Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Цветы мёрзнут, а она расцветает: капуста, которая не боится морозов и крадёт внимание

Декоративная капуста выдерживает заморозки до минус 10 градусов
Садоводство

Осенью сад может выглядеть не менее нарядно, чем летом, если выбрать растения с характером. Декоративная капуста — один из тех редких примеров, когда овощ легко соперничает с цветами по выразительности. Она не боится холодов, сохраняет форму и цвет, а со временем становится только эффектнее.

Декоративная капуста
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Декоративная капуста

Капуста, которая цветёт без цветов

Декоративная капуста давно вышла за рамки огорода и уверенно заняла место в цветниках. В прохладную погоду её розетки окрашиваются особенно ярко: в центре появляются белые, розовые, кремовые и сиреневые оттенки, а края листьев остаются зелёными. Чем ниже температура, тем насыщеннее выглядит растение.

Эта культура спокойно переносит заморозки до -8…-10 °C и продолжает украшать участок тогда, когда большинство цветов уже отцвели. Благодаря этому декоративная капуста всё чаще используется в оформлении осенних клумб и как акцент в оформлении цветника.

Как вырастить декоративную капусту без лишних сложностей

Растение относится к безголовчатым формам капусты и считается неприхотливым. Лучше всего себя показывает рассадный способ. Семена высевают в марте-апреле, а в открытый грунт рассаду переносят в мае, когда минует угроза сильных заморозков.

Капуста быстро идёт в рост и не требует особых условий. Расстояние между растениями выдерживают от 25 до 50 см — так розетки формируются крупными и симметричными. Место подойдёт как солнечное, так и слегка затенённое, но на свету окраска листьев получается ярче.

Уход и сезонные приёмы

В засушливое лето важен регулярный полив, особенно после пересадки. По мере роста листья грубеют, и вредители теряют к растению интерес. Осенью декоративную капусту можно пересадить в горшки и перенести на балкон или к окну — при хорошем освещении она будет радовать глаз до зимы.

Такой приём часто используют садоводы, которые уже привыкли продлевать сезон декоративности участка и применяют осенние методы ухода, схожие с теми, что используют при осеннем уходе за садом.

Декоративная и обычная капуста

Декоративная капуста выращивается прежде всего ради внешнего вида и сохраняет привлекательность в холодное время года. Обычные кочанные сорта ориентированы на урожай и чувствительнее к заморозкам. При этом декоративные формы менее требовательны к уходу и дольше остаются на грядке без потери качества. Об этом сообщает "АиФ на Даче".

Плюсы и минусы декоративной капусты

Это растение ценят за устойчивость к холоду, необычную окраску и универсальность. Оно подходит для клумб, контейнеров и даже временного комнатного выращивания. К минусам можно отнести постепенное огрубение листьев и то, что максимальную декоративность капуста набирает только ближе к осени.

Популярные вопросы о декоративной капусте

Можно ли есть декоративную капусту

Да, молодые листья из центра розетки съедобны. Они подходят для салатов и горячих блюд.

Где лучше сажать декоративную капусту

Лучше всего она смотрится на клумбах, вдоль дорожек и в контейнерах, особенно в сочетании с многолетниками и хвойниками.

Как долго растение сохраняет декоративность

При правильном уходе капуста остаётся красивой до декабря, а в мягкую зиму — даже дольше.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад дача овощи огород растения садоводство
Новости Все >
Домашний и магазинный майонез в новогодних салатах — мнение шеф-поваров
Лариса Долина записала грустную песню "Последнее прощай"
Инвестбанк Nomura прогнозирует Samsung Electronics впечатляющую прибыль в 2026 году
Прогрессивная перегрузка запускает рост мышц — спортивные физиологи
Ранний сбор айвы повысил желирующие свойства плодов — Mein schöner Garten
Блестящий французский маникюр с глиттером стал трендом на Новый год — Marianne
Toyota отозвала в США более 55 тыс гибридов Camry и Corolla
Росавиация одобрила модернизированную версию Ту-214
Ученые связали усиление штормов с ростом тепловой нагрузки Южного океана — Earth
Эфирные масла защищают комнатные растения от зимних вредителей — Actualno
Сейчас читают
Медный бум: цены растут не хуже, чем на драгоценные металлы
Металлы
Медный бум: цены растут не хуже, чем на драгоценные металлы
Посадка картофеля в отдельные лунки повышает урожайность
Садоводство, цветоводство
Посадка картофеля в отдельные лунки повышает урожайность
Фриллитуния образует махровые гофрированные бутоны
Садоводство, цветоводство
Фриллитуния образует махровые гофрированные бутоны
Популярное
Пуховик уходит на второй план: четыре дерзких комбинации с пальто, которые выдерживают любой мороз

Морозы больше не требуют пуховика: необычные комбинации превращают шерстяное пальто в главный зимний инструмент и раскрывают его неожиданный потенциал.

Монохромные слои создают скульптурные зимние силуэты
Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
Мир моды возвращает старый символ шика: этот аксессуар снова стал символом парижского настроения
Солнце раздувается на глазах: в начале января Земля выходит на минимальную дистанцию к светилу
Забудьте о капризах: гибрид, который не просит ухода, а цветёт так, будто выиграл конкурс красоты
Новые находки меняют представления об эволюции динозавров — научные исследования Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев Россия имеет одну из самых зелёных энергосистем — президент РФ Владимир Путин Сергей Ивaнов
Цветник без прополки и беготни с лейкой: приёмы, которые избавляют от вечной суеты на участке
Цены на медь в 2025 году: рост и его причины
Нужно выселять не только из квартиры: прозвучало жёсткое предложение в адрес Ларисы Долиной
Нужно выселять не только из квартиры: прозвучало жёсткое предложение в адрес Ларисы Долиной
Последние материалы
Блестящий французский маникюр с глиттером стал трендом на Новый год — Marianne
Toyota отозвала в США более 55 тыс гибридов Camry и Corolla
Росавиация одобрила модернизированную версию Ту-214
Ученые связали усиление штормов с ростом тепловой нагрузки Южного океана — Earth
Эфирные масла защищают комнатные растения от зимних вредителей — Actualno
Смесь соли, молотого перца, сушёного чеснока подчёркивают вкус запечённой утки
Афины остаются главным направлением для знакомства с историей Греции — гиды
Тушь перед подводкой упрощает создание макияжа со стрелками — визажист Хьюз
Горячие овощи делают оливье водянистым — кулинары
Оливковое масло для сухой кожи используют как защитный барьер после душа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.