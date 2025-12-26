Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Обрезки малины превращаются в ягодный конвейер: зима сама выращивает саженцы, если знать один трюк

Зимняя заготовка черенков даёт урожай малины к июлю
Садоводство

Обычная зимняя обрезка малины может стать стартом для нового урожая уже в ближайшем сезоне. Пока земля не промерзла окончательно, однолетние побеги легко превратить в полноценный посадочный материал без теплиц и затрат. При правильной подготовке такие черенки успешно зимуют и быстро трогаются в рост весной.

Урожай малины
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Урожай малины

Почему декабрь подходит для заготовки черенков

Начало зимы — удачное время для закладки будущего малинника. В регионах со стабильным снежным покровом природа сама создает оптимальные условия: снег защищает побеги от промерзания, а умеренный минус запускает естественную стратификацию. В таких условиях черенки не высыхают и не загнивают, а весной быстро формируют корневую систему.

Кроме того, посадочный материал фактически бесплатный — используются побеги, которые обычно удаляют при осенней обрезке кустов.

Какие побеги подходят для размножения

Для успешного укоренения важно правильно выбрать материал. Подходят только полностью вызревшие однолетние ветки с плотной коричневой корой. Они должны быть без пятен, трещин и следов заболеваний.

Оптимальные параметры просты: толщина — примерно с карандаш, длина — 30-40 см. Зеленые, слишком тонкие или недозревшие побеги лучше сразу отбраковать. Наиболее предсказуемый результат дают зимостойкие сорта, такие как "Геракл", "Брянское диво" и "Патриция".

Как заложить черенки на зиму

Подготовка не требует сложных инструментов, но важна аккуратность. Побеги собирают в небольшие пучки по 5-7 штук и оборачивают в несколько слоев газетной бумаги. Она удерживает влагу, но не создает эффекта парника.

Для хранения выбирают защищенное от ветра место, где зимой накапливается снег — например, у забора или стены хозяйственной постройки. В земле выкапывают траншею глубиной около 25-30 см, укладывают пучки горизонтально и засыпают грунтом. Сверху дополнительно накидывают снег, а при его недостатке используют лапник или агроволокно. Место обязательно отмечают колышком.

Что происходит с черенками под снегом

Зимой в нижней части побегов постепенно формируется каллюс — особая ткань, из которой весной развиваются корни. Температура в диапазоне -3…-7 °C считается оптимальной: рост не начинается преждевременно, но жизненные процессы не замирают полностью. К моменту оттаивания почвы черенки уже готовы к быстрому укоренению.

Весенняя посадка без теплицы

После схода снега пучки аккуратно извлекают из земли и высаживают в рыхлую, питательную почву. Черенки ставят вертикально, заглубляя примерно на две трети длины. Для защиты от возвратных заморозков и пересыхания используют простое укрытие — обрезанную пластиковую бутылку.

Полив нужен умеренный: весной в почве обычно достаточно влаги. Главное — не заливать посадки, чтобы корни не загнили. Об этом сообщает EAOMedia.

Когда ждать первые ягоды

Ремонтантные сорта при благоприятных условиях способны порадовать первыми ягодами уже в июле текущего года. Обычная малина в первый сезон формирует крепкий куст, а полноценный урожай дает следующим летом. Такой способ позволяет за один раз заготовить десятки саженцев и быстро расширить посадки.

Сравнение: черенкование зимой и покупка саженцев

Зимнее черенкование выигрывает за счет доступности и адаптации растений к местному климату. Покупные саженцы экономят время, но стоят дороже и не всегда приживаются одинаково хорошо. Черенки из собственного сада развиваются в знакомых условиях и часто показывают более устойчивый рост.

Советы по размножению малины

  1. Отберите только здоровые однолетние побеги.

  2. Нарежьте их нужной длины и сформируйте пучки.

  3. Оберните газетой для защиты от пересыхания.

  4. Закопайте в траншею до устойчивых морозов.

  5. Весной высадите в рыхлую почву и защитите от холода.

  6. Следите за умеренным поливом.

Популярные вопросы о зимнем черенковании малины

Подходит ли способ для черной малины?

Обычно нет: весной почва насыщена влагой, дополнительный полив нужен только в сухую погоду.

Можно ли использовать метод без снега?

В бесснежных регионах черенки лучше дополнительно утеплять и защищать от резких перепадов температуры.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
