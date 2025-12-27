Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Ранний старт или верная катастрофа: посадка лука, из-за которой урожай не оправдывает ожиданий

Посадку лука в открытый грунт начинают при прогреве почвы до 12 °C
Лук кажется простой культурой, но именно с ним огородники чаще всего допускают обидные ошибки. Сроки посадки, выбор сорта и подготовка почвы напрямую влияют на размер и качество луковиц. Весной 2026 года эти нюансы будут особенно важны из-за нестабильной погоды.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Когда лучше сажать лук весной

Благоприятное время для посадки лука наступает весной, но ориентироваться стоит не на календарь, а на состояние почвы. Грунт должен прогреться минимум до +10…+12 °C и хорошо просохнуть после таяния снега. В холодную и переувлажнённую землю лук сажать нельзя — это повышает риск гнилей и стрелкования.

Некоторые дачники дополнительно сверяются с лунным календарём. Этот подход остаётся спорным, поэтому большинство специалистов советуют прежде всего учитывать погоду и региональные климатические особенности.

Способы посадки лука

Существует несколько вариантов посадки, и каждый подходит для своих задач.

Лук можно выращивать:

  • семенами через рассаду (чернушкой);
  • лук-севком — небольшими луковицами первого года;
  • выборком — укрупнённым севком для получения семян.

Самым популярным остаётся посадка севком в открытый грунт: она проще и даёт стабильный результат.

Посев семян на рассаду

Семена для рассады обычно высевают за 6-8 недель до пересадки на грядки. В южных регионах это делают с конца января, в средней полосе — в феврале-марте, на Урале и в Сибири — ближе к концу марта.

При раннем посеве рассаде требуется дополнительная подсветка фитолампами. При увеличении светового дня мартовские всходы нередко догоняют и даже опережают февральские.

Посадка лука-севка в открытый грунт

Сроки высадки зависят от региона:

  • Юг — начало-середина апреля.
  • Подмосковье — конец апреля-начало мая.
  • Урал и Сибирь — середина-конец мая.

Главное условие — тёплая, рыхлая и умеренно влажная почва. Слишком ранняя посадка в холодную землю часто приводит к стрелкованию.

Как подготовить посадочный материал

Семена лука быстро теряют всхожесть, поэтому для посева подходят только свежие. Перед посадкой их рекомендуется замочить в горячей, но не кипящей воде до полного остывания — это ускоряет прорастание.

Лук-севок за сутки до высадки полезно прогреть при температуре около +45…+50 °C. После этого проводят обеззараживание в слабом растворе марганцовки, чтобы защитить посадки от болезней и вредителей. Об этом сообщает "Лента.ру".

Подготовка почвы и выбор места

Лук любит свет и не переносит застоя воды. Лучшее место — хорошо освещённая грядка на небольшой возвышенности с нейтральной реакцией почвы (pH 6,9-7,3).

Перед посадкой грядки перекапывают, вносят компост и древесную золу. Также важно удалить сорняки — они отнимают влагу и питание у молодых растений. Чтобы не снижать эффективность подкормок, удобрения важно правильно хранить, особенно после зимы, когда многие допускают ошибки при их использовании, из-за чего удобрения теряют свойства.

Севооборот и предшественники

Лук нельзя сажать на одном месте несколько лет подряд. Возвращать культуру на прежнюю грядку рекомендуется не раньше чем через пять лет. Такой подход снижает риск болезней и появления луковой мухи. Грамотно выстроенный севооборот на участке помогает сохранить плодородие почвы и повысить урожай без лишних обработок.

Лучшими предшественниками для лука считаются огурцы, томаты, капуста, картофель, бобовые и тыквенные культуры.

Способы посадки лука

Выращивание через рассаду позволяет получить урожай раньше и подходит для регионов с коротким летом. Посадка севком проще, требует меньше времени и даёт более предсказуемый результат. Посев семенами прямо в грунт подходит только для южных регионов с тёплой весной.

Плюсы и минусы выращивания лука из севка

Этот способ популярен благодаря своей надёжности и доступности.

К плюсам относят:

  • простоту посадки;
  • быстрые и дружные всходы;
  • устойчивость к погодным перепадам.

К минусам можно отнести:

  • риск стрелкования при ранней посадке;
  • зависимость урожая от качества севка;
  • необходимость правильного хранения посадочного материала.

Советы по посадке лука

  1. Дождитесь прогрева почвы до +10…+12 °C.
  2. Подготовьте грядку с хорошим дренажем.
  3. Высаживайте севок на глубину 2-4 см.
  4. Оставляйте между луковицами не менее 8 см.
  5. После посадки обильно полейте и слегка замульчируйте почву.

Уход за луком после посадки

В начале роста лук нуждается в регулярном поливе. По мере формирования луковиц количество воды постепенно сокращают. После каждого полива почву рыхлят, чтобы корни получали кислород.

Подкормки используют умеренно. Для формирования крупной репки подходят перепревший навоз, гумат калия и зольные растворы. Азотные удобрения применяют только на этапе активного роста зелени.

Популярные вопросы о посадке лука в 2026 году

Когда лучше всего сажать лук весной?

Когда почва прогреется до +10…+12 °C и исчезнет риск сильных заморозков.

Что выбрать — семена или севок?

Для большинства регионов и начинающих огородников севок остаётся самым надёжным вариантом.

Как снизить риск стрелкования?

Не спешить с посадкой и обязательно прогревать лук-севок перед высадкой.

