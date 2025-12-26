Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Кусты пережили зиму — ягоды поразили весом: схема, которая работает даже за Уралом

Пригибание побегов сохраняет урожай ежевики зимой — Анатолий Сидорович
Садоводство

Ежевика с ягодами размером с клубнику перестала быть редкостью даже для сурового климата. В Сибири уже получают плоды весом до 30 граммов, если соблюдать несколько ключевых правил ухода. Грамотная агротехника позволяет сохранить кусты зимой и собрать впечатляющий урожай летом. Об этом сообщает дзен-канал "Садовые фантазии".

Ягода
Фото: pixabay.com by ChiemSeherin is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Ягода

Сибирская ежевика, которая ломает стереотипы

Долгое время ежевику относили к теплолюбивым культурам, пригодным только для южных регионов. Однако практика последних лет показала: при правильной посадке и уходе она успешно растёт за Уралом, формируя крупные, сладкие ягоды.

Северный подход отличается от южного. Здесь важны выбор сорта, строгая схема обрезки и обязательная подготовка к холодам. Без этих этапов растение не сможет пережить зиму и заложить будущий урожай, как и многие другие ягодные культуры с длинным циклом развития, включая гибриды малины и ежевики.

"Я и сам удивляюсь этой красоте. Вкус — обалденный! В магазине 200 граммов стоят по 400 рублей и больше, а вкус совсем не тот. Лучше вырастить своё", — рассказал агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Анатолий Сидорович.

Какие сорта подходят для холодных регионов

Ключевой момент — морозостойкость. Некоторые современные гибриды дают рекордные ягоды, но переносят лишь слабые заморозки. В условиях Сибири такие растения требуют укрытия или выращивания в теплице.

Ремонтантный сорт "Прайм Арк Фридом" способен плодоносить дважды за сезон. Его кусты компактны, а ягоды достигают 30 г, но перед зимой побеги обязательно обрезают, оставляя около 30 см от уровня почвы.

Для тех, кто только начинает знакомство с культурой, подойдут более устойчивые варианты. "Агавам" славится неприхотливостью и переносит сильные морозы, хотя ягоды у него скромнее. "Лох Тей" даёт ранний урожай, а "Торнфри" завершает сезон крупными сладкими плодами. Совместная посадка ранних и поздних сортов позволяет собирать ежевику с начала лета до осени.

Как правильно обрезать ежевику осенью

Осенняя обрезка напрямую влияет на зимовку и будущий урожай. Для ремонтантных сортов применяется радикальный подход: все плети удаляют почти полностью, оставляя короткие пеньки.

У обычной ежевики схема другая. Убирают только отплодоносившие побеги — они тёмные, суховатые и легко узнаются по остаткам плодоножек. Молодые зелёные ветви сохраняют, но на кусте оставляют не более 8-10 самых сильных.

После обрезки проводят санитарную очистку и подкормку. Фосфор и калий в умеренных дозах помогают растению пережить морозы и заложить цветочные почки — по тем же принципам, что и осенняя обрезка ягодных кустарников.

Посадка и формирование куста

Ежевика любит солнце и пространство. Кусты высаживают в один ряд с расстоянием 70-100 см. Посадочная яма должна быть глубиной около 50 см, с дренажом и питательной смесью из земли, перегноя и минеральных удобрений.

Для поддержки побегов используют шпалеры. Осенью однолетние ветви аккуратно пригибают и укрывают агроволокном. Делать это нужно заранее, пока стебли остаются гибкими.

"Дуга должна быть низкой — около 15-20 см. Если ждать морозов, побеги затвердеют, и пригнуть их будет невозможно", — отмечает агроном Анатолий Сидорович.

Сравнение сортов ежевики для холодного климата

Ремонтантные сорта дают максимальный размер ягод, но требуют большего внимания и укрытия. Классические морозостойкие разновидности уступают по массе плодов, зато стабильно плодоносят и проще в уходе.

Комбинирование разных типов позволяет найти баланс между размером ягод, сроками сбора и надёжностью зимовки.

Советы по выращиванию ежевики

  1. Выберите солнечный и защищённый от ветра участок.
  2. Подберите сорт с учётом морозостойкости.
  3. Соблюдайте расстояние между кустами.
  4. Проводите ежегодную обрезку осенью.
  5. Пригибайте и укрывайте побеги до наступления морозов.

Популярные вопросы о выращивании ежевики

Можно ли вырастить крупную ежевику без теплицы?

Да, при выборе подходящего сорта и обязательном укрытии на зиму.

Сколько весит самая крупная ягода?

У современных ремонтантных сортов масса может достигать 30 г и более.

Нужно ли укрывать морозостойкие сорта?

Даже устойчивые разновидности лучше защитить мульчей и нетканым материалом.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад ягоды огород
Новости Все >
Словацкие сети отказываются прекращать продажу куриных яиц из клеток — TASR
Метанол в суррогатном алкоголе может привести к смерти при дозе 30–50 мл — врач
Булочки с корицей можно приготовить без замеса и дрожжей — Allrecipes
Земля 3 января пройдет перигелий и приблизится к Солнцу — Московский планетарий
Соленья в сочетании с алкоголем усиливают обезвоживание — диетологи
Завод "Красное Сормово" завершил передачу высокотехнологичного краболова "Кильдин"
ЦФО с безработицей 1,4–1,5% опережает Россию — Центробанк
Сухой воздух в квартире зимой повышает риск инфекций и аллергии — врач Вера Сережина
Япония тестирует капсулу-душ Mirai Ningen Sentakuki для мытья тела — Chip
Безводная мойка снижает риск микроцарапин на лаке — Jalopnik
Сейчас читают
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Еда и рецепты
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Твердый острый сыр придает плотность новогоднему салату оливье
Еда и рецепты
Твердый острый сыр придает плотность новогоднему салату оливье
Замена майонеза йогуртом снижает калорийность салата
Еда и рецепты
Замена майонеза йогуртом снижает калорийность салата
Популярное
Растёт сам, плодоносит в любой год и не боится холодов: забытое растение возвращается на участки

Колючий и дикий на вид тёрн может стать ценным растением на участке. Рассказываем, чем он полезен, как его выращивать и использовать урожай.

Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Трещины Туэйтса удвоились за последние 20 лет — WIRED
Ледяная стена, державшая океан, сдаётся: начинается сценарий, о котором предупреждали десятилетиями
Мышцы не считают повторения: сколько отжиманий действительно запускают изменения в теле
Прощание с Анатолием Лобоцким оказалось тревожным: внимание зала привлекли Алентова и Рутберг
Череп Гринча напоминает гибрид примата и хищника — анатом Люси Хайд Вероника Эйнуллаева АЗЛК начал разработку семиместного УПВ в конце 1980-х Сергей Милешкин Алиев игнорирует Москву, что является сигналом на разрыв отношений с РФ Любовь Степушова
Всего одно упражнение — и работает всё тело: находка для тех, кому за 50 и нет времени
Цветы, овации и холодный финал: поведение Ларисы Долиной после концерта обсуждают все
Новогодний стол без тяжести: салат Неаполь раскрывает сочность баклажанов и свежих овощей
Новогодний стол без тяжести: салат Неаполь раскрывает сочность баклажанов и свежих овощей
Последние материалы
Метанол в суррогатном алкоголе может привести к смерти при дозе 30–50 мл — врач
Подводные оползни и вулканы угрожают континентам — FUTURA
Большой веретенник пролетает 13 560 км без еды за 11 дней
Булочки с корицей можно приготовить без замеса и дрожжей — Allrecipes
Посещение спортзала не компенсирует нехватку ходьбы
Золоту предсказали цену в 5000 долларов за унцию. И это не предел
Леди Гага хотела быть не только увиденной, но и услышанной
Доля угонов китайских брендов авто выросла до 21% в 2025 году
Череп Гринча напоминает гибрид примата и хищника — анатом Люси Хайд
Мягкое отшелушивание кожи рекомендуется за день до эпиляции — Folha Vitoria
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.