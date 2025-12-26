Первые заморозки полезны, а не страшны: ошибка, из-за которой растения не доживают до весны

Парниковый эффект под укрытием губит многолетники

С приходом первых холодов многие дачники спешат защитить посадки от зимы, опасаясь даже небольших заморозков. Однако слишком раннее укрытие может навредить растениям сильнее, чем кратковременный холод. Агроном объясняет, почему поспешность в этом вопросе часто оборачивается потерями на участке.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Сад под укрытием

Почему мороз не всегда враг

Первые осенние заморозки для большинства культур не представляют серьёзной угрозы. Более того, они помогают растениям перейти в состояние покоя и подготовиться к зиме. Многие многолетники спокойно переносят кратковременное понижение температуры и без проблем зимуют год за годом — именно поэтому опытные дачники всё чаще говорят о важности осенней закалки растений.

Гораздо опаснее для посадок не холод, а выпревание. Это процесс, при котором растение погибает под укрытием из-за нехватки воздуха, повышенной влажности и резких перепадов температур. Чаще всего выпревание возникает именно тогда, когда растения укрывают слишком рано.

Парниковый эффект под укрытием

Осенняя погода нестабильна: похолодание может быстро смениться потеплением. Если в этот период использовать плотные материалы — плёнку, рубероид, толстый слой мульчи или нетканые укрытия без вентиляции, — под ними создаётся парниковый эффект.

Влага из почвы и осадков испаряется, но не выходит наружу, а оседает на стеблях, листьях и самом укрывном материале. Внутри формируется влажный микроклимат, при котором растение не "засыпает", а наоборот, может начать выходить из состояния покоя. Повышенная сырость также создаёт благоприятные условия для грибковых заболеваний и гниения.

Какие растения считаются теплолюбивыми

Не все культуры одинаково реагируют на холод. Большинство садовых растений способны выдерживать первые заморозки без ущерба. Однако есть виды, которые действительно нуждаются в защите, особенно в регионах с суровыми зимами.

К теплолюбивым плодовым культурам относятся виноград, ежевика, голубика, а также черешня и абрикос. Последние обычно не укрывают во взрослом состоянии, но молодые саженцы стоит защищать, чтобы облегчить им адаптацию.

Среди декоративных растений особого внимания требуют розы, гортензии, узколистная лаванда, георгины, гладиолусы и хризантемы. Даже для них важно соблюдать сроки и не спешить с укрытием — особенно если не учтены ошибки осеннего ухода.

Когда действительно пора укрывать растения

Главное правило — ориентироваться не на календарь, а на погодные условия. Есть несколько признаков, по которым можно понять, что время пришло.

Во-первых, в регионе должны установиться устойчивые ночные температуры до -5 °C. Днём при этом температура обычно держится около нуля. Чаще всего такие условия складываются в конце октября — начале ноября, но на юге страны этот момент может наступать значительно позже.

Во-вторых, важно дождаться промерзания верхнего слоя почвы. Земля должна схватиться морозом на глубину 3-5 см. Это снижает риск парникового эффекта под укрытием и делает участок менее привлекательным для грызунов.

И в-третьих, укрытие следует проводить только в сухую погоду, после окончания затяжных дождей. Об этом сообщает АиФ.

Как правильно подготовить укрытие

Процесс защиты растений лучше разбить на несколько этапов. Сначала проводят санитарную обрезку, удаляют больные побеги и опавшую листву. После первых лёгких заморозков можно связать побеги, установить каркасы и подготовить укрывной материал.

Финальный этап — окончательное укрытие — выполняют тогда, когда морозы становятся стабильными. Такой подход позволяет растениям пройти естественную закалку и снижает риск заболеваний.

Плюсы и минусы позднего укрытия

Грамотно выбранное время защиты имеет свои преимущества и ограничения.

Плюсы:

растения проходят естественную закалку;

снижается риск выпревания и грибковых болезней;

улучшается зимостойкость культур.

Минусы:

требуется внимательно следить за прогнозом погоды;

при резком похолодании есть риск опоздать;

не подходит для ослабленных или недавно посаженных растений.

Как не навредить посадкам

Не укрывайте растения при плюсовых температурах. Дождитесь устойчивых ночных заморозков. Используйте воздухопроницаемые материалы. Проводите работы только в сухую погоду.

Популярные вопросы об укрытии растений на зиму

Опасны ли первые заморозки для сада?

В большинстве случаев они безопасны и даже полезны для растений.

Почему растения гниют под укрытием?

Из-за высокой влажности и отсутствия вентиляции возникает выпревание.

Можно ли укрывать растения по календарю?

Нет, правильнее ориентироваться на реальные погодные условия.