насыщенных томатных соков. Об этом сообщает MagadanMedia.
В отличие от стандартных среднеплодных томатов, этот сорт делает ставку на размер и вкус, а не на количество плодов. Обычные сорта проще в уходе, но редко дают такой эффект на столе. "Лотарингская красавица красная" требует внимания, зато результат выглядит и ощущается премиальным.
Этот томат ценят за сочетание вкуса и внешнего вида, но он подходит не всем.
К преимуществам относятся:
Среди минусов:
Выращивайте рассаду заранее, с хорошей подсветкой.
Высаживайте в теплицу с питательной, рыхлой почвой.
Формируйте куст в 1-2 стебля.
Регулярно подвязывайте побеги и кисти.
Следите за поливом и подкормками в период налива плодов.
Подходит ли сорт для новичков?
Да, но требует базовых навыков ухода за высокорослыми томатами.
Можно ли выращивать в открытом грунте?
Только в южных регионах с тёплым летом.
Для чего лучше всего использовать плоды?
Для свежих салатов, нарезок, соков и заготовок кусочками.
