Цветы мёрзнут, а она расцветает: капуста, которая не боится морозов и крадёт внимание

Декоративная капуста выдерживает заморозки до минус 10 градусов

Осенью сад может выглядеть не менее нарядно, чем летом, если выбрать растения с характером. Декоративная капуста — один из тех редких примеров, когда овощ легко соперничает с цветами по выразительности. Она не боится холодов, сохраняет форму и цвет, а со временем становится только эффектнее.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Декоративная капуста

Капуста, которая цветёт без цветов

Декоративная капуста давно вышла за рамки огорода и уверенно заняла место в цветниках. В прохладную погоду её розетки окрашиваются особенно ярко: в центре появляются белые, розовые, кремовые и сиреневые оттенки, а края листьев остаются зелёными. Чем ниже температура, тем насыщеннее выглядит растение.

Эта культура спокойно переносит заморозки до -8…-10 °C и продолжает украшать участок тогда, когда большинство цветов уже отцвели. Благодаря этому декоративная капуста всё чаще используется в оформлении осенних клумб и как акцент в оформлении цветника.

Как вырастить декоративную капусту без лишних сложностей

Растение относится к безголовчатым формам капусты и считается неприхотливым. Лучше всего себя показывает рассадный способ. Семена высевают в марте-апреле, а в открытый грунт рассаду переносят в мае, когда минует угроза сильных заморозков.

Капуста быстро идёт в рост и не требует особых условий. Расстояние между растениями выдерживают от 25 до 50 см — так розетки формируются крупными и симметричными. Место подойдёт как солнечное, так и слегка затенённое, но на свету окраска листьев получается ярче.

Уход и сезонные приёмы

В засушливое лето важен регулярный полив, особенно после пересадки. По мере роста листья грубеют, и вредители теряют к растению интерес. Осенью декоративную капусту можно пересадить в горшки и перенести на балкон или к окну — при хорошем освещении она будет радовать глаз до зимы.

Такой приём часто используют садоводы, которые уже привыкли продлевать сезон декоративности участка и применяют осенние методы ухода, схожие с теми, что используют при осеннем уходе за садом.

Декоративная и обычная капуста

Декоративная капуста выращивается прежде всего ради внешнего вида и сохраняет привлекательность в холодное время года. Обычные кочанные сорта ориентированы на урожай и чувствительнее к заморозкам. При этом декоративные формы менее требовательны к уходу и дольше остаются на грядке без потери качества. Об этом сообщает "АиФ на Даче".

Плюсы и минусы декоративной капусты

Это растение ценят за устойчивость к холоду, необычную окраску и универсальность. Оно подходит для клумб, контейнеров и даже временного комнатного выращивания. К минусам можно отнести постепенное огрубение листьев и то, что максимальную декоративность капуста набирает только ближе к осени.

Популярные вопросы о декоративной капусте

Можно ли есть декоративную капусту

Да, молодые листья из центра розетки съедобны. Они подходят для салатов и горячих блюд.

Где лучше сажать декоративную капусту

Лучше всего она смотрится на клумбах, вдоль дорожек и в контейнерах, особенно в сочетании с многолетниками и хвойниками.

Как долго растение сохраняет декоративность

При правильном уходе капуста остаётся красивой до декабря, а в мягкую зиму — даже дольше.