Ирина Кудряшова

Хвоя удерживает влагу и сдерживает болезни: как правильно использовать иголки в огороде

Мульча из хвои повышает урожайность клубники
Садоводство

Хвойный опад всё чаще рассматривают не как садовый мусор, а как полезный ресурс для огорода. Сосновые и еловые иголки способны улучшать почву, защищать растения и снижать потребность в химии. При грамотном использовании хвоя становится полноценным инструментом ухода за участком. Об этом сообщает Антонов Сад.

Хвоя
Фото: flickr.com by Sheila Sund, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Хвоя

Почему хвоя полезна для сада и огорода

Хвоя содержит целый комплекс веществ, которые постепенно высвобождаются в почве. В её составе есть кальций, магний, марганец, цинк, а также органические кислоты и эфирные масла. Эти компоненты улучшают структуру грунта, поддерживают микрофлору и создают неблагоприятные условия для патогенов.

Дополнительное преимущество хвои — способность удерживать влагу. В жаркую погоду она снижает пересыхание почвы, а в дождливые периоды препятствует уплотнению верхнего слоя, поэтому мульчирование хвоей помогает улучшить почву и создать стабильные условия для растений.

Мульчирование ягодных культур хвойным опадом

Наиболее популярный вариант применения хвои — мульчирование клубники и земляники. Слой сосновых или еловых иголок защищает ягоды от контакта с землёй, снижает рост сорняков и сохраняет стабильную влажность.

Хвойный пласт предохраняет ягодные грядки от нашествия слизней и улиток, а также снижает вероятность появления медведок. Для мульчирования после весенней обработки почвы укладывают слой хвои толщиной 4-5 см. Такой подход улучшает микроклимат грядок и способствует формированию более чистого и качественного урожая. После завершения плодоношения хвойную мульчу рекомендуется убрать, чтобы избежать закисления грунта.

Хвоя как органическое удобрение

Хвойные иголки подходят и для компостирования. В процессе разложения они насыщают компост азотом, фосфором и калием, улучшая его питательную ценность. Однако хвоя разлагается медленно, поэтому требует терпения и правильной технологии.

Компостную кучу формируют слоями: сначала перегной или торф, затем растительные остатки и только после этого хвоя. Для балансировки pH добавляют известь или доломитовую муку. Полив настоем коровяка или куриного помёта ускоряет созревание компоста. Полноценное удобрение формируется через 1,5-2 года, когда хвоя в саду становится мощным инструментом для повышения урожайности. Компост из хвои — это ценное органическое удобрение, которое значительно улучшает структуру почвы и повышает её питательные свойства.

Защита растений от болезней и вредителей

Высушенную хвою можно использовать как профилактическое средство против инфекций и насекомых. Иголки измельчают в порошок и применяют для опудривания почвы и надземных частей растений. Такой метод помогает сдерживать развитие фитофтороза, мучнистой росы и отпугивает капустную, морковную и луковую муху.

Хвоя эффективно защищает от капустной белянки, морковной и луковой мухи, а также помогает избежать такого заболевания, как фитофтороз. Обработку повторяют каждые 10-15 дней в течение сезона, особенно в периоды повышенной влажности.

Сравнение: хвоя и другие виды мульчи

Хвоя выгодно отличается от соломы и опилок антисептическими свойствами. Она дольше сохраняет форму и хуже привлекает грызунов. При этом хвойный опад уступает компосту по скорости отдачи питательных веществ и требует контроля кислотности. Оптимальный вариант — комбинировать хвою с другими органическими материалами.

Как применять хвою правильно

  1. Используйте хвойную мульчу слоем не более 5 см.
  2. Убирайте опад после окончания плодоношения ягод.
  3. Добавляйте золу, известь или доломитовую муку для баланса pH.
  4. Чередуйте хвою с компостом и растительными остатками.

Популярные вопросы о применении хвои

Как часто обновлять хвойную мульчу?

Обычно достаточно одного раза в сезон, особенно на ягодных грядках.

Подходит ли хвоя для всех растений?

Нет, культуры с предпочтением к щелочной почве лучше мульчировать другими материалами.

Можно ли использовать хвою для зимней защиты?

Да, слой 5-7 см эффективно защищает корни многолетников и плодовых деревьев от промерзания.

Какие культуры особенно хорошо реагируют на хвою?

Клубника, земляника, ягодные кустарники и декоративные многолетники.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Темы сад огород удобрения
