Ольга Сакиулова

Забудьте о капризах: гибрид, который не просит ухода, а цветёт так, будто выиграл конкурс красоты

Фриллитуния образует махровые гофрированные бутоны
Садоводство

Петуния по-прежнему популярна, но всё чаще разочаровывает: дождь портит цветки, ветер ломает побеги, а цветение быстро теряет вид. Между тем у садоводов появился более устойчивый и эффектный вариант, способный заменить привычную классику. Речь идёт о фриллитунии — гибриде с роскошными махровыми бутонами и высокой выносливостью.

Фриллитуния
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Фриллитуния

Почему фриллитуния выигрывает у петунии

Фриллитуния — современный гибрид, созданный на основе петунии, но с улучшенными декоративными и практическими характеристиками. Главное, что бросается в глаза, — крупные махровые цветки с волнистыми, гофрированными лепестками. Они выглядят объёмно и дорого даже без сложного оформления клумбы.
Однако декоративность — лишь часть преимуществ. Растение демонстрирует устойчивость к дождю и ветру: лепестки не слипаются, а побеги быстро восстанавливаются после непогоды.

Устойчивость к дождю и ветру

Одна из главных проблем петуний — повреждение цветков после осадков. У фриллитунии эта слабость практически устранена.
Плотная структура бутонов и более крепкие побеги позволяют растению сохранять аккуратный вид даже после сильного дождя. Это особенно важно для регионов с нестабильным летом, где солнечные дни часто чередуются с ливнями.

Где лучше выращивать фриллитунию

Фриллитуния универсальна в использовании. Она одинаково хорошо смотрится:

Растение формирует мощную корневую систему, благодаря чему быстро наращивает зелёную массу и создаёт пышные цветущие каскады. Это делает его удачным выбором как для городских балконов, так и для дачных участков.

Условия выращивания и уход

По требованиям к уходу фриллитуния во многом повторяет петунию, но прощает больше ошибок.
Ей подходят солнечные или слегка притенённые места, плодородная и хорошо дренированная почва, регулярный, но умеренный полив.
Для поддержания обильного цветения достаточно подкармливать растение комплексным удобрением раз в две недели. Также рекомендуется удалять увядшие бутоны — это стимулирует закладку новых. Об этом сообщает NEWS. RU.

Сравнение: фриллитуния и петуния

Фриллитуния отличается более крупными и махровыми цветками, тогда как у большинства петуний они проще по форме.
По устойчивости к погоде гибрид заметно выигрывает: он лучше переносит дождь и ветер.
В уходе фриллитуния требует не больше внимания, чем петуния, но сохраняет декоративность дольше.

Советы для пышного цветения

  1. Выбирайте солнечное место без застоя воды.

  2. Используйте плодородный субстрат для балконных ящиков и кашпо.

  3. Поливайте регулярно, не допуская пересыхания.

  4. Подкармливайте комплексным удобрением каждые 14 дней.

  5. Удаляйте увядшие цветки, чтобы стимулировать новые бутоны.

Популярные вопросы о фриллитунии

Подходит ли фриллитуния для балкона?
Да, она отлично растёт в контейнерах и образует декоративные каскады.

Боится ли она дождя?
Нет, цветки и побеги хорошо переносят осадки и быстро восстанавливаются.

Сложнее ли уход, чем за петунией?
Нет, требования схожи, а устойчивость даже выше.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад дача цветы растения
