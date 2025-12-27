Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Снега нет, а морозы будут: три защиты, которые удержат растения от вымерзания и выпревания

Мульча слоем 7–10 см защищает почву от промерзания
Садоводство

Бесснежная зима всё чаще становится испытанием для дачных участков. Отсутствие устойчивого снежного покрова усиливает воздействие морозов, оттепелей и ветра, из-за чего растения оказываются без естественной защиты. Чтобы сад пережил холодный сезон без потерь, важно заранее выбрать подходящие способы укрытия. Об этом сообщает Огород.ru.

Зимнее укрытие для сада
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Зимнее укрытие для сада

Почему бесснежная зима опасна для растений

Снег работает как природный утеплитель, а без него почва промерзает глубже и быстрее теряет влагу. Резкие перепады температур приводят к тому, что растения могут преждевременно тронуться в рост, а затем пострадать от возвратных заморозков. Дополнительную угрозу создаёт зимний ветер, который иссушает грунт и корневую систему.

Дикорастущие растения со временем приспосабливаются к таким условиям, а вот садовые культуры полностью зависят от действий человека. Особенно уязвимы многолетники, луковичные, подзимние посевы, молодые саженцы деревьев и кустарников. Один из базовых приёмов подготовки — осенний влагозарядный полив, который снижает риск пересыхания почвы.

Мульча как основа зимней защиты

Мульчирование остаётся самым доступным и универсальным способом защиты участка. Зимой мульча удерживает тепло в верхних слоях почвы, смягчает температурные колебания и снижает ветровую эрозию. Дополнительный плюс — постепенное обогащение грунта органикой.

Для зимнего укрытия используют компост, торф, сухую листву без признаков болезней, хвойный опад, щепу и опилки. Солому применяют осторожно, так как она может привлечь грызунов. Хвойный опад и свежие опилки особенно подходят культурам, предпочитающим кислую почву: гортензиям, рододендронам, голубике.

Мульчу распределяют равномерно слоем 7-10 см. Для усиления эффекта сверху часто укладывают лапник или нетканый укрывной материал.

Окучивание и его ограничения

Ещё один способ защиты — окучивание сухой землёй, компостом или торфом. У основания кустов формируют холмики высотой до 30 см после наступления устойчивых заморозков. Этот приём применяют для роз, клематисов, пионов, гортензий.

Однако у метода есть ограничения. Плодовые деревья окучивать не рекомендуется: кора может подопреть во время оттепелей. В регионах с нестабильной зимой лучше заменить окучивание воздушно-сухими укрытиями или лапником.

Лапник: природное укрытие

Хвойный лапник ценят за способность сохранять тепло и одновременно пропускать воздух. Он не слёживается, защищает почву и побеги, а также отпугивает грызунов. Лапник укладывают поверх мульчи, используют для укрытия обрезанных многолетников и обвязывания стволов деревьев.

Важно применять только здоровые ветви без следов болезней и вредителей. Если лапника нет в наличии, его не стоит заготавливать в лесу — это может привести к штрафам. В таких случаях переходят к современным укрывным материалам.

Укрывной материал для сада

Агротекстиль применяют для культур, чувствительных к морозам: винограда, туй, рододендронов, роз, лаванды, гортензий и молодых саженцев. Наиболее эффективны укрытия на дугах, так как прямой контакт побегов с материалом может вызвать подопревание или обмерзание.

Плёнку для многолетников использовать не рекомендуется: под ней скапливается конденсат, повышающий риск грибковых заболеваний. Оптимальный выбор — спанбонд или агроткань светлого цвета с плотностью от 60 г/кв. м. Материал можно укладывать в несколько слоёв.

Популярные вопросы о защите сада от бесснежной зимы

Что лучше использовать — мульчу или укрывной материал?

Оптимально сочетать оба способа, особенно для многолетников и молодых растений.

Можно ли укрывать растения плёнкой?

Для многолетних культур плёнка нежелательна из-за риска выпревания.

Нужно ли укрывать компостную кучу?

Да, её утепляют листьями или сеном и накрывают дышащим материалом.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Смесь глины и соли снижает риск растрескивания печи
Земля 3 января пройдет перигелий и приблизится к Солнцу — Московский планетарий
