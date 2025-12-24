Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Огород старой школы снова в деле: эти культуры растут щедро и выглядят выигрышно на фоне других

Старинные овощи позволяют собирать собственные семена — Mein Schoener Garten
Садоводство

В садах снова появляются растения, которые десятилетиями считались пережитком прошлого. Старые сорта овощей возвращаются не из-за моды, а из-за вкуса, устойчивости и возможности собирать собственные семена. Они отличаются формами, цветами и ароматами, которых часто не хватает современным гибридам. Об этом сообщает Mein Schoener Garten.

Рапс
Фото: commons.wikimedia.org by Didier Descouens, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Рапс

Почему старые сорта снова в фокусе 

Старинные овощи ценят за естественное опыление, адаптацию к локальным условиям и насыщенный вкус. Для огорода это означает меньше зависимости от агрохимии, а для кухни — больше вариативности. Такие культуры хорошо вписываются в экологичный образ жизни и органическое земледелие, особенно при использовании сертифицированных семян с органическими знаками качества.

При работе с редкими культурами особенно важно учитывать базовые принципы севооборота, иначе даже устойчивые сорта со временем теряют силу и урожайность.

Рапс

Этот листовой овощ из семейства капустных давно занимает важное место в южноитальянской кухне. Урожай можно собирать уже через пять-семь недель после посева. В пищу идут листья, стебли и цветочные почки, что делает культуру универсальной. Растение предпочитает солнечные участки и рыхлую почву, а уход сводится к прополке и поливу в засушливые периоды. Ранний сорт Quarantina подходит для быстрого сбора, а Sessantina — для осеннего выращивания.

Клубничный шпинат

Клубничный шпинат привлекает декоративными красными плодами и листьями, которые используют так же, как обычный шпинат. В XVI веке он уступил место более удобным в сборе культурам, но сегодня снова интересен садоводам. Семена высевают с марта по июль на солнечных или полутенистых участках с лёгкой, богатой гумусом почвой. Первые листья срезают через шесть-восемь недель после посева.

Добрый Генрих

Многолетнее растение, которое раньше выращивали и как овощ, и как лекарственную культуру. Оно способно расти на одном месте несколько лет, если почва рыхлая и питательная. Молодые листья богаты витамином C, калием и железом. Их используют в салатах или готовят на пару, а отбелённые побеги по вкусу напоминают спаржу.

Китайский артишок

Корнеплод с нежными светлыми клубнями и лёгким ореховым вкусом, напоминающим артишок и скорцонеру. Его выращивают по принципу картофеля, высаживая клубни весной. Урожай собирают с осени и всю зиму, при этом важную роль играет грамотное хранение овощей, чтобы клубни не теряли текстуру и вкус. Китайский артишок хорош как в свежих салатах, так и после термической обработки.

Корень петрушки

Один из классических зимних овощей, внешне похожий на пастернак, но с более выраженным пряным ароматом. Старые сорта ценят за стабильный вкус и хорошую лёжкость. Посев проводят весной, а сбор урожая начинается осенью и может продолжаться до морозов при правильных условиях.

Стебель салата

Традиционный овощ рейнской кухни, известный своей неприхотливостью. Листья срезают, когда они достигают 10-25 сантиметров, используя в салатах, супах и гарнирах. Если при первом срезе сохранить сердцевину, растение способно дать повторный урожай.

Валлийский лук

Многолетний лук, который раньше был обязательным элементом крестьянских садов. В пищу идут сочные зелёные побеги, а позже — небольшие луковицы. Семена высевают с весны до лета, а зелень собирают уже через несколько недель после появления всходов.

Сравнение старых сортов и современных гибридов

Старые сорта ориентированы на вкус, устойчивость и возможность самостоятельного семеноводства. Современные гибриды выигрывают в однородности и прогнозируемой урожайности, но часто уступают в аромате и глубине вкуса. Для небольшого огорода старинные культуры дают больше гибкости, тогда как гибриды удобнее для масштабного выращивания.

Плюсы и минусы старых сортов

Старые овощи хорошо подходят для органического земледелия и разнообразят рацион.

  • Плюсы: насыщенный вкус, устойчивость к условиям, возможность собирать собственные семена.
  • Минусы: менее равномерный урожай и иногда более длительный период роста.

Советы шаг за шагом по выращиванию старых овощей

  1. Выбирайте сертифицированные органические семена.

  2. Готовьте рыхлую почву с добавлением компоста.

  3. Соблюдайте севооборот и не высаживайте культуры на одном месте ежегодно.

  4. Поливайте регулярно, избегая переувлажнения.

  5. Собирайте урожай поэтапно, чтобы продлить период плодоношения.

Популярные вопросы о старых сортах овощей

Как выбрать подходящий сорт для огорода?
Ориентируйтесь на климат, тип почвы и цель выращивания — для вкуса, зелени или хранения.

Сколько стоят семена старых сортов?
Цена зависит от производителя и сертификации, но обычно сопоставима с органическими семенами современных культур.

Что лучше: старые сорта или современные гибриды?
Для домашнего огорода старые сорта дают больше вкуса и разнообразия, для стабильного объёма урожая удобнее гибриды.

